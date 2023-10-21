۶ شکارچی در بیارجمند دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری شش شکارچی غیرمجاز در بی ارجمند خبر داد و بیان کرد: از این دو شکارچی دو قبضه سلاح غیرمجاز شکاری کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در پی رصد اطلاعاتی مأموران انتظامی مشخص شد گروهی مشکوک در منطقه بی ارجمند حضور دارند که بلافاصله مأموران وارد عمل شدند، بیان کرد: مأموران انتظامی بخش بی ارجمند شاهرود به همراه اکیپی از یگان تکاوری و محیط زیست این شکارچیان غیرمجاز را شناسایی و تعقیب کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه یکی از شکارچیان قصد درگیری با مأموران را داشت که بلافاصله با عکس‌العمل به موقع و شلیک گلوله پلیس زمین گیر شد، تاکید کرد: افراد دستگیر شده به مراجع قضائی ارجاع داده شدند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.

بیارجمند در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شاهرود قرار دارد.