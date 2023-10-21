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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۰۴

فرمانده انتظامی شاهرود:

۶ شکارچی در بیارجمند دستگیر شدند

۶ شکارچی در بیارجمند دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری شش شکارچی در بیارجمند خبر داد و گفت: دو سلاح شکاری از این شکارچیان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود از دستگیری شش شکارچی غیرمجاز در بی ارجمند خبر داد و بیان کرد: از این دو شکارچی دو قبضه سلاح غیرمجاز شکاری کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در پی رصد اطلاعاتی مأموران انتظامی مشخص شد گروهی مشکوک در منطقه بی ارجمند حضور دارند که بلافاصله مأموران وارد عمل شدند، بیان کرد: مأموران انتظامی بخش بی ارجمند شاهرود به همراه اکیپی از یگان تکاوری و محیط زیست این شکارچیان غیرمجاز را شناسایی و تعقیب کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه یکی از شکارچیان قصد درگیری با مأموران را داشت که بلافاصله با عکس‌العمل به موقع و شلیک گلوله پلیس زمین گیر شد، تاکید کرد: افراد دستگیر شده به مراجع قضائی ارجاع داده شدند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.

بیارجمند در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شاهرود قرار دارد.

کد مطلب 5917208

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