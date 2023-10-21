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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۶

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری خراسان شمالی:

دوره‌های آموزش پدافند غیرعامل برای مدیران برگزار شود

دوره‌های آموزش پدافند غیرعامل برای مدیران برگزار شود

بجنورد- مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری خراسان شمالی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی برای مواجه با آن، گفت: دوره‌های آموزش پدافند غیرعامل برای مدیران برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی صبح شنبه در شورای پدافند غیر عامل شهرستان سملقان که در فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگ پدافند غیرعامل بسیار با اهمیت است.

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری خراسان شمالی ادامه داد: هفته نکوداشت پدافند غیرعامل فرصتی برای فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص پدافند غیرعامل است.

وی افزود: با توجه به تهدیدات متنوع، اعمال نگاه و رویکرد مدیران به موضوع پدافند غیرعامل در حوزه مدیریتی ضروری است.

رستمی خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی، رزمایش و برنامه‌های فرهنگی در هفته نکوداشت پدافند غیرعامل شد و خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی آموزش فرهنگ پدافند غیرعامل در ساختار نیروی انسانی دستگاه‌ها را نیز مورد پیگیری قرار دهند.

رستمی پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات پیشگیرانه و کسب آمادگی برای روزهای سخت و بحرانی عنوان کرد و گفت، باید در راستای شعار هفته نکوداشت گام برداشته و آماده هرگونه شرایطی باشیم.

وی اظهار کرد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در خصوص خنثی سازی تهدیدات قبل از وقوع بحران و آسیب پذیری ها و همچنین پایداری خدمت رسانی امری ضرورت است.

کد مطلب 5917281

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