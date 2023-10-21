به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی صبح شنبه در شورای پدافند غیر عامل شهرستان سملقان که در فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگ پدافند غیرعامل بسیار با اهمیت است.

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری خراسان شمالی ادامه داد: هفته نکوداشت پدافند غیرعامل فرصتی برای فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص پدافند غیرعامل است.

وی افزود: با توجه به تهدیدات متنوع، اعمال نگاه و رویکرد مدیران به موضوع پدافند غیرعامل در حوزه مدیریتی ضروری است.

رستمی خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی، رزمایش و برنامه‌های فرهنگی در هفته نکوداشت پدافند غیرعامل شد و خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی آموزش فرهنگ پدافند غیرعامل در ساختار نیروی انسانی دستگاه‌ها را نیز مورد پیگیری قرار دهند.

رستمی پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات پیشگیرانه و کسب آمادگی برای روزهای سخت و بحرانی عنوان کرد و گفت، باید در راستای شعار هفته نکوداشت گام برداشته و آماده هرگونه شرایطی باشیم.

وی اظهار کرد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در خصوص خنثی سازی تهدیدات قبل از وقوع بحران و آسیب پذیری ها و همچنین پایداری خدمت رسانی امری ضرورت است.