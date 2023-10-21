امام بر «مردمی شدن جنگ» تاکید کرد

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب_ الناز رحمت نژاد: همزمان با بیست و هفتم، بیست و هشتم و بیست و نهم مهر ۱۳۵۹ مصادف با بیست و هشتمین، بیست و نهمین و سی امین روز از آغاز هجوم سراسری عراق به ایران با تورق روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب چهارم، هجوم سراسری که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گردآوری شده، به بررسی هشدار امام برای آمادگی به منظور «جهاد مقدس عمومی»،ادامه تلاش دشمن برای اشغال خونین شهر و آبادان و پیش بینی جنگ دراز مدت پرداختیم که مشروح آن در ادامه این گزارش می‌آید؛

در بیست و هشتمین روز از آغاز هجوم سراسری عراق به ایران، درگیری شدید در خونین شهر ادامه داشت. رزمندگان اسلام برای جلوگیری از تسلط بیشتر نیروهای عراقی تلاش می‌کردند. دشمن با تقویت نیروهایش، اکثر خیابان‌های مرکزی شهر را به تصرف درآورد، ولی در کنار پل خرمشهر نبرد ادامه یافت و شب هنگام وضعیت خرمشهر بحرانی گزارش شد.

امروز آبادان و اهواز و محل استقرار نیروهای خودی در جبهه‌های این دو شهر زیر آتش شدید خمپاره، توپخانه و بمباران دشمن قرار داشت. رزمندگان اسلام موفق شدند نیروهای دشمن را از جاده ماهشهر، ۵ کیلومتر عقب برانند. در محور سوسنگرد قوای دشمن چند بار دست به هجوم زدند که با مقابله نیروهای خودی و با تحمل تلفاتی عقب نشینی کردند، ولی در آخرین هجوم خود در حوالی غروب، توانستند به سوسنگرد نزدیک شده، شهر را از ۳ طرف به محاصره درآورند.

در جبهه دزفول نیروهای خودی با حمله به دشمن ضمن عقب راندن آنها، اسلحه و مهمات زیادی به غنیمت گرفتند. در جبهه میانی، نیروهای خودی با حمله به پیش قراولان ارتش عراق در سومار، تلفات سنگینی به آنها وارد کردند. در جبهه شمالی نیز با عملیات رزمندگان اسلام، پیرانشهر و مرز تمرچین از اشغال نیروهای دشمن و ضدانقلاب خارج شد. از سوی دیگر، با تجمع نیروهای مسلح ضدانقلابی در اطراف مهاباد، پادگان و نقاط حساس این شهر مورد تهدید قرار گرفت.

هواپیماهای دشمن به چند منطقه کشور تجاوز کردند و نقاط مسکو نی، اقتصادی و نظامی را هدف قرار دادند. و خساراتی وارد کردند. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی علاوه بر وارد کردن خساراتی به دشمن در داخل خاک عراق، یک ناو جنگی عراق را در دهانه فاو منهدم کرد.

در بیست و هشتمین روز، امام خمینی بار دیگر برخلاف نظر کسانی که در پی تخصصی کردن جنگ و استفاده صرف از نیروها و ابزارهای کلاسیک بودند، بر هرچه بیشتر مردمی کردن جنگ تاکید نموده و به ملت هشدار دادند خود را برای «جهاد مقدس» مهیا سازند.

دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هیچ هیأت صلحی را تا قبل از عقب نشینی کامل نیروهای عراق نخواهد پذیرفت. از ابتدای جنگ همواره دو گروه از هیأت‌های صلح تلاش داشتند زمینه را برای برقراری آتش بس و شروع مذاکره فراهم آورند.

برخی کشورهای اسلامی در چارچوب کنفرانس اسلامی به ریاست ضیاءالحق، رئیس جمهوری پاکستان تلاش‌هایی را برای خاتمه دادن به جنگ دنبال کردند که بیان کنندۀ نقطه نظرات غرب و کشورهای مرتجع منطقه در قبال جنگ بود.

دستۀ دوم کشورهای غیرمتعهد، از جمله هند و کوبا و نیز سازمان آزادی بخش فلسطین را در بر می‌گرفت که اقداماتشان منعکس کنندۀ دیدگاه‌های بلوک شرق و کشورهای چپ گران جهان در ارتباط با جنگ دو کشور عضو غیر متعهدها بود. نکته قابل توجه اینکه هر دو دسته مواضع مشابهی داشتند. از اتخاذ مواضع صریح در قبال آغازگر جنگ امتناع کرده، پیش از هر اقدامی خواستار آتش بس بودند. چیزی که به دلیل حضور نیروهای عراقی در خاک ایران، هیچگاه از سوی جمهوری اسلامی منطقی به نظر نمی‌رسید.

حملات و درگیری‌های زمینی

جبهه جنوبی

سپاه خوزستان چگونگی عملیات دشمن و وضعیت نیروهای خودی را در خونین شهر، طی چند روز اخیر اعلام کرد: «ن نیروهای دشمن با پیشروی به سوی مرکز شهر مواضع جدید به دست آورده‌اند و از این نقاط برای دیده بانی توپخانه نیز استفاده می‌کنند. روزها شهر زیر خمپاره و شب‌ها زیر توپخانه دشمن است. نیروهای خودی در خرمشهر که اکثراً از نیروهای پاسدار و مردم محل و حدود ۵۰۰ نفر نیروی ثابت هستند، از ابتدای جنگ در حال مبارزه اند یروهای دشمن با پیشروی به سوی مرکز شهر مواضع جدید به دست آورده‌اند و از این نقاط برای دیده بانی توپخانه نیز استفاده می‌کنند. روزها شهر زیر خمپاره و شب‌ها زیر توپخانه دشمن است. نیروهای خودی در خرمشهر که اکثراً از نیروهای پاسدار و مردم محل و حدود ۵۰۰ نفر نیروی ثابت هستند، از ابتدای جنگ در حال مبارزه اند. نیروی زرهی فقط ۳ تانک چیفتن سالم در نزدیک پل است. نیروهای تکاور و سرباز، که گاهی برای عملیات چند ساعته پاکسازی به خرمشهر می آیند، پس از عملیات منطقه را ترک می‌کنند.

نقاط ضعف نیروهای خودی عبارت است از: کمبود نیروهای مسلح (مخصوصاً نیروی زرهی)، کمبود نیروهای پیاده وتازه نفس که جایگزین نیروهای خسته شوند (نیروهای خودی حدود ۳۰ تا ۵۰ روز است در خرمشهر می‌جنگند و به شدت خسته اند) عدم فرماندهی صحیح و ناهماهنگی بین کلیه نیروها، کمبود پشتیبانی هوانیروز، کمبود پزشک و دارو و کمک‌های پزشکی.»

۱ در طول روز درگیری در خونین شهر ادامه داشت و با گذشت زمان شدت گرفت. نیروهای دشمن در محورهایی پیشروی کردند. فرمانداری آبادان وضعیت خونین شهر را درساعت ۲۱ چنین توصیف می‌کند: «اکثر خیابان‌های مرکزی شهر به تصر مزدوران عراقی درآمده و نیروهای خودی کنار پل خرمشهر در حال جنگ اند. برادران سپاه خرمشهر اکثراً به شهادت رسیده‌اند. هرچه سریع‌تر باید برای اعزام نیروی ورزیده و زرهی به منطقه اقدام شود.»

گزارش شهربانی آبادان: «وضع خرمشهر بحرانی است و مزدوران عراقی حلقه محاصره را تنگ‌تر و در محور آبادان کمک فوری مورد نیاز است.» در محور آبادان «با حمله رزمندگان به نیروهای عراقی حدود پنج شش کیلومتر آنها را از جاده ماهشهر عقب راندند و تا ساعت ۱۶ در این موضع مستقر بودند. دشمن حدود ۴۰ تانک به فاصله چند کیلومتری جاده ماهشهر مستقر کرده است.»

از سوی دیگر، «آبادان در طول روز زیر انواع آتش سنگین توپخانه، بمباران و موشک‌های دشمن قرار داشت و نقاطی از جمله فرودگاه، بیمارستان امدادگران و ایستگاه‌های هفت و یازده مورد اصابت قرار گرفت و حدود ۲۰ نفر شهید و ۵۰ نفر زخمی شدند.»

در محور سوسنگرد، نیروهای زرهی دشمن در ساعت ۹ و ساعت ۱۴ به سوی جاده سوسنگرد اهواز به قصد مسدود کردن جاده و پیشروی به سوی سوسنگرد هجوم بردند که با مقابله نیروهای خودی و آتش توپخانه، با تحمل تلفاتی مجبور به عقب نشینی شدند.

سپاه سوسنگرد طی گزارشی اعلام کرد: «امروز آتش توپخانه خودی باعث انهدام ۳ تانک و یک بلدوزر دشمن شد و فرمانده گردان تانک دشمن و فرمانده جبهه اول و دوم آنها نیز کشته شدند. همچنین فانتوم های خودی نیروهای دشمن را در حمودی کوبیدند که چهار تانک آنها منهدم شد.»

نیروهای عراقی هنگام غروب با توان بیشتری دست به هجوم زدند. گزارش سپاه سوسنگرد از آخرین وضعیت شهر این شهر حدود ساعت ۲۳ حاکی است: «از ساعت ۱۸ روز جاری نیروهای دشمن با سرعت و شدت زیر پوشش توپخانه از طریق دامنه ارتفاعات الله اکبر، از کنار رود کرخه به طرف سوسنگرد حرکت کرده‌اند و در حال حاضر کنار رود کرخه (شمال سوسنگرد) به فاصله دو کیلومتری مستقر شده‌اند. از طرفی نیروهای سنگین خودی از قسمت عقب از شهر خارج شده‌اند و نیروهای مزدور از طریق سابله به طرف شهر حرکت می‌کنند. نیروهایی از دشمن که در قسمت بیت هردان بودند، از قسمت جنوب شرقی به فاصله چهار کیلومتر دور شهر دایره‌ای کشیده‌اند و شهر از سه طرف در محاصره دشمن است. از نیروهای مردمی به طور کلی خبری نیست و شهر خلوت است.»

به گزارش سپاه دزفول: «امروز نیروهای خودی، محل استقرار نیروهای دشمن را در سرخه کوبیدند و مقدار زیادی اسلحه و مهمات از دشمن در همین جبهه به دست آمده است. نیروهای خودی در حال پیشروی اند.» همچنین نیروهای ژاندارمری در شوش مواضع دشمن را شناسایی کردند و آنها را به شدت درهم کوبیدند.

جبهه میانی

امروز نیروهای خودی با حمله به پیش قراولان ارتش عراق که در مقر قبلی سپاه سومار مستقر شده بودند، تلفات سنگینی به نیروهای دشمن وارد کردند. برابر اعلام ژاندارمری گیلان غرب: «در ساعت ۹ امروز طی درگیری بین نیروهای بسیج و نیروهای عراقی در ارتفاعات اورین، ۱۰ نفر از برادران بسیج شهید و مجروح شدند.»

به گزارش خبرگزاری پارس: «رزمندگان اسلام امروز تا پل شیرازی (۷ کیلومتری قصرشیرین)، پیشروی کرده‌اند و ضمن درهم کوبیدن مواضع دشمن تعدادی تانک و خودرو را منهدم کرده، تعدادی را به غنیمت گرفته‌اند.»

جبهه شمالی

حزب دمکرات کردستان ضمن پخش اعلامیه‌های رادیویی و روزنامه‌ای از مردم کردستان دعوت کرده که فردا (۵۹/۷/۲۸)، مصادف با عید قربان، در تظاهراتی که علیه جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ شهرهای مهاباد، پاوه، مریوان، و سنندج برپا می‌گردد، شرکت جویند. شهر پیرانشهر از چند روز پیش در معرض تهدید ضدانقلاب و نیروهای عراقی بوده و بسیاری از مردم، شهر را ترک کرده و نیروهای ضدانقلاب به داخل آن رخنه کرده‌اند.

دشمن به قصد اشغال پادگان پیرانشهر، در طول یک هفته گذشته، این پادگان را در معرض آتش سنگین توپخانه و بمباران شدید قرار داد و خسارات جانی و مالی فراوانی به این پادگان وارد کرده است. امروز رزمندگان خودی برای پاکسازی پیرانشهر و نجات پادگان پیرانشهر دست به عملیاتی زدند.

سپاه ارومیه در ساعت ۱۱/۳۰ گزارش داد: «امروز برادران سپاه جهت تصرف پیرانشهر به داخل شهر پیشروی کردند که پیشروی ادامه دارد. هواپیماهای خودی نیز پایگاه‌های دشمن را در مرز پیرانشهر بمباران کردند که تا ۲ ساعت بعد از حمله صدای انفجار مهمات آنها به گوش می‌رسید. حزب دمکرات به تمامی دهات منطقه پیرانشهر ابلاغ کرده که زن و بچه‌ها را به عراق ببرند و افراد مسلح برای جنگ با ارتش ایران آماده شوند.»

شب هنگام نتایج عملیات امروز توسط اطلاعات مرکزی سپاه اعلام می‌گردد: پیرانشهر و مرز تمرچین و تپه‌های اطراف کلاً به تصرف ارتش و سپاه در آمده است و اکنون نیروهای مستقر در تمرچین به طرف نیروهای عراقی که تا چندین کیلومتر در داخل خاک عراق عقب نشینی کرده‌اند، با توپخانه سنگین تیراندازی می‌کنند.»

فرماندار نقده نیز در گزارشی اعلام کرده: «امروز فرمانده پاگادن پیرانشهر با ۲۰۰ نفر از نیروهای سپاه از پشت بلندی‌های پادگان تا مرز تمرچین پیشروی کرده‌اند و پناهگاه‌هایی را که شاه معدوم در آنجا درست کرده بود، تسخیر کردند و در آنجا توپخانه ای مستقر شد.» از سوی دیگر، مهاباد نیز در معرض تهدید قرار گرفته است؛ اطراف شهر مهاباد در محاصره گروه‌های مسلح غیرقانونی است آنطور که از مهاباد گزارش داده‌اند، مهاجمین قصد حمله به پادگان و مراکز سپاه و نقاط حساس شهر را دارند.

طبق اعلام ستاد مشترک ارتش: «در روز ۵۹/۷/۲۷ اسلحه و مهمات زیر از طرف مأمورین عراقی با حمایت یک واحد کماندو از لشکر ۸ به داخل خاک ایران در منطقه جلدیان (شمال پیرانشهر) حمل و در اختیار گروه‌های خرابکاری داخلی ایران قرار داده شد؛ مسلسل کلاشینکف ۴۲ قبضه، تفنگ برنو ۱۰ قبضه، خمپاره انداز ۱۸ قبضه، مهمات سلاح سبک حدود ۲۰ هزار تیر.»

حملات و درگیری‌های هوایی

خارک و بوشهر: امروز دو میگ عراق به بوشهر و خارک حمله کردند که با مقابله آتشبارهای ضد هوایی فرار کردند.

خلیج فارس: عصر امروز جنگنده‌های جمهوری اسلامی به یک ناو جنگی عراق در دهانه فاو حمله و آن را منهدم کردند.

آبادان: آبادان امروز چندین بار بمباران شد و خسارات زیادی به آن وارد آمد.

اهواز: امروز اهواز چند بار حمله هوایی شد. از جمله صبح یک فروند توپولف ناحیه راه آهن اهواز، جنب استانداری جدید را هدف قرار داده و خساراتی وارد کرد.

پل دختر: در ساعت ۱۱/۵۰، دو میگ عراقی به پل دختر حمله کردند که با تیراندازی مردم، تغییر مسیر دادند و بعد از چند دقیقه در ارتفاع پایین به طرف شرکت نفت در بادمک رفتند.

پیرانشهر: دو هواپیمای عراقی به پادگان پیرانشهر حمله کردند. همچنین پایگاه‌های دشمن در مرز پیرانشهر توسط هواپیماهای جمهوری اسلامی بمباران شد.

قزوین: عصر امروز میگ های عراقی به آسمان قزوین حمله کردند که با آتش آتشبارهای ضدهوایی مجبور به فرار شدند.

خلاصه اطلاعیه‌های ستاد مشترک ارتش

اطلاعیه ۲۰۲

برادران هوانیروز در عملیات امروز خود در منطقه بستان ضربات مهلکی بر دشمن وارد ساختند و تعداد ۷ توپ، یک تانک و سه چادر محل تجمع نیروهای متجاوز را منهدم کردند و تعدادی از نفرات آنها را به هلاکت رساندند.

اطلاعیه ۲۰۴

در ساعت ۹ بامداد ۵۹/۷/۲۷، رزمندگان مسلح ارتش در منطقه سوسنگرد با اجرای آتش شدیدی پیشروی نیروهای عراقی را سد نموده، آنان را مجبور به عقب نشینی کردند. در این درگیری تلفات قابل ملاحظه‌ای به عراقی‌ها وارد شد.

اطلاعیه ۲۰۵

روز گذشته (۵۹/۷/۲۶) یگان‌های ژاندارمری در منطقه گیلان غرب در یک جنگ تن به تن دشمن را مجبور به عقب نشینی کردند و ارتفاعات مشرف به مواضع دشمن را که در دست مزدوران عراق بود، با یک یورش پیروزمندانه به تصرف خود درآوردند. در ساعت ۱۰/۳۰ روز ۵۹/۷/۲۷، در پی حملات ژاندارمری با پشتیبانی کامل نیروی زمینی، یک انبار مهمات و تجهیزات، ۵ دستگاه خودرو، چند پاسگاه عراق به کلی منهدم گردید. از ساعت ۱۳/۳۰، مواضع توپخانه مزدوران عراقی زیر آتش توپخانه نیروهای انقلاب قرار گرفت که بر اثر آن انبار مهمات منفجر و ۴ قبضه توپ «خمسه خمسه» منهدم شد و خدمه توپ‌های دشمن به هلاکت رسیدند. در این درگیری ۲ تانک دشمن توسط توپخانه منهدم شدند و دیده بانه‌ای آنها فرار کردند.

اطلاعیه ۲۰۷

رزمندگان ژاندارمری روز ۵۹/۷/۲۷، موفق شدند در منطقه غرب عراقی‌ها را از مواضع خود بیرون رانده، و تعدادی از مزدوران را به هلاکت برسانند و مقداری مهمات و جنگ افزار دشمن را به غنیمت بگیرند. در محور دیگری در منطقه غرب، قوای متجاوز به نیروهای خودی حمله بردند که نیروهای جمهوری اسلامی تلفات سنگینی به دشمن وارد آورده، آنان را مجبور به عقب نشینی کردند و یک تانک آنها را منهدم ساختند. نیروهای خودی در این عملیات ۴ شهید و یک مجروح دادند.

خلاصه بیانیه‌های نظامی عراق

بیانیه

نتیجه نبردهای شب و روز عید قربان به این شرح است. نیروی زمینی: خسارات دشمن: ۸ کشته و ۸۴ اسیر، تصرف پادگان دژ در نزدیکی محمره (خرمشهر)، انهدام ۱۰ تانک، انهدام سه پایگاه موشکی، ۲ توپ ۱۰۶ میلیمتری و یک نفربر، به غنیمت گرفتن یک دستگاه تانک و چهار مسلسل. برای ما مسلم شده که خسارات دشمن در منطقه جنوبی دزفول در روز ۵۹/۷/۲۳ ۲ تانک و بیش از ۴۰۰ کشته و تعداد زیادی زخمی بوده است. خسارات ما: ۵ کشته، یک توپ، ۱۰ خودرو و یک قبضه مسلسل. نیروی هوایی: یک هواپیمای دشمن در منطقه جنوبی و یکی عصر دیروز در حمله به پنجوین سرنگون شدند. هواپیمای دشمن بامداد امروز در ساعت ۷/۲۵ به شهر سلیمانیه و در ساعت ۷/۳۵ به قصبه کویچه در استان سلیمانیه و در ساعت ۹/۱۶ به قصبه العزیز در استان واسط حمله کردند و در هدفشان تأسیسات غیرنظامی بود. در ساعت ۱۰/۲۷، هواپیماهای دشمن به بغداد حمله کردند که یکی از آنها سرنگون شد. در ساعت ۱۱/۱۰ یک هواپیمای دشمن در سرزمین‌های ایرانی توسط جنگنده‌های ما سرنگون گردید.

بیانیه ۸۹

نتایج عملیات نظامی ما در بخش‌های عملیاتی: خسارات دشمن: ۱۸ کشته، انهدام یک پایگاه موشکی. خسارات ما: ۱۲ کشته، یک تانک، یک نفربر، یک توپ ۱۰۶ میلیمتری. هوایی: هواپیماهای ما ضربه‌های زیر را به اهداف نظامی دشمن وارد ساختند: حمله به تجمع و وارد کردن ضربه‌های مؤثر به آن، حمله به یک اردوگاه دشمن در شمال شهر نقده، سرنگون ساختن یک جنگنده دشمن در بخش میانی میدان عملیات.

بازتاب حملات و درگیری‌ها

رادیو کلن: وابستگان نظامی غربی مقیم بغداد معتقدند که از نظر تئوری نظامی، یعنی با توجه به قدرت تهاجمی عراق و نیروی دفاعی ایران، بایستی شهرهای محاصره شده آبادان و خرمشهر روزها قبل به تصرف نیروهای عراق درآمده باشد. به این منظور لازم بود عراق چترباز در آنجا پیاده کند و تانک‌های بیشتری به جبهه اعزام دارد. معلوم است که تنها با آتش توپخانه و بدون پیاده نظام این منظور عملی نخواهد شد. البته در اعلامیه‌های رسمی فرماندهی ارتش عراق مرتب از پیشروی بدون وقفه سربازان عراق سخن می‌رود در حالی که گزارش‌هایی که خبرنگاران خارجی ارسال می‌کنند، عکس این ادعا را ثابت می‌کند و حاکی از آن است که سربازان و سپاهیان ایرانی با شهامتی فوق تصور در مقابل دشمن که از لحاظ ساز و برگ نظامی برآنها برتری دارد، می‌جنگند و حتی پاسداران انقلاب که اغلب فاقد آموزش نظامی کامل نیز هستند، با رشادتی قابل تحسین، بدون کوچک‌ترین هراس از مرگ در مقابل آتش توپخانه و تانک‌های عراقی ایستادگی می‌کنند. خلبانان ایرانی نیز در این جنگ رشادت و میهن پرستی خود را به اثبات رسانده‌اند سربازان و سپاهیان ایرانی با شهامتی فوق تصور در مقابل دشمن که از لحاظ ساز و برگ نظامی برآنها برتری دارد، می‌جنگند و حتی پاسداران انقلاب که اغلب فاقد آموزش نظامی کامل نیز هستند، با رشادتی قابل تحسین، بدون کوچک‌ترین هراس از مرگ در مقابل آتش توپخانه و تانک‌های عراقی ایستادگی می‌کنند. خلبانان ایرانی نیز در این جنگ رشادت و میهن پرستی خود را به اثبات رسانده‌اند و پروازهای آنها بر فراز بغداد و بمباران اهداف نظامی و اقتصادی، به رهبران عراق نشان داده که با حریفی روبروست که حاضر است برای دفاع از آب و خاک و حیثیت خود دست به فداکاری‌های بزرگ بزند.

رادیو لندن: آخرین گزارش‌های رسیده پیرامون محاصره شهرآبادان توسط نیروهای عراقی، حاکی است که با حمله هوایی ایران از شدت حملات کاسته شده است. فرمانده نظامی عراق امیدوار است نیروهای ایران به زودی مهمات خود را تمام کنند.

رادیو اسرائیل: به گزارش خبرنگار رادیو هند از بصره، عراق اولین حمله پیاده نظام خود را به شهر آبادان شروع کرده است. در حالی که عراق مدعی است این حمله با موفقیت روبرو شده، ایران می‌گوید قوای عراق که سعی داشت داخل شهرآبادان شود، ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر عقب رانده شد … به گزارش خبرنگار رادیو هند جنگ شدید در بندر خرمشهر ادامه دارد.

خبرگزاری فرانسه: چهار یدک کش و یک کشتی باری ایرانی که توسط عراق غنیمت گرفته شده بود، امروز ۵۹/۷/۲۷ در بندر بصره لنگر انداختند… گفته می‌شود کشتی‌های بلوچستان و شیرین از لحاظ بزرگی و ظرفیت اهمیت زیادی دارند.

جمهوری اسلامی ایران (اوضاع، داخلی، مواضع و…)

پیام امام خمینی به مناسبت عید قربان: «اکنون شما ای ملت اسلامی ایران بر سر دوراهی می‌باشید: راه سعادت و افتخار ابدی در سایه پرافتخار جهاد برای خدا و دفاع از اسلام و راه ذلت و ننگ ابدی. اگر خدای نخواسته این جهاد مقدس سستی و سردی از خود نشان دهید و من امید واثق دارم که ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهند داد و تا سقوط رژیم منحط بعث از پای ننشینند و تا ملت شریف عراق را از اختناق و جنایاتی که بر آن سایۀ شوم افکنده نجات ندهند، دست از جهاد مقدس برندارند اینجانب اولاً به ملت ایران هشدار می‌دهم که خود را مهیا کنند و اسلحه‌های خود را آماده کنند و به حال آماده باش باشند که اگر خدای نخواسته محتاج بسیج عمومی شد و امر به جهاد مقدس عمومی داده شد، فوراً به میدان رفته و از دین خدا و کشور اسلامی دفاع نمایند. ثانیاً به قوای نظامی اخطار می‌کنم که با کمال جدیت و بدون فوت وقت، ساز و برگ جنگی را که بحمدالله به حد کافی در اختیار دارید، در اختیار رزمندگان، چه قوای مسلح و چه سایر جوانان فداکار گذاشته و کوچک‌ترین مسامحه را جایز ندانید.»

رئیس جمهور: دشمن ضعیف شده است، اما هنوز امکانات او بیشتر از امکانات ماست، چون هر چه از دست می‌دهد، از کشورهای دیگر می‌گیرد… ارتش عراق حالت یک ارتش به ستوه آمده را دارد و به اهدافی که میخواسته نرسیده، در نتیجه عاصی شده است.

نخست وزیر: تا زمانی که دشمن در خاک ماست، هیچ گونه مذاکره از سوی هیچ گروه و کشوری نمی‌تواند و نمی‌بایست وجود داشته باشد. تا زمانی که متجاوز در خاک ماست، هر مطلبی را بایستی اول به تجاوزگر گفت.

نخست وزیر در سازمان ملل: اگرآمریکا هواپیماهای مجهز به آواکس خود را از عربستان سعودی پس بگیرد و کشتی‌های جنگی خود را از خلیج فارس بیرون ببرد و به کمک‌های نظامی خود به اردن، که در جنگ از عراق حمایت می‌کند، پایان دهد، قدم بزرگی در راه آزادی گروگان‌ها برداشته است.

مواضع گروه هاو ضدانقلاب

جنبش مسلمانان مبارز: حکومت عراق که ماهیتی ضد مردمی و استکباری دارد، برای حفظ قدرت، چاره‌ای جز اقدام به سرکوب انقلاب اسلامی ایران نداشت و این هدف آمریکا در فشار به ایران و شکستن خط سازش ناپذیر امام همراه گردیده است.

حزب رنجبران: آنچه که در واقع سد اساسی در مقابل عراق است، بدون هیچ شکی ارتش است، البته مردم هم نشان دادند که به این ارتش اعتماد دارند و می‌دانند که ارتش از تمامیت ارضی و استقلال ایران دفاع می‌کند. اول به نظر می‌رسید پاسدارها افراد جنگی نیستند، اما جنگ خرمشهر نشان داد که پاسدارها خوب می‌جنگند، منتها چیزی که هست سپاه آزمودگی، تجربه و زرنگی ارتش را ندارد و کار با سلاح‌های مختلف را بلد نیست.

عراق

وزیر خارجه عراق: عراق به اهداف نظامی خود در ایران دست یافته و قادر است کم و بیش به مدت یک سال مناطق مذکور را در اختیار خود نگاه دارد. آمریکا قصد دارد با بهره برداری از جنگ ایران و عراق، نفوذ خود را در خلیج بیش از پیش گسترش دهد. عراق نسبت به حضور رادارهای پرنده آمریکا در عربستان احساس آرامش نمی‌کند.

مواضع و اقدامات کشورها

وزیر دفاع آمریکا: نیروی عظیم نظامی آمریکا بیش از نیروهای مسلح کلیه کشورهای منطقه خلیج فارس است. با این وجود پنتاگون به اعزام ناوگان جنگی به منطقه ادامه می‌دهد. پنتاگون اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا به تنهایی قادر است تنگه هرمز را برای حمل نفت به ۵۲ کشورهای غربی باز نگه دارد.

تحلیل‌ها و تفسیرها

رادیو لندن به نقل از هفته نامه ابزرور: ادامه این جنگ کار ابر قدرتهای بزرگ را که وعده داده‌اند بی طرف باقی بمانند، دشوار می‌سازد. حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، مداخله شوروی را نیز سبب خواهد شد. تحولات جاری خاورمیانه اکنون خارج از مجاری رهبران واشنگتن و کرملین است. از این رو تبدیل منازعات این منطقه به درگیری ابر قدرتها به هیچ روی در صلاح کشورهای جهان نخواهد بود، قدرت سازندگی و در عین حال مخرب شوروی و آمریکا در تاریخ جهان بی سابقه است. هر دو ابرقدرت ظاهراً تسلط خود را بر تحولات بین المللی از دست داده‌اند.

رادیو لندن: روزنامه گاردین: اگر قرار باشد منافع غرب محفوظ بماند، تنها چاره مذاکره و معامله با دولت‌هایی است که از پشتیبانی واقعی اکثر مردم برخوردارند. مثلاً دولت ایران از زمان آغاز جنگ، با مقاومت خود نشان داده که باید برای بار دیگر از طرف جهانیان ارزیابی شود. نتیجه جنگ در خلیج فارس نشان داده که ایران قوی‌تر و در فشار کمتری قرار گرفته، در حالی که برای عراق چنین نیست.

رادیو مسکو: دولت آمریکا نقشه‌هایی برای تشکیل اتحاد نظامی و منطقه‌ای جدید از کشورهای خلیج فارس در سر می‌پروراند. آمریکا می‌خواهد سازمان تجاوزکارانه ای را در این منطقه تشکیل بدهد و برای ملت‌های خاور نزدیک و میانه و سرنوشت صلح همگانی، خطر به وجود آورد.

رادیو کلن: در جنگ بی فرجام ایران و عراق، دو طرف از به کار گرفتن نیروهای ضربتی کامل خود اجتناب می‌کنند و این موضوع در مورد ارتش عراق بیشتر صدق می‌کند. صدام سعی در جلوگیری از فدا کردن بی حاصل افراد و تجهیزات نظامی دارد. در واقع او نمی‌خواهد که جنگ با ایران باعث فشاری محسوس در ملت سیزده میلیونی عراق شود. به همین جهت نیروهای ارتش آن کشور با تمام کوشش و تلاش، موفق به تسخیر کامل هیچیک از شهرهای مورد محاصره نشده‌اند.

رادیو آمریکا: در صورتی که جنگ ایران و عراق مدتی دراز ادامه یابد، برخی از کشورهای عرب صادرکننده نفت وام‌هایی در اختیار عراق قرار خواهند داد. چهار همسایه عراق در منطقه خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، کویت، امارات عربی متحده و قطر این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند. مصر هم با تقاضای وام عراق موافقت کرده است.

در بیست و نهمین روز از آغاز هجوم سراسری عراق به ایران، درگیری خیابانی در خونین شهر ادامه یافت و با وجود مقاومت سرسختانه رزمندگان اسلام و تلفات سنگین نیروهای عراقی، فشار دشمن برای تصرف شهر ادامه پیدا کرد و نیروهای زرهی دشمن از طرف پل نو به سمت آبادان حرکت کردند. در محور آبادان، از نیمه شب، درگیری در کوی فرهنگیان و ایران گاز شروع شد و تانک‌های دشمن که تا فاصله ۲ کیلومتری جاده ماهشهر آبادان نفوذ کردند قوای زیادی را در پشتیبانی خود داشتند دشمن در محور آبادان دائم در حال تقویت نیروهایش بود.

در محور سوسنگرد، عراقی‌ها تا دهلاویه پیشروی کرده، سلاح‌های سنگین مستقر کرده‌اند. از سوی دیگر، با حمله نیروهای خودی به عراقی‌ها در دامنه ارتفاعات الله اکبر، دشمن متوقف و تلفاتی به نیروهایش وارد شد. در محور سرپل ذهاب، طی درگیری‌هایی در ارتفاعات منطقه، نیروهای خودی موفق به دفع دشمن و وارد کردن تلفاتی به آنها شدند. همچنین در منطقه پیرانشهر تحرکات و درگیری‌هایی رخ داد. هواپیماهای دشمن، خارک، آبادان و اهواز را مورد هجوم قرار دادند و خساراتی وارد کردند. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی طی عملیاتی مواضع ستون‌های نظامی و پایگاه‌های دشمن را بمباران کردند.

امام خمینی متکی بر اصل «دفع تجاوز در اسلام» قتال با صدام را وظیفه همه مسلمین اعلام کردند و با اظهار تأسف از موافقت و پشتیبانی برخی دولت‌های اسلامی با رژیم عراق، خواستار محاکمه صدام شدند امام خمینی متکی بر اصل «دفع تجاوز در اسلام» قتال با صدام را وظیفه همه مسلمین اعلام کردند و با اظهار تأسف از موافقت و پشتیبانی برخی دولت‌های اسلامی با رژیم عراق، خواستار محاکمه صدام شدند. از سوی دیگر، صدام تجاوز به جمهوری اسلامی را دفاع از عراق و امت عرب و هموار کردن راه پیروزی اعراب اعلام کرده و بر ماهیت قومی جنگ تاکید می‌کند. دبیرکل کنفرانس کشورهای اسلامی به فعالیت‌های میانجی گرانه خود شدت بخشیده و خواستار تشکیل هیأتی از رؤسای کشورهای اسلامی و تلاش آنها برای خاتمه جنگ شده است. آمریکا و متحدان غربی آن در ناتو حضور نظامی خود را در منطقه به بهانه پر کردن خلأ ناشی از سقوط شاه ایران و حفظ امنیت تنگه هرمز افزایش داده‌اند.

حملات و درگیری‌های زمینی

جبهه جنوبی

در خونین شهر زد و خوردهای خیابانی ادامه دارد. نیروهای زرهی دشمن از جانب پل نو به طرف آبادان در حرکت اند و نیروهای پیاده آنها از ناحیۀ گمرک تا پشت جاده کمربندی و در خانه‌های کوی طالقانی مستقر هستند. گزارش واحد اطلاعات سپاه حاکی است: «درگیری در خرمشهر خیلی شدید است. دشمن از طرف بندر تا سپاه سابق و از طرف راه آهن تا کوی طالقانی و جاده کمربندی پیش آمده است. بی سیم دشمن تعداد تلفات عراقی‌ها را ۵۰۰ نفر ذکر کرده است و خواستار عقب نشینی شده که اجازه داده نشده است.»

نیروی پیاده مهاجم دشمن به خرمشهر بیش از هزار نفر است. نیروی کمکی خودی به خرمشهر رسیده، ولی خمپاره و مهمات خمپاره ۱۲۰ هنوز نرسیده است. این روزها بیشترین تلاش دشمن برای رسیدن به مسجد جامع که مرکز و محور و پشتوانه مقاومت رزمندگان است و پل خرمشهر به اوج خود رسیده است و بیشترین نیروها و امکانات در این دو محور به کار گرفته می‌شود.

همچنین نیروی دریایی ارتش، ساعت ۱۰ امروز اعلام کرد: «دشمن به طرف پل خرمشهر در حرکت است.» در محور آبادان، از نیمه شب گذشته در کوی فرهنگیان و ایران گاز، نیروی خودی و دشمن درگیر بودند و شهر زیر آتش توپ و خمپاره قرار داشته است. به گزارش سپاه آبادان: «تانک های دشمن روی جاده آبادان ماهشهر به فاصلۀ ۲ کیلومتری آبادان نفوذ کرده‌اند و پشت سرآنها به فاصله ۳۰ کیلومتر نیروهای عراقی مستقر هستند. نیروهای کمکی دشمن از پلی که در سلمانیه روی رودخانه کارون زده‌اند، دائماً وارد جبهه می‌شوند. تانک‌های دشمن در جبهه خرمشهر از جاده خاکی منشعب از پلیس راه در قسمت کم عرض رودخانه کارون پل شناور شده‌اند و به طرف نیروهای مستقر در جاده ماهشهر پیش می‌روند.»

ستاد مشترک ارتش ضمن اعلام خبر: «بعدازظهر امروز جاده قدیم آبادان لحظاتی آرام بود که مردم با ماشین و پیاده شهر را ترک کردند.» هشدار می‌دهد که: «شهرآبادان در محاصره نیروهای دشمن است و اگر نیروهای خودی پشتیبانی نشوند، وضعیت شهر به خطر خواهد افتاد.»

گزارش منابع موثق حاکی از استقرار واحدهایی از دشمن در روستاهای رحمانیه قدیم و رحمانیه کعبی، غرب کارون و اواسط فاصله اهواز آبادان است که تعدادی ضدانقلاب نیز با آنها همکاری نزدیک دارند. از سوی دیگر دشمن در تلاش است با فشار آتش توپخانه باعث تخلیه روستای نثاره شود که به فاصله کمی از روستاهای مذکور و در شرق کارون واقع شده است. اهالی این روستا پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و در نزدیکی آن جنگل انبوهی است که برای استتار بسیار مناسب است.

در محور سوسنگرد نیروهای عراقی که قبلاً در سابله (بین سوسنگرد و بستان) مستقر بودند امروز تا قریه دهلاویه (۸ کیلومتری سوسنگرد) پیشروی کرده، تعدادی خمپاره انداز و سلاح‌های دیگر در خط مقدم و حدود ۱۵ نفربر در عقب آن مستقر نموده‌اند و با پشتیبانی توپخانه مستقر در بستان پیشروی می‌کنند. دشمن از این طریق قصد تصرف مواضعی را در سوسنگرد دارد که بتواند نیروهای خود را به طرف اهواز حرکت دهد.

در شمال سوسنگرد حدود ساعت ۱۱، نیروهای خودی در دامنه کوه‌های الله اکبر (حاشیه رودخانه کرخه) به نیروهای عراقی که شب گذشته با شدت و سرعت آنجا را تصرف نمودند حمله و با وارد کردن تلفاتی، تعدادی تانک و خودروی آنها را منهدم نموده، از ادامه پیشرویشان جلوگیری کردند. اما دشمن باز برای پیشروی تلاش می‌کند.

جبهه میانی و شمالی

در جبهه سرپل ذهاب، به گزارش ژاندارمری کرمانشاه: «واحدهای عراقی در اطراف ارتفاعات دشتک، موشکور و سرآبگرم به نیروهای خودی حمله کردند که با رشادت یگان‌های خودی، تلفات سنگینی به آنها وارد شد و مجبور به عقبنشینی شدند.»

به گزارش سپاه غرب کشور: «گروهک ضدانقلاب حزب رزگاری در اطراف کامیاران، کانی گرمله و کوه ویس مستقر و به سلاح‌های خمسه خمسه مجهز شده‌اند. این گروهک عده‌ای را نیز برای همکاری به عراق فرستاده است.»

پادگان سقز اعلام کرد: «افراد مسلح ضدانقلاب برای حمله به شهر بوکان و ترجان سازماندهی شده و در آبادی‌های اطراف، برای محاصره و ورود به شهر، مستقر گردیده‌اند.» امروز برای مقابله با هرگونه اقدامی توسط گروهک‌های مسلح در مناطق جنگی شمال غرب کشور، از سوی ستاد مرکزی سپاه، دستور برخورد شدید داده شد.»

ستاد مشترک ارتش اعلام کرد: «عوامل اطلاعاتی ارتش عراق با نفوذ به خاک ایران، تحت حمایت برخی اکراد داخلی، در منطقه جلدیان مستقر گردیده‌اند و بی سیمی در اختیار آنها قرار گرفته که بتوانند با اربیل و حاجی عمران (از مناطق عراق) ارتباط برقرار کنند. امروز دو واحد کماندو و یک آتشبار توپخانه دشمن از لشکر ۸ اربیل به منطقه حاجی عمران اعزام شدند که قصد حملۀ مجدد به یگان‌های یرانی در منطقه پیرانشهررا دارند.»

صبح امروز نیروهای عراقی به برخی مواضع ایران در منطقه جلدیان حمله کردند. ضمناً عوامل عراقی مقیم منطقه طی تماس با آنها، از لشکر ۸ خواسته‌اند آتش خود را متوجه پادگان پیرانشهر نماید.

دولت عراق طی پیامی از حزب دمکرات کردستان ایران خواسته که حملات چریکی خود را هرچه شدیدتر ادامه دهند. عصر امروز ۲ گروهان پیاده خودی به کردهای مسلح طرفدار عراق، مستقر در ارتفاعات و محورهای اصلی پیرانشهر به طرف حاجی عمران، حمله کرده و خسارات زیادی به آنها وارد نمودند که در پی آن شورشیان به منطقه تمرچین و کلاترس فرار کردند.

حملات و اقدامات هوایی

خارک: صبح امروز دو میگ عراقی به خارک حمله و با شلیک آتشبارها فرار کردند.

آبادان: ساعت ۲۲ شب گذشته، میگ های عراقی به آبادان حمله کردند و پارک آبادان و گارد ساحلی را هدف قرار دادند.

آبادان: ستاد مشترک شورای عالی دفاع اعلام کرد: در جریان تجاوز امروز میگ های عراقی به حریم آبادان و خرمشهر دو میگ متجاوز در نتیجه آتش ضدهوایی ساقط شد و خلبانان آن به هلاکت رسیدند.

اهواز: صبح امروز یک هواپیمای دشمن به دو کیلومتری پل تصفیه شکر حمله کرد که بر اثر بمباران آن، چند نفر شهید و زخمی شدند و دو خودرو سوخت.

تهران: به گزارش وزارت خارجه، سفارت عراق دستگاهی نصب کرده که با آن می‌توان هواپیماهای تیتوپولف را هدایت و قسمتی از رادارها راکور کرد. دستگاه اصلی داخل سفارتخانه است و جعبه کوچکی مربوط به این دستگاه روی آنتن پشت بام نصب شده است.‌

خلاصه اطلاعیه‌های ستاد مشترک ارتش

اطلاعیه ۲۰۴

نیروهای دشمن امروز با سلاح‌های سنگین و توپخانه، آبادان را زیر آتش شدید قرار دادند. نیروهای مسلح و نیروهای مردمی با اجرای آتش متقابل از پیشروی مزدوران عراق به شهر آبادان جلوگیری کردند. رزمندگان هوانیروز طی یک عملیات، ۶ تانک، ۵ خودرو و ۴ سنگر دشمن را در منطقه آبادان منهدم کردند. در خرمشهر نبرد خانه به خانه ادامه دارد. رزمندگان نیروی دریایی با اشکال مجروحین را تخلیه می‌کنند.

اطلاعیه ۲۰۶

دلاوران هوانیروز از بامداد امروز در جبهه‌های غرب و جنوب توانستند ۵ تانک، ۱۰ خودرو، دو قبضه توپ و چند سنگر تانک و نفرات دشمن را نابود کنند. در این حملات حدود ۲۰۰ مزدور عراق به هلاکت رسیدند. در عملیات امروز هوانیروز، ۲ هلیکوپتر مورد اصابت گلوله‌های دشمن قرار گرفتند. صدمات وارده جزئی است…

اطلاعیه ۲۰۸

دلاوران نیروی هوایی ارتش در حملات خود از ساعت ۷ روز ۵۹/۷/۲۸ تا ساعت ۷ روز ۵۹/۷/۲۹، خسارات زیر را به دشمن وارد کردند.

۱_ ستون‌های نظامی دشمن مستقر در اطراف خرمشهر، اروندرود و پادگان دژ خرمشهر و همچنین تعدادی تانک و خودروهای زرهی دشمن در جاده آبادان اهواز هدف قرار گرفتند.

۲_ در غرب اهواز به نیروهای عراقی خساراتی وارد شد و تعدادی تانک و خودرو هدف قرار گرفتند.

۳_ رادار زبیده در خاک عراق %۷۰ تخریب گردید و به تعدادی خودروهای زرهی در جاده و به پالایشگاهی در ۱۳ کیلومتری زبیده خسارت وارد آمد.

۴_ به سایت‌های سام و نفرات دشمن حمله شد و نیز در منطقه ایلام به قوای عراق خساراتی وارد و یک رادار دشمن %۱۰۰ تخریب شد.

۵_ انبارهای مهمات شرق سلیمانیه عراق %۴۰ تخریب و تأسیسات کنار آن %۱۰۰ منهدم گردید.

۶_ در ۲۵ منطقه غرب به تعداد زیادی وانت بار که به سمت ایران حرکت می‌کردند، حمله شد که نابود شدند.

اطلاعیه ۲۱۰

رزمندگان هوانیروز امروز به یگان‌های پیاده دشمن در منطقه کوه الله اکبر در جبهه سوسنگرد تاخته و سه خودروی نفرات دشمن را منهدم ساختند.

اطلاعیه ۲۱۲

دلاوران هوا نیروز در روز ۷/۲۸ با ضربات مهلکی که به دشمن وارد ساختند، موفق شدند در نقاط مختلف جبهه‌های نبرد ۳ قبضه توپ، ۱۳ تانک و ۲۳ خودروی حامل مهمات و سوخت و یک دستگاه بولدوزر نیروهای عراق را منهدم نمایند. در این عملیات بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای دشمن به هلاکت رسیدند.

اطلاعیه

دلیران نیروی هوایی ارتش، ظرف روز ۲۸ مهر، بر نیروهای دشمن پیاپی یورش بردند و فعالیت‌های زیر را انجامدادند:

۱_ انهدام قسمتی از یگان‌های زرهی و تدارکاتی دشمن در غرب کشور و همچنین انهدام یک ستاد عملیاتی نیروهای بعث در پشت رودخانه اروند مستقر در خاک عراق

۲_ انهدام نیروهای دشمن در غرب حلینیه در خاک عراق

۳_ انهدام قسمتی از ستون‌های زرهی و توپخانه دشمن در نوارهای مرزی در غرب و جنوب کشور

۴_ انهدام قسمتی از نیروهای دشمن در نوار مرزی غرب اهواز و حوالی خرمشهر

۵_ انهدام قسمتی از نیروهای توپخانه و زرهی دشمن مستقر در منطقه خرمشهر

۶_ انهدام قسمتی از واحدهای توپخانه ضدهوایی در حوالی آبادان و اطراف جاده اهواز آبادان و همچنین نابود کردن تعدادی تانک دشمن روی جاده آبادان

۷_ به هلاکت رسانیدن قسمتی از نیروهای دشمن در اطراف رودخانه کرخه

اطلاعیه ۲۱۵

در مورخه ۵۹/۷/۲۸، هنگامی که مزدوران عراق در منطقه مرزی غرب مشغول حفر کانال و ساختن استحکامات و پیاده کردن نیرو بودند، مزدوران غیور ژاندارمری برآنان تاختند و ضمن انهدام بولدوزر و خودرو و دو دستگاه کمپرسی حامل مهمات، تعدادی از نفرات قوای کفر را به هلاکت رساندند.

خلاصه بیانیه نظامی عراق

بیانیه ۹۰

نتیجه فعالیت‌های نظامی واحدهای ما در مناطق عملیاتی دیشب و بامداد امروز به این شرح است: خسارات دشمن: ۱۳۲ کشته، انهدام ۸ تانک، دو پایگاه موشکی، ۲ خودروی حامل مهمات، به غنیمت گرفتن یک انبار بزرگ مخابرات، چهار مخزن مهمات، ۵۰ خودرو سالم، دو خوروی حامل مهمات، ۳ توپ صحرایی و تعدادی توپ ۱۰۶. خسارات ما: ۲۴ کشته، ۲ خودرو. هوایی: یک فروند هواپیمای دشمن در منطقه مرکزی جبهه سرنگون گردید.

بازتاب حملات و درگیری‌ها

رادیو لندن: آخرین گزارش‌ها حاکی است که از سرعت پیشرفت نیروهای عراقی برای تصرف شهر آبادان کاسته شده زیرا حملات هوایی ایران باعث عقب نشینی نیروها شده است. هواپیماهای ایرانی یک پل موقت نیروبر را که عراقی‌ها روی کارون ساخته و به هنگام خروج از خرمشهر مورد استفاده قرار می‌دادند بمباران کردند. طرفین یکدیگررا زیرآتش توپخانه و خمپاره قرار داده‌اند. عراق می‌گوید سربازان آن کشور مشغول تصفیه خرمشهر از باقیمانده نیروهای ایران هستند که همچنان مقاومت می‌کنند.

رادیو کلن: جنگ میان دو طرف همچنان بی وقفه در جریان است. طبق بررسی‌های اولیه حدود یک هزار نفر از مردم غیرنظامی کرمانشاه در اثر حملات جنون آمیز هواپیماهای عراقی کشته شده و تعداد بی شماری زخمی شده‌اند. توپخانه سنگین عراق و واحدهای موشکی این کشور بی وقفه شهرهای آبادان و خرمشهر را زیر آتش گرفته‌اند و تعداد زیادی از مردم غیرنظامی را به هلاکت رسانده‌اند. طبق گزارش‌های رسیده، مقاومت، مردم و نیروهای نظامی ایران در خرمشهر که جنگ به حالت خانه به خانه و تن به تن رسیده بی وقفه ادامه دارد جنگ میان دو طرف همچنان بی وقفه در جریان است. طبق بررسی‌های اولیه حدود یک هزار نفر از مردم غیرنظامی کرمانشاه در اثر حملات جنون آمیز هواپیماهای عراقی کشته شده و تعداد بی شماری زخمی شده‌اند. توپخانه سنگین عراق و واحدهای موشکی این کشور بی وقفه شهرهای آبادان و خرمشهر را زیر آتش گرفته‌اند و تعداد زیادی از مردم غیرنظامی را به هلاکت رسانده‌اند. طبق گزارش‌های رسیده، مقاومت، مردم و نیروهای نظامی ایران در خرمشهر که جنگ به حالت خانه به خانه و تن به تن رسیده بی وقفه ادامه دارد .

رادیو اسرائیل: تانک‌های عراقی که داخل خوزستان هستند، تا پل بهمن شیر در حومه آبادان پیش رفته‌اند، ولی ورودشان به آبادان همچنان بی نتیجه مانده است.

جمهوری اسلامی ایران

بیانات امام خمینی در جمع سفرای کشورهای اسلامی: مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشته‌اند و تحت لوای دیگران درآمده‌اند. دولت غاصب صدام بدون یک عذر موجهی در بین تمام دول عالم، بدون اطلاع و بدون سابقه از دریا و هوا و زمین هجوم کرد بر ایران و به خیال خودش می‌خواست که کشور گیری کند و خلافت مسلمین را، یک آدمی که به اسلام اعتقاد ندارد، ریاست مسلمین را به دست بگیرد. بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به مابغی کرده است و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسلامی به آیه شریفه‌ای که می‌فرماید «فقاتلوا التی حتی تفی الی امر االله» عمل نمی‌کنند؟ مع الاسف بعضی از ممالک اسلامی. با او اعلام موافقت می‌کنند یا بعضی پشتیبانی می‌کنند … مع الاسف گمان می‌کنند بعضی که ما منزوی شده‌ایم به واسطه مخالفت با آمریکا، خیر، آمریکا منزوی شد. میزان ملت هاست. شما سر نیزه را از روی ملت‌ها بردارید و مردم را آزاد بگذارید، ببینید کی منزوی است؟ ما همچو سیلی خواهیم زد به صدام و حزب بعث عراق که دیگر بلند نشود از جای خودش. صدام باید محاکمه بشود، همان طوری که کارتر باید محاکمه بشود. ما اینکه می گوئیم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنی غلط را از او برداشت نکنند که ما می‌خواهیم کشورگشایی کنیم… معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملت‌ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از این تحت سلطه بودنی که هستند و از اینکه همه مخازن آنها دارد به باد می‌رود و خودشان به نحو فقر زندگی می‌کنند، نجات بدهند او برای نفع خودش عمل می‌کرد و این ملعون برای نفع آمریکا عمل می‌کند. ما چه پیروز بشویم در عالم ماده و چه غلبه کنیم، غلبه با ماست. پیغمبر اسلام هم در بعضی از جنگ‌ها شکست خورد، لکن غلبه با او بود… ما اینکه می گوئیم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنی غلط را از او برداشت نکنند که ما می‌خواهیم کشورگشایی کنیم… معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملت‌ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از این تحت سلطه بودنی که هستند و از اینکه همه مخازن آنها دارد به باد می‌رود و خودشان به نحو فقر زندگی می‌کنند، نجات بدهند .

بیانات امام خمینی خطاب به حبیب شطی (دبیرکل کنفرانس کشورهای اسلامی): الان جنگ در ایران است و این خود دلیل بر تهاجم آنها بر ماست و اگر ما مهاجم بودیم، در عراق بودیم. بدون هیچ سابقه و بدون هیچ دلیلی با پایمال کردن تمام مواضع بین المللی، صدام اقدام کرد بر هجوم به ایران. مسألۀ نزاع بین حکومت و حکومت نیست، مسأله هجوم یک بعث عراقی غیرمسلم است بر یک حکومت اسلامی و این قیام کفر علیه اسلام است و بر همه مسلمین، قتال با او واجب است، اگر مسلمین تکلیف خودشان را عمل کنند، ما هرگز بنا نداریم در مملکت دیگری دخالت کنیم… تجاوز او بر ملت خودش بیشتر از تجاوزی است که بر ما کرده است. بر ما و شما و همه مسلمین واجب است که او را سر جایش بنشانید و خساراتی را که بر عراق و ایران، وارد شده از او مطالبه کنید. ما دعوا با کسی نداریم، لکن خسارات عراق و ایران را مطالبه می‌کنیم… در پایان این دیدار آقای حبیب شطی از امام پرسید: آیا اجازه می‌دهند که عده‌ای از رؤسای دولت‌های اسلامی در رأس هیأتی جهت بررسی به ایران بیایند و با شما دیدار کنند امام در پاسخ فرمودند: برای رسیدگی به جنایات صدام، آمدن به ایران مانعی ندارد.

عراق

صدام: عراقی‌ها نه تنها از مرزهای عراق دفاع می‌کنند، بلکه آنها یک حمله نژادپرستانه و کینه جویانه به جناح شرقی امت را دفع می‌نمایند و درهای پیروزی را به روی اعراب باز می‌کنند و راه‌ها را برای فلسطین و جولان و همه سرزمین‌های عربی غصب شده، هموار می‌سازند.جهان نقطه نظرهای ما را شنید و آن را پذیرفت و برای او مسلم شد که کی بر حق است و کی بر باطل، ولی متجاوزان فارسی به تجاوز خود ادامه دادند و عراق را مجبور کردند به جنگ ادامه دهد.

فرستاده صدام به توکیو: عراق در جنگ پیروز است، ولی مایل است میانجیگری و حکمیت هر کشوری را بپذیرد. عبدالوهاب محمود، و زیر آبرسانی عراق برای دیدار از هشت کشور امریکای لاتین، به منظور تشریح دیدگاه‌های کشورش در جنگ با ایران، بغداد را ترک گفت. وی از کوبا، مکزیک، گواتمالا اکوادور، ونزوئلاء، جامائیکا و آرژانتین دیدار خواهد کرد.

مواضع واقدامات کشورها

کارتر: ایالات متحده با برتری هوایی و دریایی خویش قادر است تنگه هرمز را همچنان باز نگه دارد … دولت آمریکا تجهیزات و مهمات ۱۳ هزار تفنگدار دریایی و ۵۰۰ فروند هواپیما را تأمین و در عین حال تسهیلات نظامی مربوط به استفاده از این نیروها را در منطقه میسر کرده است.

شاه اردن در جمع افسران این کشور: ارتش عربی ما … به خاطر وحدت عرب جنگ‌هایی کرده و وظیفه خود را در هر نبرد و هر رویارویی با خطر، در قسمت‌های مختلف میهن بزرگ عرب انجام داده است. هنگامی که خطر متوجه هر قسمتی از جهان عرب شود، مجموعۀ ما را تهدید می‌کند. بنابراین وظیفه فداکاری و امانت ما را ملزم می‌سازد تا روش مردانه و شرافتمندانه ای برای یاری برادران خود در عراق برای استرداد حقوق تاریخی مشروع در سرزمین و آب‌های خود و بازگشت سرزمین‌های اشغال شده در فلسطین، قدس و سایر حقوق غصب شده عربی در پیش گیرید.

تحلیل‌ها و تفسیرها

نیویورک تایمز: جنگ ایران و عراق باعث ایجاد شکاف در جبهه اعراب شد… میان کشورهای عربی از مدیترانه تا خلیج فارس بر حسب جانبداری از هم نژاد عرب خود در عراق و با حمایت از مسلمانان ایران شکاف افتاده است.

رادیو آمریکا: از شروع منازعات ایران و عراق یکسری مبادله و تبادل نظر پشت پرده میان هم پیمانان آمریکا و کشورهای خلیج فارس به عمل آمده است. در نتیجه این تماس‌ها اینک ناوگانی مرکب از حداقل شصت فروند از کشتی‌های جنگی آمریکا، انگلستان، فرانسه و استرالیا برای حفاظت از نفتکش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف دیگر این است که ایران و عراق از گسترش جنگ برحذر داشته شوند… به نظر مقامات واشنگتن دلیل اصلی جنگ ایران و عراق دگرگونی توازن قدرت در منطقه در نتیجه سقوط رژیم شاه و ظهور عراق قوی‌تر از قبل است. وحشت رهبری عراق از انقلاب اسلامی ایران نیز دلیل دیگر است. هیچیک از طرفین مخاصمه قادر به پیروزی در جنگ و در عین حال آماده سازش یا مصالحه یا تسلیم هم نیستند.

سی امین روز از آغاز هجوم سراسری عراق به ایران، در حالی شروع شد که خونین شهر شب را زیر شدیدترین حملات توپخانه و موشکی گذراند. در این روز نیروهای پیاده عراقی تا مسجد جامع پیش آمدند سی امین روز از آغاز هجوم سراسری عراق به ایران، در حالی شروع شد که خونین شهر شب را زیر شدیدترین حملات توپخانه و موشکی گذراند. در این روز نیروهای پیاده عراقی تا مسجد جامع پیش آمدند. تانک‌هایشان پشت پادگان دژ مستقر شد و رزمندگان اسلام همچنان در این سوی پل خونین شهر با پشتیبانی دو دستگاه تانک به دفاع و مقاومت ادامه دادند. آبادان نیز همچنان زیر آتش سنگین دشمن قرار داشت. درگیری در حدود ۵ کیلومتری پل بهمن شیر آبادان ادامه یافت و نیروهای دشمن از طرف جاده ماهشهر به ۲ کیلومتری آبادان رسیدند و با آتش خمپاره، جاده خاکی ماهشهر آبادان را نیز مسدود کردند.

در جنوب غربی اهواز نیروهای خودی در روستای بزرگ فارسیات (شرق کارون) استقرار یافتند و نیروهای زرهی دشمن در این منطقه در فاصله ۲ کیلومتری کارون، پشت جنگل مستقر بودند. در محور سوسنگرد، نیروهای عراق مواضع خودی را در ارتفاعات الله اکبر زیر آتش گرفتند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. دشمن در این محور با پشتیبانی تعداد زیادی تانک قصد قطع جاده را داشت. یک ستون زرهی ارتش عراق در محور فکه بستان، به سوی بستان در حرکت بود. در محور دزفول با اجرای آتش شدید توپخانه خودی، دشمن مجبور به عقب نشینی شد. در اطراف رادار دهلران درگیری شدیدی بین نیروهای خودی و دشمن رخ داد. از سوی دیگر، دشمن برای تحکیم مواضع خود در جبهه میانی تعداد زیادی تانک وارد این منطقه کرد. در محور نوسود، رزمندگان اسلامی از شب گذشته عملیاتی را به طرف نوسود شروع کردند. در جبهه شمالی از سوی عراق، ماموریت‌هایی به گروه‌های ضدانقلاب واگذار شد. هواپیماهای دشمن نقاط مختلف چند شهر را بمباران کردند و همچنین ۴ فروند موشک به سوی دزفول شلیک شد، جنگنده‌های ارتش جمهوری اسلامی تعدادی از مواضع و تأسیسات نظامی دشمن از جمله فرودگاه بصره را بمباران کردند.

عدم پذیرش راه حل‌های غیر عادلانۀ پایان جنگ از سوی جمهوری اسلامی، موجب شده مسئولین عراقی با طرح شعارهایی چون «جنگ برای آزادسازی اعراب و نجات اسلام»، آمادگی خود را برای جنگ درازمدت اعلام کنند. آنها سعی دارند با وخیم جلوه دادن اوضاع جنگ در آینده، مسئولین جمهوری اسلامی را مجبور به پذیرش پیش شرط‌های خود کنند و این در حالی است که دولت متجاوز عراق حداقل شرط جمهوری اسلامی، یعنی خروج نیروهای عراقی از مناطق اشغالی ایران را برای برقراری آتش بس نادیده گرفته است. باتوجه به روند موجود، دبیرکل سازمان ملل نیز یک جنگ درازمدت را بین ایران و عراق پیش بینی کرد و ناامیدی خود را از پایان سریع جنگ اعلام داشت. در این میان آمریکا، که هنوز نتیجۀ مطلوب را از تجاوز عراق به ایران به دست نیاورده و هنوز جاسوسانش گروگان ایران هستند، با تأکید بر بی طرفی و با توسل به شیوۀ تهدید و تطمیع و ابراز اینکه «ما خواستار ایرانی متحد هستیم و در صورت آزادی گروگان‌ها، سپرده‌های ۸ میلیارد دلاری ایران آزاد شده و تحریم اقتصادی لغو می‌شود»، مجدداً درخواست رهایی گروگان‌ها را می‌کند.

حملات و درگیری‌های زمینی

جبهه جنوبی

امروز نیروهای دشمن که تعدادی لباس شخصی و تعدادی لباس سپاه بر تن داشتند و به تفنگ ژ ۳ مسلح بودند، تا مسجد جامع خرمشهر پیش آمدند. تانک‌های دشمن پشت پادگان دژ مستقر شده، از آنجا به سوی شهر شلیک می‌کنند. مدافعین خرمشهر فقط تعدادی مرد عادی، سپاهی و تکاورند.

۲ تانک چیفتن خودی در این سوی پل به طرف زایشگاه مستقر هستند. دشمن برای دستیابی به پل خرمشهر، در این محور اقدام به تک نمود که با وجود طراحی و تدابیر قبلی با شکست مواجه شد. به گزارش ستاد مشترک ارتش: «یگان های منتخب لشکر ۵ عراق شامل یک گردان از تیپ‌های ۱۵، ۱۰ و ۲۵ ارتش عراق با پشتیبانی یگان‌های توپخانه در محور خرمشهر آبادان به شدت در حال نبرد هستند.»

شهر آبادان همچنان زیر آتش شدید دشمن است و عملیات سنگین جنگی در حدود ۵ کیلومتری پل بهمن شیر آبادان ادامه دارد. خبرگزاری پارس نیز اعلام کرد: «شب گذشته دشمن با استفاده از تاریکی شب قصد پیشروی به طرف آبادان را داشت که هوشیاری و مقاومت رزمندگان مانع این تجاوز شد.» گزارش سپاه خوزستان حاکی است: «نیروهای دشمن از طرف جاده ماهشهر در فاصله ۲ کیلومتری آبادان مستقر شده‌اند و جاده خاکی ماهشهر آبادان را با خمپاره می‌کوبند، طوری که رفت و آمد از این جاده نیز قطع شده است.»

سپاه خوزستان در مورد وضعیت جبهه جنوب غربی اهواز اعلام کرد: «محل استقرار نیروهای خودی روستای فارسیات بزرگ است که شامل ۲۰ نفر از افراد ژاندارمری و ۹۰ نفر از برادران سپاه و ۲۰ نفر از برادران کمیته‌اند که علاوه بر سلاح‌های انفرادی، آرپی جی و خمپاره انداز نیز در اختیار دارند. نیروهای دشمن در این منطقه، پشت درختان انبوه جنگل مستقرند و پشت سرآنها نفربر، تانک و کامیون‌های مختلف دشمن به فاصله ۱/۵ تا ۲/۵ کیلومتری کارون قرار دارند. امروز بر اثر شلیک توپخانه دشمن ۷ نفر از نیروهای خودی در منطقه فارسیات شهید و مجروح شدند که در پی آن توپخانه خودی مواضع دشمن در روستاهای بیوض، مقصر و فارسیات را زیر آتش گرفت و فانتوم های ارتش بر فراز مواضع دشمن به پرواز درآمدند که توپخانه دشمن ساکت شد، ولی آتش بارهای ضدهوایی دشمن با شدت شروع به شلیک کردند.»

به گزارش استانداری خوزستان: «از ساعت ۹ امروز در جنوب اهواز، نیروهای دشمن حملات شدید و مداومی روی مواضع خودی آغاز کردند و در صد متری ساحل غرب منطقه کوت عبدالله مستقر شدند که با مقابله نیروهای خودی از پیشروی آنها به طرف رودخانه جلوگیری شد. و پس از چند ساعت درگیری شدید و با پشتیبانی توپخانه، عراقی‌ها مجبور به عقب نشینی شدند و حدود ۶ کیلومتر عقب رفته، در حاشیه شرقی جاده اهواز خرمشهر مستقر گردیدند.»

گزارش‌های سپاه سوسنگرد حاکی است: «نیروهای دشمن با پشتیبانی ۲۰ تانک در کوه‌های الله اکبر به طرف مواضع خودی حرکت کرده، به سوی آنها شلیک می‌کنند. در پی آن نیروهای خودی عقب نشینی می‌کنند و نیروهای دشمن پیشروی کرده، توپخانه شأن، تانک‌های خودی را زیر آتش می‌گیرد. به قرار اطلاع، دشمن در این جبهه حدود ۹۰ تانک دارد. شب گذشته نیروهای خودی روستای سابله را ترک کرده‌اند. در این محور در مقابل نیروهای دشمن نیرویی نیست، برای همین عراقی‌ها به ۱۰ کیلومتری سوسنگرد رسیده‌اند. در جنوب شرقی سوسنگرد، بین روستای جلالیه و کوت سیدنعیم، دشمن تعدادی تانک مستقر کرده که با جاده سوسنگرد اهواز ۳ ۲ کیلومتری فاصله دارند و نیروهای خودی در مقابل آنها مستقرند. در همین محور، در حوالی روستای عزیر آباد، ۱۰ تانک و خودروی زرهی مسلح به تیربار کالیبر ۵۰ و خمپاره ۱۲۰ و چندین کامیون مهمات خودی در محل استتار شده است.»

گزارش دیگری از سپاه سوسنگرد حاکی است: «دشمن در شمال بستان حدود ۱۲۰ تانک و خودرو در پاسگاه‌های صفریه و رشیدیه مستقر کرده است و در بستان ۲۰ تانک و ۷ توپ از نیروهای عراقی پشتیبانی می‌کند و گروه مکلف حیدری مسلح به آرپی جی نیز با آنها همکاری می‌کند.»

طبق اعلام لشکر ۹۲ اهواز: «یک ستون زرهی دشمن در محور فکه بستان به طرف بستان حرکت می‌کند.» در جبهه دزفول، بر اثر شدت عمل توپخانه خودی تعدادی از تانک‌های دشمن منهدم شد و نیروهای دشمن با به جای گذاشتن ۲۰ تانک سالم مجبور به عقب نشینی شدند. تانک‌ها به جبهه خودی انتقال یافتند.

جبهه میانی

به گزارش ستاد مشترک ارتش: «در اطراف رادار منطقه دهلران درگیری شدیدی بین نیروهای مهاجم عراقی و ارتش جمهوری اسلامی به وجودآمده. در این درگیری که نیروهای خودی از حمایت هوایی یک فروند فانتوم برخوردار بودند، یک دستگاه تانک عراقی منهدم شد و یک افسر و یک سرباز کشته شدند.»

در عملیات امروز رزمندگان اسلام در محور هلاله مهران، تعدادی از سنگرهای دشمن منهدم و تعدادی از نیروهایش کشته شدند. همچنین طی عملیات هوانیروز در منطقه مهران، چند تانک و نفربر دشمن منهدم گردید. علاوه بر این، در درگیری‌هایی که در ارتفاعات سد کنجانچم و ارتفاعات میمک صورت گرفت، مواضعی از دشمن در هم کوبیده شد و تعدادی از نیروهای متجاوز نابود شدند.

به گزارش خبرگزاری پارس: «در سه محور دشت ذهاب، سرپل و گیلان غرب نیروهای رزمنده ارتش، سپاه، فداییان امام خمینی، بسیج و عشایر مسلمان منطقه ابتکار عمل را در دست گرفته‌اند و به پیشروی خود که از ۳ روز پیش شروع کرده‌اند ادامه می‌دهند. در جبهه گیلان غرب نیروهای بعث را از منطقه گورسفید رانده و تعدادی از مواضع آنها را منهدم ساختند.»

به گزارش همین خبرگزاری: «امروز نیروهای ارتش، سپاه و هوانیروز طی یک عملیات هماهنگ در جبهه‌های جنوب شرقی قصرشیرین، ارتفاعات افشار آباد و بازی دراز، مشرف بر قصرشیرین را به خود درآوردند. طی این عملیات تعدادی تانک و خودروی دشمن منهدم شد و بسیاری از نیروهایش به هلاکت رسیدند.»

گزارش سپاه پاسداران غرب حاکی است: «در محور شمال شرقی قصرشیرین، حدود ۱۰۰ تانک دشمن از طریق بابا هادی وارد خاک ایران شد. و در پی آن قوای ارتش خودی عقب نشینی کردند. نیروهای عراقی بیشگان را گرفته و به طرف پاسگاه قره بلاغ تیراندازی می‌کنند و از روی جاده آسفالت سرپل ذهاب قصرشیرین به سوی قصرشیرین در حرکت اند. یگان موتوریزه آنها را حمایت می‌کند.»

جبهه شمالی

به گزارش سپاه غرب کشور: «از شب گذشته عملیات رزمندگان اسلامی در محور نوسود آغاز شده که پیشروی به سوی نوسود ادامه دارد.» طبق اعلام ستاد مشترک ارتش: «مقامات تیپ ۳۸ لشکر ۷ عراق مدعی اند که یک نیروی ۳۰۰ نفری از افراد حزب دمکرات کردستان ایران در نوسود مستقر شده، قصد عزیمت به پاوه را دارد. تیپ مذکور که تدارک نیروهای ضدانقلاب را در منطقه کردستان به عهده دارد، به گروهک‌های منطقه دستور داده جاده سنندج مریوان را مسدود کنند و ضمن گزارش هرگونه نقل و انتقال و و اکنش نیروهای ایران در منطقه کردستان و کرمانشاه، عملیات نظامی ایران را در مریوان خنثی نمایند.»

ستاد مشترک ارتش گزارش داد: «به درخواست دولت عراق پیش مرگان حزب دمکرات و کومله برای جلوگیری از پیشروی نیروهای نظامی ایران به طرف مرزهای ایران و عراق، در اطراف سردشت و مناطق کوهستانی و جنگلی آماده شده‌اند. همچنین، به اکراد مخالف جمهوری اسلامی دستور داده شده که به نیروهای ایرانی مستقر در نقده حمله کنند.»

حملات و درگیری‌های هوایی و موشکی

اقدامات هوایی دشمن بوشهر: چهار میگ عراقی به پایگاه هوایی بوشهر حمله کردند که دو فروند آنها توسط آتشبارهای ضدهوایی سقوط کردند.

آبادان: امروز نقاط مختلف آبادان، از جمله کوی بازرگان و اطراف ایستگاه‌های ۷ و ۱۲ توسط هواپیماهای دشمن بمباران گردید.

اهواز: اهواز امروز چند بار مورد تجاوز هواپیماهای دشمن قرار گرفت و نیروگاه رامین اهواز دچار آتش سوزی شد. یکی از هواپیماهای دشمن هدف قرار گرفت و سرنگون گردید.

دزفول: در طول شب گذشته ۳ موشک ۳ متری به طرف دزفول شلیک شده که به شهر اصابت نکرد. موشک ۹ متری دیگری که از سوی دشمن پرتاب گردید، در ۱۱ کیلومتری غرب دزفول فرودآمد، ولی عمل نکرد.

دزفول و همدان: از پنج هلیکوپتر عراقی که صبح امروز وارد ایران شدند، ۲ فروند در دزفول و ۳ فروند دیگر در همدان سقوط کردند.

قزوین: به گزارش لشکر ۱۶ قزوین، اکثر روزها در فاصله ساعتهای ۱۲ ۱۱ و ۱۹ ۱۷ یک هواپیمای عراقی (شبیه توپولف) که توسط دو میگ اسکورت می‌شود در آسمان قزوین ظاهر می‌شود که به نظر می‌رسد به طرف اهداف احتمالی در تهران می‌روند. اقدامات هوایی رزمندگان اسلام دو فروند از فانتومهای نیروی هوایی با حمله به توپخانه مزدوران عراقی در شمال خرمشهر، توپ‌های دور زن آنها را منهدم ساختند. توپخانه و انبار مهمات دشمن در جزیره ام الرصاص بمباران گردید. یک انبار مهمات و تأسیسات نظامی عراق در خاک این کشور بمباران شد. یک میگ عراقی مورد تعقیب جنگنده‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و در خاک عراق سرنگون گردید.

صبح امروز سه جت جنگی جمهوریا سلامی فرودگاه بصره را بمباران کردند.

صبح امروز یک هواپیمای خودی منطقه المعامر را بمباران و ایستگاه رادار سیار عراق را در این منطقه منهدم کرد.

در اثر حمله جنگنده‌های جمهوری اسلامی ایران به تأسیسات نظامی شهر تکریت خساراتی وارد شد.

خلاصه اطلاعیه‌های ستاد مشترک ارتش

اطلاعیه ۲۱۴

ضرباتی که نیروی هوایی ارتش ظرف روز ۲۹ مهر به دشمن وارد کرده، چنین است:

۱_ نابودی محل استقرار هلیکوپترهای دشمن در جنوب سلیمانیه و انهدام تعدادی از خودروهای آنها به میزان ۷۰ درصد

۲_ بمباران پادگان «دیره» عراق با ۲۰ درصد خسارت و انهدام یک تریلی حامل مهمات در این پادگان

۳_ بمباران پادگان «افره» عراق با ۵۰ درصد خسارت

۴_ بمباران انبار مهمات سلیمانیه و یک کارخانه نظامی در غرب سلیمانیه که میزان خسارت ۴۰ درصد بوده است

۵_ نابودی کامل تأسیسات کنار یک آنتن بزرگ فرستنده عراق در سلیمانیه

۶_ بمباران واحدهای زرهی دشمن در ۴۰ کیلومتری اهواز که ۸۰ درصد ضایعات و تلفات به دشمن وارد کرده است

۷_ بمباران یک گردان تدارکاتی دشمن در نزدیکی حمیدیه در غرب اهواز با ۵۰ درصد خسارت

۸_ طی این روز حملات هوایی سنگین علیه نیروهای زرهی دشمن در مناطق آبادان و خرمشهر صورت گرفت که تلفات و خسارات سنگینی به آنها وارد شد

اطلاعیه ۲۱۶

گزارشگر خبرگزاری رویتر خبر از غرق یک سوپر تانکر در تنگه هرمز داده است. ستاد مشترک ارتش با این اعتقاد که این شایعه نیز چون دیگر شایعات هواداران حاکم بغداد بی اثر خواهد بود، اعلام می‌دارد گزارش رویتر کذب محض است…

اطلاعیه ۲۱۷

پیکارگران هوانیروز در مصاف مورخه ۵۹/۷/۲۹، در منطقه جنوب غربی کشور، ضربات زیر را به قوای کفر وارد ساختند: یک خودروی حامل سوخت و دو خودروی نظامی نابود شدند و تعدادی از نفرات دشمن به هلاکت رسیدند. در منطقه جنوب، ۵ تانک و ۷ قبضه توپ منهدم و حدود ۴۰ نفر از مزدوران بعثی راهی جهنم شدند.

خلاصه بیانیه‌های نظامی عراق

بیانیه ۹۲

نتایج فعالیت‌ها در مناطق عملیات به این شرح است: نیروی زمینی: خسارات دشمن: ۳۸ کشته، انهدام یک نفربر زرهی، یک خودروی حامل پاسداران، ۳ خودرو، یک قبضه توپ، انبار مهمات در خسروآباد، به غنیمت گرفتن یک تانک، یک نفربر، یک توپ ۱۰۶ میلیمتری. سرنگونی یک جنگنده دشمن در منطقه جنوب. خسارات ما: ۴ کشته، انهدام یک نفربر و ۳ خودرو. نیروی هوایی: هواپیمای دشمن با مداد امروز به اهداف غیرنظامی زیر حمله کردند که با تیراندازی آتشبارها مجبور به فرار شدند.

در ساعت ۶/۵۵ و ۱۰/۳۰ حمله به سلیمانیه، در ساعت ۷ حمله به فاو، در ساعت ۹ حمله به عماره، در ساعت ۰/۵۰ حمله به عقره. در این اثر این حملات ۴ نفر کشته، ۸ نفر زخمی و چند منزل و اتومبیل منهدم شد. هواپیماهای ما به اهداف نظامی و اقتصادی زیر حمله کردند: بمباران مواضع دشمن در شمال دزفول و انهدام آن، بمباران مخازن نفت شمال اهواز و به آتش کشیدن آن.

بیانیه ۹۳

نیروهای مسلح ما بعدازظهر امروز ضربه‌های زیر را به دشمن وارد کردند: نیروی زمینی: خسارت دشمن: سرنگونی دو هواپیمای دشمن در منطقه جنوب عملیات و انهدام دو تانک. خسارات ما دو کشته. نیروی هوایی: هواپیماهای دشمن به اهداف غیرنظامی زیر حمله کردند که با مقابله ضدهوایی ما مجبور به فرار شدند. در ساعت ۷/۳۰ حمله به فاو، در ساعت ۰/۴۶ حمله به روستای قلعه دره، در ساعت ۰/۵۰ حمله به جزیره ام الرصاص، در ساعت ۱۲/۴۰ و ۱۳/۱۰ حمله به استان سلیمانیه، در نتیجه حملات هوایی دشمن ۱۰ تن کشته، ۱۳ تن مجروح و چند خانه منهدم شد و خساراتی به تأسیسات غیرنظامی وارد گردید.

یکی از هواپیماهای ما امروز هنگام اجرای مأموریت در محور آبادان شیخ بدیر در نتیجه نقص فنی سقوط کرد.

رادیو صوت الجماهیر: ارتش هم اکنون در آبادان است و در دو کرانه رودخانه کارون و در نزدیکی الاحواز (اهواز) است و ما اگر بخواهیم، می‌توانیم از طریق زمینی به تهران برسیم، ولی این کار را نمی‌کنیم و انتظار داریم ملت ایران خود دولت خمینی را تغییر دهند.

بازتاب حملات و درگیری‌ها

رادیو لندن: خبرنگار روزنامه لوموند گزارش داد: مدافعین خرمشهر که از چند صد نفر تجاوز نمی‌کنند، مرتباً تقاضای ارسال آب، غذا، اسلحه و مهمات را دارند، اما مقامات ایرانی که از عهده کمک به این جنگجویان برنمی آیند، آنها را تشویق به ادامه مبارزه و نوشیدن شربت شهادت می‌نمایند. شهر دزفول و پایگاه هوایی نزدیک به آن نیز بین یک حمله گازانبری از غرب و جنوب واقع شده و فاصله ستون‌های ارتش عراق تا شهر فقط ۲۰ کیلومتر است. رئیس جمهور ایران دیگر از حمله بزرگ ایران و پیروزی ظرف ۵ روز که تا ۱۰ روز پیش مرتباً اظهار می‌کرد، حرف نمی‌زند.

رادیو لندن: عراقی‌ها هنوز به امکان تصرف اهواز نزدیکتر نشده‌اند و با آنکه ادعا کرده بودند جاده اهواز به خرمشهر و آبادان را قطع کرده‌اند و از رسیدن اسلحه و مهمات به این شهرها جلوگیری می‌کنند، جاده اهواز هنوز کاملاً در دست عراقی‌ها نیست. به نظر می‌رسد نیروهای ایران نتوانسته‌اند حملات متقابلی را آغاز نمایند.

رادیو کلن: نیروهای ارتش عراق با تمام کوششی که می‌کنند، موفق به تسخیر هیچیک از شهرهای خرمشهر، آبادان، اهواز یا دزفول نشده‌اند.

رادیو اسرائیل: در کرمانشاه، سرپل ذهاب و گیلان غرب ابتکار عمل در دست ایرانی‌ها بوده است.

رادیوآلمان: هلیکوپترهای کبرای ایرانی پس از تأخیر بسیار، موفق شدند ضربات شدیدی به عراق وارد کنند. بدون تردید اقدامات چریک ها و ضربات هلیکوپترهای ایرانی در روحیه سربازان عراقی اثرات منفی به جای خواهد گذاشت. اینک روشن شده که جنگ فعلی ایران و عراق قبل از ضربه زدن به رژیم خمینی، رژیم خود صدام را به خطر انداخته، زیرا حمله به ایران با آن ابعاد وسیع نه تنها ضربه‌ای قاطع و غافلگیر کننده به این کشور نزد، بلکه بمباران متقابل منابع نفتی، تأسیسات نظامی و رادارها و منابع اقتصادی عراق توسط هواپیماهای ایرانی که از کار آیی بیشتری برخوردار هستند، مقامات نظامی عراق را غافلگیر کرد.

رادیو لندن: گزارش خبرنگار گاردین از بغداد حاکی است که بمباران‌های هوایی بغداد توسط ایران، نشان می‌دهد که نیروی هوایی ایران توانسته حتی یک ماه پس از شروع جنگ، حالت رزمی حداقل تعدادی محدود از هواپیماهای شکاری بمب افکن خود را حفظ کند. اگرچه نتوانسته آنطور که نیروی زمینی ایران میل دارد، به این نیرو کمک کند.

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور: ما از حبیب شطی و وزیر امورخارجه کوبا دعوت کردیم هیأتی را تعیین کنند تا ببینند چرا عراق به کشور ما حمله کرده تا حقیقت بر همگان روشن شود.

نخست وزیر (آقای رجایی): عراق باید اول از خاک ما بیرون برود. آن وقت ببینیم آیا برای حل این مساله، این مقدار کشته و این مقدار زخمی و این مقدار توقف در یک حرکت انقلابی که می‌خواهد خود را از زیر بار امپریالیسم خارج کند، مذاکره دارد یا مجازات؟ ما یک کشور انقلابی هستیم. ما مذاکرات دیپلماتیک را مطابق عرف بین المللی قبول نداریم عراق باید اول از خاک ما بیرون برود. آن وقت ببینیم آیا برای حل این مساله، این مقدار کشته و این مقدار زخمی و این مقدار توقف در یک حرکت انقلابی که می‌خواهد خود را از زیر بار امپریالیسم خارج کند، مذاکره دارد یا مجازات؟ ما یک کشور انقلابی هستیم. ما مذاکرات دیپلماتیک را مطابق عرف بین المللی قبول نداریم.

وزیر امورخارجه ایران طی پیامی که در روز ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر)، تسلیم دبیرکل سازمان ملل نمود، بار دیگر تاکید کرد که ایران متعهد به باز نگه داشتن تنگه هرمز برای کشتیرانی بین المللی است.

عراق

صدام: جنگ از روزی آغاز شد که آتش بارهای دوربرد ارتش ایران شهرهای عراق را زیر آتش گرفتند. جنگ کنونی برای آزاد ساختن همه اعراب و نجات اسلام از قید رهبر تجاوزگر رژیم کنونی ایران است.

طه یاسین رمضان، معاون اول نخست وزیر عراق: جنگ ایران و عراق دو سال یا شاید بیشتر ادامه می‌یابد… اگر ارتش عراق شهرآبادان را تصرف کند، نفت آن منطقه تا زمانی که راه حلی برای منازعات مرزی پیدا شود، به عراق تعلق خواهد داشت… عراق و ارتش آن خواهان یک جنگ دراز مدت هستند، جنگی که بیش از یکسال طول بکشد بدون آنکه مردم عراق آن را احساس کنند. عراقی‌ها حاضر به پذیرش جنگی دوساله یا بیشتر نیز هستند… اگر ایران به عدم قبول آتش بس پافشاری کند، عراق به تصرف شهرهای خوزستان و درهم کوبیدن تمام نقاط نظامی ادامه خواهد داد.

مواضع و اقدامات کشورها

کارتر: وجود ایرانی نیرومند و توانا و حفظ وحدت آن در جهت منافع امریکاست. ما نمی‌خواهیم جنگی که اکنون میان ایران و عراق درگرفته، به سایر نقاط سرایت کند. از این رو خواستار ایرانی هستیم که در صلح و صفا باشد، ایرانی متحد و قدرتمند با حکومتی که مورد علاقه و مطلوب مردم ایران است. ما بلافاصله پس از آزادی هم وطنانمان با ایران روابط عادی بازرگانی برقرار خواهیم کرد… اگر ایران گروگان‌ها را آزاد کند، من نیز دستور خواهم داد سپرده‌های ارزی ایران به مبلغ ۸ میلیارد دلار که در بانک‌های آمریکا و اروپا مسدود است، آزاد شود و تحریم اقتصادی و داد و ستد با ایران را لغو خواهیم کرد.

ادموند ماسکی: آمریکا در جنگ ایران و عراق بی طرف است و مایل است که این جنگ با میانجیگری سازمان ملل یا کنفرانس اسلامی یا از هر طریق دیگری خاتمه یابد. هدف از ارسال رادارهای پرنده به عربستان فقط تقویت دفاع این کشور است. هیچ دولتی نباید در درگیری ایران و عراق دخالت کند. برای پایان دادن به این اختلاف باید بر اساس قوانین بین المللی، از راه حل های مسالمت آمیز استفاده شود. ایالات متحده در این جنگ جانب هیچیک را نمی‌گیرد و هیچکدام را سرزنش نمی‌کند، ولی آمریکا با تجزیه ایران مخالف است. عراق تمامیت ارضی ایران را با تجاوز به خاک آن کشور مورد تهدید قرار داده است. ما از تمام کشورهای منطقه و دیگر کشورها می‌خواهیم از درگیری در این اختلافات برحذر باشند و کوشش کنند این نبرد محدود بماند تا راهی برای حل آن پیدا شود.

تحلیل‌ها و تفسیرها

رادیو آمریکا به نقل از روزنامه کریستین ساینس مانیتور: برای آزادی گروگان‌ها دو چیز باید اتفاق بیفتد. نخست آن که آمریکا به رهبران ایران بفهماند که آمریکا از عراق پشتیبانی نمی‌کند. دوم این که ایران بفهمد وقتی به تقاضای سازمان ملل برای آزادی گروگان‌ها وقعی نمینهد، نباید انتظار داشته باشد جامعه جهانی از او پشتیبانی کند. نمی‌توان یک روز به افکار عمومی جهان توهین کرد و روز بعد از آن انتظار همدردی و تأیید داشت.

رادیو آمریکا به نقل از روزنامه نیویورک تایمز: ایران به لوازم یدکی تجهیزات نظامی نیاز دارد و اگر آمریکا این قطعات را در اختیار ایران بگذارد، عراق و سایر کشورهای عربی با آمریکا دشمن می‌شوند. آمریکا در مرحله دشواری به سر می‌برد، چرا که از یک سو نمی‌تواند به گروگان‌ها پشت کند و از سوی دیگر نمی‌تواند به اقداماتی چون پایان دادن به تحریم بازرگانی ایران دست بزند، زیرا این کار نقص بی طرفی آمریکا در جنگ ایران و عراق است.

روزنامه فرانسوی لوماتن بر روی صفحه شطرنج خاورمیانه که به سبب بروز جنگ ایران و عراق متزلزل گردیده است، بین دو ابرقدرت که سعی می‌کنند با آتش زدن به تر و خشک مهمترین موضع را در جنگ به دست آورند، رقابت سرعت بیشتری می‌گیرد. بروز جنگ ایران و عراق اینک واشنگتن و مسکو را وادار کرده اقدامات و مانورهای سیاسی خود را نزد تمامی دولت‌های منطقه دو برابر کنند. وقایعی که از ماه سپتامبر تاکنون اتفاق افتاده است:

۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور): کودتای نظامی در ترکیه، صدام قرارداد مربوط به شط العرب را فسخ می‌کند. به مرزهای ایران حمله می‌کند.

۲۵ سپتامبر: ادموند ماسکی در نیویورک با آندره گرومیکو (وزیر خارجه شوروی) ملاقات و گفتگو می‌کند.

۵ اکتبر (۱۳ مهر): واشنگتن اعلام می‌کند که ۵ هواپیمای آواکس برای حمایت از عربستان سعودی به امارات فرستاده است.

۱۸ اکتبر: شوروی با سوریه معاهده دوستی و همکاری امضا می‌کند. ظرف چند هفته آمریکا مواضعش را در ترکیه تقویت می‌کند و مواضع از دست رفته خود را در شبه جزیره عربستان تحکیم می بخشد. در این زمان روس‌ها با وجود حفظ موقعیت ممتازشان در عراق، مخفیانه به ایران نزدیک می‌شوند.

در کرانه‌های خلیج، برد کاملاً با روس هاست. به همین خاطر امریکائیها می‌کوشند با گرفتن جانب تهران علیه عراق و با معرفی عراق به عنوان متجاوز، از تمامیت ارضی ایران حمایت کنند و روس‌ها را از مواضعشان بیرون برانند.

رادیو مونت کارلو: یک ماه از جنگ عراق و ایران می‌گذرد و هنوز هیچ عامل خوشبینی برای متوقف شدن این جنگ به چشم نمی‌خورد. به نظر می‌رسد درگیری‌های شدید هنوز در دو منطقه آبادان و خرمشهر جریان دارد. درگیری‌هایی در خیابان‌های شهر صورت می‌گیرد. در آبادان نیروهای عراقی به جز یک گذرگاه که حمایت از آن کاملاً مطمئن نیست، شهر را در محاصره دارند.

رادیو لندن به نقل از روزنامه تایمز مالی: با وجود اظهار بی طرفی دولت آمریکا در جنگ ایران و عراق، این دولت مرتباً سعی در ایجاد تفاهم با ایران دارد. به دلایل استراتژیکی و با توجه به پیشروی آهسته ولی مداوم عراق و شوروی، آمریکا مضطرب است که مبادا با ظهور عراق به منزله قدرت برتر خلیج فارس مواجه شود.

ادامه دارد... ‌