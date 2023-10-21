تامین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن ملی در حال تامین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشست تخصصی نهضت ملی مسکن که صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران راه و شهرسازی استان‌ها برگزار شد، وضعیت اراضی تأمین شده در محدوده شهرها را توضیح داد و گفت: زمین تأمین شده حاصل از شناسایی اراضی داخل محدوده یا الحاق اراضی تا کنون به ۳۵ هزار و ۴۴ هکتار رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲۲ هزار هکتار زمین نیز در مراحل الحاق در استان‌ها قرار دارد که اگر برای الحاق تصویب شود، مجموعاً ۵۵ هزار هکتار زمین حاصل از الحاق برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن تأمین می‌شود، این در حالی است که سهم سازمان ملی زمین و مسکن در تأمین زمین برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد بود. سایر اراضی مورد نیاز در شهرها و شهرهای جدید را از طریق الحاق و توافق با بخش خصوصی تأمین خواهیم کرد.

وی درباره آخرین وضعیت متقاضیان واحد شرایط نهضت ملی مسکن در استان‌ها گفت: استان‌های فارس، خراسان رضوی و کردستان بیشترین متقاضی و شاهرود و جنوب کرمان کمترین متقاضی را دارند. در استان‌های خراسان رضوی، فارس و کرمان بیشترین زمین تأمین شده اما با توجه با تعداد بالای متقاضیان در این استان‌ها، تأمین اراضی باید ادامه یابد.