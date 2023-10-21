به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما به حملات علیه مراکز و پایگاه‌های حزب الله ادامه خواهیم داد.

وی افزود: شمارنظامیان و افسران کشته شده از ابتدای جنگ به ۳۰۸ نفر رسیده است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد: تاکنون ۷۰۰ هزار فلسطینی مناطق شمالی غزه را ترک کرده‌اند.

همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بیان کرد: از وجود ۲۱۰ اسیر در غزه مطمئن شدیم.

وی گفت: اجازه ورود سوخت به غزه را نخواهیم داد.

این درحالی است که حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد به طوری که محله الجنینه واقع در شرق شهر رفح و یک محله دیگر در مرکز شهر خانیونس در جنوب غزه دقایقی قبل شاهد حملات این جنگنده‌ها بود.

تنها طی چند ساعت گذشته بیش از ۳۰ فلسطینی بی گناه در جریان حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه غزه به شهادت رسیده‌اند.