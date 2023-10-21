شلیک ۲ موشک ضدزره از لبنان به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دو فروند موشک ضدزره از سمت لبنان به سوی شمال اراضی اشغالی شلیک شده است.

بر این اساس یک فروند موشک ضدزره به سوی نظامیان صهیونیست در منطقه اشغالی «مرگلیوت» و موشک دوم نیز به سوی شهرک‌های صهیونیستی مرزی شلیک شده است.

مقامات رژیم صهیونیستی از شهرک‌نشینان صهیونیست در مرگلیوت، المناره، یفتاح، مسغاف و مناطق مجاور آن‌ها خواستند که در پناهگاه‌ها بمانند.

همچنین موضع نظامی العباد در نزدیکی مرزهای شهرک «حولا» و برج دیده‌بانی رژیم صهیونیستی در مرزهای روبروی میس الجبل نیز از سوی مقاومت لبنان هدف قرار گرفت.

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان نیز گزارش داد: مقاومت بیشتر مواضع مرزی اشغالگران را در یک سلسله حمله هدف قرار داده است.

مقاومت مواضع المناره، البیاض، رویسات العلم، العباد و یک برج جاسوسی رژیم صهیونیستی را در برابر میس الجبل هدف قرار داد. همچنین مقاومت یک موضع نظامی را در منطقه «وادی هونین» در برابر شهرک صهیونیستی مرگلیوت هدف قرار داد.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «حولا» واقع در بخش شرقی مرزهای جنوب لبنان را گلوله‌باران کردند.

خبرنگار النشره نیز گزارش داد که اطراف مناطق المجیدیه، الماری و وادی خنسا از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله‌باران شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که دو گروه مسلح را در مرز میان اراضی اشغالی و لبنان هدف قرار داده است.

علاوه بر این خبرنگار الجزیره از گلوله‌باران شهرک علما الشعب در بخش غربی جنوب لبنان خبر داد.