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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

ولیعهد کویت: تحولات غزه تبعات خطرناکی به همراه دارد

ولیعهد کویت: تحولات غزه تبعات خطرناکی به همراه دارد

ولیعهد کویت در سخنانی در نشست قاهره به موضع‌گیری درباره تحولات غزه پرداخت و آن را برای منطقه و کل دنیا خطرناک توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت در نشست قاهره اعلام کرد: تحولات غزه تبعات خطرناکی برای منطقه و کل دنیا به همراه دارد.

وی افزود: فاجعه انسانی در غزه در نتیجه عدم تلاش جامعه جهانی برای حل عادلانه مساله فلسطین است.

ولیعهد کویت بیان کرد: مجدداً اقدامات اشغالگران اسرائیلی و حملات آنها را محکوم می‌کنیم و خواستار حمایت از غیرنظامیان هستیم.

وی افزود: جامعه جهانی با اقدامات اسرائیل برخورد دوگانه دارد. با نهایت درد تشدید اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را دنبال می‌کنیم. آنچه رخ می‌دهد تراژدی است. غیرنظامیان بی گناه زیر حملات مداوم اسرائیل هستند. این اقدامات در تضاد با قانون بین المللی است.

ولیعهد کویت گفت: ما درخواست برای کوچاندن فلسطینیان را رد می‌کنیم و آن را نقض قانون بشری می‌دانیم.

کد مطلب 5917650

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    نظرات

    • سید محمد فاطمی نیا IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
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      امرای بی خاصیت عرب اگر اینقدر از حامیان جنایتکار صهیونیست ها ترس دارید ؛ حد اقل قهر کنید ،سفرایتان را از فرانسه،کانادا،انگلیس،آلمان و آمریکا فرا خوانید و سفرای این دولت های جنایتکار را اخراج کنید.حالا که اینگونه پیش جانیان کودک کش غربی بی ارزش هستید و جسارت هیچ عکس العملی را ندارید قهر کنید .
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
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      کویت هم عضو جامعه جهانی هست . درسته ؟! قیمت نفت رو زیاد کنید . صادرات نفت رو به کشورهای حامی اسراییل قطع کنید

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