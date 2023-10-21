ولیعهد کویت: تحولات غزه تبعات خطرناکی به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مشعل الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت در نشست قاهره اعلام کرد: تحولات غزه تبعات خطرناکی برای منطقه و کل دنیا به همراه دارد.

وی افزود: فاجعه انسانی در غزه در نتیجه عدم تلاش جامعه جهانی برای حل عادلانه مساله فلسطین است.

ولیعهد کویت بیان کرد: مجدداً اقدامات اشغالگران اسرائیلی و حملات آنها را محکوم می‌کنیم و خواستار حمایت از غیرنظامیان هستیم.

وی افزود: جامعه جهانی با اقدامات اسرائیل برخورد دوگانه دارد. با نهایت درد تشدید اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را دنبال می‌کنیم. آنچه رخ می‌دهد تراژدی است. غیرنظامیان بی گناه زیر حملات مداوم اسرائیل هستند. این اقدامات در تضاد با قانون بین المللی است.

ولیعهد کویت گفت: ما درخواست برای کوچاندن فلسطینیان را رد می‌کنیم و آن را نقض قانون بشری می‌دانیم.