غرب شریک جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سید «هاشم صفی‌الدین»، رییس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد: در مقاومتی که همواره به آن افتخار می کنیم همیشه در سایه یک آرمان محق برای دفاع از سرزمین، وطن و مقدساتمان مبارزه کرده ایم.

وی در ادامه افزود: مقاومت یک واکنش به اشغالگری بوده و همواره در مسیر مشخص آزادسازی حرکت کرده است. دشمن همچنان سرزمین ما را اشغال کرده و ما را تهدید می کند. صهیونیست ها همچنان به دنبال گرفتن انتقام شکست سال ۲۰۰۶ هستند.

صفی الدین اضافه کرد: مبارزات امروز ما در راستای یک آرمان مشروع و دفاع از سرزمین ها صورت می گیرد. آنچه که امروزه در غزه رخ می دهد تنها به این محدوده جغرافیایی یعنی غزه و فلسطین مرتبط نمی شود.

وی تصریح کرد: غربی ها زمانیکه رژیم صهیونیستی را در خطر دیدند برای کمک به این رژیم وارد عمل شدند. تفکر انتقام جویانه حاکمان غربی باعث شده آنها برای نسل کشی تمام امت ها آماده باشند.

رییس شورای اجرایی حزب الله لبنان تاکید کرد: غربی ها در کشتار و جنایات اشغالگران اسراییلی علیه ملت بی دفاع فلسطین شریک هستند.

هاشم صفی الدین در ادامه گفت: ما در تمام جبهه با موشک ها و سلاح های خود حضور خواهیم داشت.

پیش از این روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقامات آمریکایی و اسراییلی اعلام کرد که جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا و مشاوران ارشدش به مقامات اسراییل توصیه کرده‌اند که از هرگونه حمله علیه حزب‌الله، گروه قدرتمند در لبنان خود داری کنند.

به نوشته نیویورک‌تایمز، مقامات آمریکایی از این جهت نگرانند که برخی از اعضای جنگ‌طلب کابینه رژیم صهیونیستی هم‌زمان که با حماس می‌جنگند خواهان جنگ با حزب‌الله هم هستند. اما مقامات آمریکا سختی‌ها و دشواری‌های جنگ هم‌زمان در جبهه جنوب با حماس و در جبهه شمال با جریان قدرتمندی مانند حزب‌الله را به مقامات صهیونیست گوشزد کردند.