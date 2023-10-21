به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل چمنی ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی با رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه محقق اردبیلی را مایه خیر و برکت برای شهرمان اعلام کرد و گفت: دانشجویان خارجی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی در دانشگاه و ایجاد فرصت تعامل فرهنگی برای شهرمان، سبب ایجاد رونق اقتصادی شده است.

وی تعداد دانشجویان خارجی در این دانشگاه را حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر عنوان کرد و افزود: دانشجویان خارجی در این دانشگاه از کشورهای عراق، پاکستان، هند، افغانستان، سوریه و… هستند که نشان از توانمندی علمی دانشگاه‌های کشورمان از جمله دانشگاه محقق اردبیلی است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به توانمندی‌های جهاد دانشگاهی استان اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: از جمله ظرفیت‌های موجود در جهاد دانشگاهی، ایجاد بستری مناسب برای تبادل فرهنگی و برگزاری کلاس‌های آموزشی مختلف برای این دانشجویان است.

چمنی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همچنین جهاد دانشگاهی می‌تواند از تمام خدمات و کلاس‌های آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی برای پیشبرد اهداف مشترک استفاده کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این نشست، اولویت دانشگاه محقق اردبیلی را برگزاری برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد و گفت: امسال بالغ بر ۶ میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده‌ایم و جهاد دانشگاهی به عنوان بخشی از رکن اصلی دانشگاه، حضور فعال و تأثیرگذار در این برنامه‌ها دارد.

عباس فنی اصل اضافه کرد: برنامه‌های جهاد دانشگاهی از جمله برگزاری دوره‌های مختلف و اردوهای فرهنگی در راستای برنامه‌های دانشگاه بوده و همچنین خبرگزاری‌های جهاد دانشگاهی نقش پررنگی در انعکاس برنامه‌های فرهنگی این دانشگاه داشته است.

وی بیان کرد: اولویت اول معاونت فرهنگی برای دانشجویان خارجی، ایجاد انجمن علمی ویژه این دانشجویان و برگزاری برنامه‌های گردشگری استانی برای آشنایی بیشتر با استان و همچنین برگزاری کارگاه‌های زبان‌آموزی است که جهاد دانشگاهی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.