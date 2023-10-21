انتصاب سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، امنیت وهوشمندسازی معاونت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، روح‌الله دهقانی در حکم انتصاب علیرضا صولتی به عنوان سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی آورده است: «عطف به ارتقا ساختاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و نظر به مراتب شایستگی و تجارب به موجب این حکم شما را به عنوان "سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی" منصوب می کنم.

ارتقاء ساختار فناوری اطلاعات معاونت با تاکید بر سهولت و کارایی، هوشمندی، روزآمدی، عدالت‌محوری و دسترس‌پذیری، امنیت و پاسخگویی حداکثری در همکاری با معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه و سایر بخش‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان از جنابعالی مورد انتظار است.

از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات جنابعالی را در پیروی از منویات حکمیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و سیاست های دولت مردمی خواستارم.»