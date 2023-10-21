به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرک ICT استان قم که در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی استان قم موظف است که هر میزان که شرکتهای دانش بنیان اعلام نیاز برای زمین داشته باشند، زمین را برای انان فراهم کند.
معاون اجرایی رییس جمهور با بیان اینکه شهرک ICT قم در قالب پردیس علم و فناوری خواهد بود افزود:شرکتهای دانش بنیان استان قم که در این شهرک مستقر خواهند شد از مشوقهای پارک علم و فناوری برخودار خواهند بود.
وی بیان داشت: مالکیت زمین ۴۲ هکتاری برای پارک علم و فناوری در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی خواهد بود و اولویت در واگذاری زمین با شرکتهایی است که از طریق پارک علم و فناوری استان قم معرفی شوند.
منصوری عنوان داشت: شرکت شهرکهای صنعتی استان قم اگر به تعهدات خود در زمینه واگذاری زمین به شرکتهای دانش بنیان عملکرد خوبی داشته باشد در این صورت تسهیلاتی به شرکت شهرکهای صنعتی داده میشود.
معاون اجرایی رییس جمهور افزود: محدودیتی در واگذاری زمین به شرکتهای دانش بنیان در استان قم وجود ندارد و در صورت درخواست پارک علم و فناوری، زمین مورد نیاز برای شرکتهای دانش بنیان تأمین خواهد شد.
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