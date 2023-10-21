«نواز شریف» به پاکستان بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بی بی سی، نواز شریف نخست وزیر اسبق پاکستان امروز شنبه وارد اسلام‌ آباد پایتخت این کشور شد و قرار است با حضور در جمع هوداران خود در شهر لاهور، درباره انتخابات آتی این کشور سخنرانی کند.

نخست وزیر سابق پاکستان، ۳ ماه پیش از برگزاری انتخابات سراسری، از تبعید خودخواسته برگشت و وارد اسلام آباد شده است.

حزب او- مسلم لیگ- به صراحت اعلام کرده است که نواز شریف، نامزد این حزب برای نخست وزیری خواهد بود.

او ۴ سال پیش در پاکستان به اتهام فساد در زندان بود؛ اما اجازه یافت برای معالجه به انگلیس برود و بعد از آن دیگر برنگشت.

چند روز پیش دادگاه اسلام آباد با صدور حکمی ضمانت کرد که او درهنگام بازگشت به کشور بازداشت نشود.

دادگاه پاکستان پنجشنبه هقته پیش با صدور حکمی راه بازگشت نواز شریف، نخست وزیر پیشین این کشور به وطن را هموار کرد.

نواز شریف از سال ۲۰۱۹ میلادی در تبعیدی خودخواسته در لندن به سر می‌برد و اکنون دادگاه می گوید که از او در قبال بازداشت احتمالی به اتهام اختلاس حمایت خواهد کرد.

بنا بر اعلام حزب مسلم لیگ پاکستان، او هفته گذشته از لندن به عربستان سعودی سفر کرد و قرار بود شنبه آینده از دبی به پاکستان بازگردد.