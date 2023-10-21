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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

با پایان نمایشگاه روستاآباد؛

تولیدکنندگان صنایع دستی خراسان شمالی ۱۷ میلیارد ریال فروش داشتند

تولیدکنندگان صنایع دستی خراسان شمالی ۱۷ میلیارد ریال فروش داشتند

بجنورد- مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی گفت: تولیدکنندگان صنایع دستی استان در نمایشگاه روستاآباد بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال از محصولات خود را به فروش رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاته با اشاره به حضور خراسان شمالی در نمایشگاه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستایی کشور اظهار کرد: صاحبان واحدهای اقتصادی روستایی و عشایری از قبیل تولیدکنندگان صنایع دستی، غذایی و تبدیلی استان در نمایشگاه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستایی بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان فروش داشتند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی گفت: پنجمین نمایشگاه عرضه‌ی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستایی و عشایری کشور تحت عنوان روستا آباد از ۱۲ الی ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ در مصلی تهران برگزار شد که با استقبال پر شور و بی نظیر اقشار مختلف مردم استان تهران و بازاریابان مواجه شد.

وی افزود: در این نمایشگاه از سراسر کشور تعداد ۱۲۰۰ غرفه مشارکت داشتند که از استان خراسان شمالی تعداد ۲۴ نفر از کار آفرینان و تولیدکنندگان با دو سیاه چادر عشایری با هدف معرفی و شناساندن محصولات روستاییان و جامعه عشایری استان خراسان شمالی به سایر استان‌های کشور اعم از صنایع دستی، صنایع غذایی و تبدیلی، گیاهان دارویی، فرش و گلیم، سیاه چادرهای عشایری و سایر فرآورده‌های کشاورزی حضور پررنگ داشتند.

کلاته با بیان اینکه برپایی نمایشگاه‌ها و بازارچه‌ها نقش بسیار خوبی در معرفی و فروش محصولات تولیدی و صنایع دستی استان خواهد داشت و این یک حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است، افزود: مقرر شده است تا در اسفند ماه این نمایشگاه تحت عنوان روستا آباد در استان‌ها به صورت غیرمتمرکز برگزار شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی گفت: برخی از دستگاه‌های استان همانند اداره کل عشایر، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره کل بهزیستی، پست بانک، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن استان … از تولیدکنندگان روستایی و عشایری حمایت کردند.

کد مطلب 5917933

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