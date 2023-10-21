تولیدکنندگان صنایع دستی خراسان شمالی ۱۷ میلیارد ریال فروش داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاته با اشاره به حضور خراسان شمالی در نمایشگاه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستایی کشور اظهار کرد: صاحبان واحدهای اقتصادی روستایی و عشایری از قبیل تولیدکنندگان صنایع دستی، غذایی و تبدیلی استان در نمایشگاه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستایی بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان فروش داشتند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی گفت: پنجمین نمایشگاه عرضه‌ی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستایی و عشایری کشور تحت عنوان روستا آباد از ۱۲ الی ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ در مصلی تهران برگزار شد که با استقبال پر شور و بی نظیر اقشار مختلف مردم استان تهران و بازاریابان مواجه شد.

وی افزود: در این نمایشگاه از سراسر کشور تعداد ۱۲۰۰ غرفه مشارکت داشتند که از استان خراسان شمالی تعداد ۲۴ نفر از کار آفرینان و تولیدکنندگان با دو سیاه چادر عشایری با هدف معرفی و شناساندن محصولات روستاییان و جامعه عشایری استان خراسان شمالی به سایر استان‌های کشور اعم از صنایع دستی، صنایع غذایی و تبدیلی، گیاهان دارویی، فرش و گلیم، سیاه چادرهای عشایری و سایر فرآورده‌های کشاورزی حضور پررنگ داشتند.

کلاته با بیان اینکه برپایی نمایشگاه‌ها و بازارچه‌ها نقش بسیار خوبی در معرفی و فروش محصولات تولیدی و صنایع دستی استان خواهد داشت و این یک حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است، افزود: مقرر شده است تا در اسفند ماه این نمایشگاه تحت عنوان روستا آباد در استان‌ها به صورت غیرمتمرکز برگزار شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی گفت: برخی از دستگاه‌های استان همانند اداره کل عشایر، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره کل بهزیستی، پست بانک، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن استان … از تولیدکنندگان روستایی و عشایری حمایت کردند.