به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اسدالله چراغی افزود: قیمت تجهیزات پزشکی در کشور چندین برابر افزایش یافته و این موضوع نگرانی‌هایی را در حوزه سلامت ایجاد کرده است. البته با توجه به شرایط تحریم و مشکلات موجود در واردات و تامین تجهیزات، افزایش هزینه‌ها دور از انتظار نیست اما باید برای مدیریت این وضعیت تدابیر جدی اتخاذ شود.

وی با تاکید بر ضرورت اولویت دادن به پیشگیری در نظام سلامت، تصریح کرد: تا زمانی که پیشگیری را در اولویت برنامه‌های بهداشت و درمان قرار ندهیم روند افزایش نیاز و هزینه‌های درمانی ادامه خواهد داشت، باید با تقویت اقدامات پیشگیرانه، نیازهای غیرضروری به انجام ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن و تصویربرداری‌های پیشرفته را کاهش دهیم.

چراغی با انتقاد از تجویز بی‌رویه خدمات تصویربرداری پزشکی، افزود: امروز درخواست سی‌تی‌اسکن، ام‌آرآی و رادیولوژی پیشرفته به امری عادی تبدیل شده و گاهی پزشک به محض مراجعه بیمار، یکی از این خدمات را تجویز می‌کند در حالی که این روند اشتباه است و باید از شکل‌گیری چنین رویه‌ای در نظام سلامت جلوگیری شود.

وی، جلوگیری از نسخه‌نویسی و تجویزهای اضافی را از دیگر راهکارهای کنترل هزینه‌ها دانست و ادامه داد: باید نظارت بر تجویز خدمات تشخیصی افزایش یابد تا از درخواست‌های غیرضروری جلوگیری شود همچنین مسئولیت نگهداری و مراقبت صحیح از دستگاه‌های پزشکی باید به‌طور جدی بر عهده بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قرار گیرد تا با نگهداری مناسب، از خرابی و فرسودگی زودهنگام تجهیزات جلوگیری شود.