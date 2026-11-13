به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین و تصویب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی، در شورای عالی بیمه سلامت، یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه سلامت است. زیرا، ارائه دهندگان خدمات سلامت، معتقدند که خریدار خدمت نباید در جایگاه تعیین تعرفه حضور داشته باشد.

این در حالی است که اعضای شورای عالی بیمه سلامت، متشکل از نمایندگان بیمه های پایه و...، هستند که در تعیین تعرفه ها نیز حق رای دارند.

معصومه گیتی، عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران، با گلایه از تاخیر و بدعهدی بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات مراکز رادیولوژی، گفت: تورم غیرعادی امسال باعث شده قیمت اقلام مورد نیاز مراکز رادیولوژی که وابسته به نرخ ارز است، تا ۳ برابر و حتی بیشتر افزایش یابد. در حالی که تعرفه همیشه از تورم عقب است.

وی با عنوان این مطلب که بیمه ها خودشان خریدار خدمت هستند، افزود: تعیین تعرفه ها در شورای عالی بیمه سلامت که بیمه ها عضو این شورا هستند، وجود تضاد منافع را به ذهن متبادر می سازد.

گیتی ادامه داد: وقتی بیمه خریدار خدمت است، نباید خودش تعرفه یا قیمت تعیین کند.

وی افزود: تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز رادیولوژی، باعث شده هر روز همکاران بیشتری در بستن قرارداد با بیمه ها تجدیدنظر کنند.