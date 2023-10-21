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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۱

اختلاف نظر شدید کشورهای عربی و غربی در نشست قاهره

اختلاف نظر شدید کشورهای عربی و غربی در نشست قاهره

منابع خبری از وجود اختلاف نظر میان کشورهای عربی و غربی حاضر در نشست قاهره که پیرامون حمله رژیم صهیونیستی به غزه در حال برگزاری است، خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرهایی از وجود اختلافات میان هیئت‌های عربی و غربی حاضر در نشست قاهره که با موضوع جنگ غزه و با حضور سران برخی کشورها در حال برگزاری است مخابره شده است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که این اختلافات مانع از صدور بیانیه پایانی این نشست شده است.

از جمله اختلافاتی که وجود دارد این است که هیئت‌های غربی درخواست آتش‌بس و مسئول‌شناختن رژیم صهیونیستی در قبال کشتار غیرنظامیان فلسطینی را رد می‌کنند.

علاوه بر این خبرنگار المیادین گزارش داد: هیئت‌های غربی درخواست بازگشایی دایمی گذرگاه مرزی رفح را نپذیرفته‌اند. خبرهایی درخصوص تلاش هیئت‌های غربی برای عدم صدور بیانیه پایانی این نشست به گوش می‌رسد.

گفتنی است مقامات مصری امروز شنبه نشستی را تحت عنوان «نشست صلح قاهره» در پایتخت این کشور برگزار کردند. در این نشست سران کشورهای مختلف عربی و غربی از جمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، شیخ تمیم بن حمد امیر قطر، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان، جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و برخی سران دیگر کشورها حضور دارند.

کد مطلب 5918027

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    نظرات

    • IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      12 2
      پاسخ
      امید است اسراییل ‌وغرب مانند قارون درتاریخ بمانند.
      • سعید IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
        1 2
        نگران نباش مانند قارون در آوار زباله دان تاریخ دفن خواهند شد
    • NP IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      18 4
      پاسخ
      این نشست ها فایده ای نداره فقط زبان زور جنگ جواب این رژیم خارج شدن اخراج کامل این رژیم از فلسطین اشغالی جواب خواهد داد
    • IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      29 3
      پاسخ
      حربه نفت در دست کشورهای عربی است ، صد برابر اسرائیل ثروت دارند چقدر حقیر و بیچاره اند که نمی‌توانند به اسرائیل فشار بیارند یک گذرگاه رو باز کنه...
    • FR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      20 5
      پاسخ
      اتحادیه ی عرب چه اتحادیه ایه که بدون اجازه ی غربی هاجرات نداره حتی بیانیه صادرکنه به خاطر دفاع از مردم عرب این اتحادیه ی عرب فقط بلده واسه ایران شاخ وشونه بکشه وادعای مالکیت جزایرایرانی وبکنه وپالایشگاه ارش ایران ومتعلق به خودشون بدونن وباغربی ها وچین وروسیه متحدبشن برعلیه ایران
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      25 5
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا و غرب و اسرائیل
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      21 5
      پاسخ
      پیشرفت یعنی اینکه بتونی راحت حرف حق رو بزنی نه برج و ساختمان درست کنی . همه این ساختمان ها با یه موشک نابود میشه .
      • آقا مهدی IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
        0 0
        کاش ما میتونستیم این فرهنگ قدرت رو بفهمیم
    • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      12 11
      پاسخ
      مرگ بر کشورهای عربی
      • علیرضا IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        2 4
        مرگ بر کشورهای ضد فلسطین
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      23 4
      پاسخ
      گذرگاه رفع متعلق به مصره بعد اختیارش دست آمریکا و اروپا است.به عربها این وسط چکارهاند. واقعا که عربها. .....
      • مهدی IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        4 1
        دلقک سر جالیزن
    • حسین علی IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      6 3
      پاسخ
      ایران دعوت نشد.
      • علی IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        5 3
        ایران مقتدر جوابش کاملا واضح است.. تنها کشوری یه که در برابر غرب چون رستم زال یکه و تنها ایستاده
      • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
        5 0
        طنز قضیه همینه معمولا برای آتش بس و صلح از دو طرف درگیری دعوت میشه تمام این کشورهای که دعوت شدن طرفدار اسرائیل هستند و مردم فلسطین نماینده ای نداره
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      13 5
      پاسخ
      مرگ برعربهای ترسو
    • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      11 7
      پاسخ
      عرب ها همیشه توتاریخ گند میزنند
    • US ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      5 2
      پاسخ
      خاک تو سر فلسطین که اینها تصمیم گیری می‌کنند براش. ی مشت بی عرضه. گذرگاه رفح که مال مصر
    • علی بابا IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      5 1
      پاسخ
      با سلام بیشتر سران کشورهای عربی خائن و همدست دشمن اند و گرنه به غربی ها چه باید هم صف و شجاعانه در جلوی کاروانهای کمک ها و تدارکات پزشکی و داروها به طرف مرز رفع می رفتن و بازش می کردن دشمن که سران تمام کشورهای عربی را جرئت قتل عام آنها را ندارد اگر به فکر کودکان و مردم بی گناه غزه هستند نه پشت م
    • جعفر نبی IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      7 2
      پاسخ
      دنیا به کدام سو میرود چرا سران کشورهای مسلمان اینقدر سست شده اند وای برما!!!!
    • احمد IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      3 2
      پاسخ
      از آلمان دعوت شده که خودش سلاح ارسال کرده،خوب اگر اسرائیل را محکوم کن خودش هم باید جواب بده،فلسطین که اکراین نیست فورا اسرائیل را محکوم کنن،اینها چشم سیاه هستن یعنی زیاد مهم نیستن۴۴۲
    • مریم عباسی از ارومیه IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      7 2
      پاسخ
      هر روز باید هزاران موشک بر تلاویو و حیفا ببارد تا صهیونیستهای کثیف برای آتش بس پیشقدم شوند
    • ناشناس IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      4 2
      پاسخ
      پارسال یه دختر مرد کلی دادوبیداد خودشون وکشتن کلی حرف مفت زدن الان همون ها خفه شدن وحق وبه اسراییل میدن انشاءالله آه وخون وپاک کودکانی که بیگناه کشته شدن دامن شما ها روبگیره برای همیشه خفه بشین
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      4 2
      پاسخ
      این جنگ احتمالا بخاطر جلوگیری رشد جمعیت وکنترل جمعیت فلسطین و لبنان سوریه طراحی می شود وهمانطوریکه می بینید هر سال ویا هر دوسال یکبار این جنگ وبمباران را توسط رژیم آشغال صهیونسیتی انجام می شود نسبت جمعیت مسلمانان این کشورها ازدیاد نیابد.
    • RO ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      3 1
      پاسخ
      آمریکا، فرانسه، انگلیس اسراعیل دزد، سارق، قاتل، درغگو، حیله گر. دیکتاتور.
    • IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 1
      پاسخ
      توهم و آرزوی دولت های غربی سرزمین موعود و ۱۳ سلطنتی که در نهایت بر دنیا حکومت کنند است آنها دولت اسرائیل را بی هدف تشکیل ندادند در نظر آنها بقیه مردم غیر از خودشان حیوانات و زیردستانی بیش نیستند که در نهایت همه باید به آنها خدمت کنند بیچاره بعضی دولت های عرب که خود را گاو شیرده آنها کرده اند
    • ایرانی IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 1
      پاسخ
      ایران و ترکیه از بقیه شجاعتر و با عرضه تر هستند باید کشتی باری با کمک‌های بشر دوستانه با اطلاع سازمان ملل همراه ناوگان محافظ به غزه بفرستند صدر صد کسی جرات جلوگیری نداره
    • کیان IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 2
      پاسخ
      من تو بازار تهران بنکدارم ولی خدا شاهده اگر جنگ بشه به کمک بچه های غزه میرم و با اسرائیل میجنگم
    • ایران IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      1 0
      پاسخ
      مصر ..ترکیه ...اردن..محمود عباس که دوستان خیلی نزدیک اسرائیل هستن .اگه راست از خود شروع کنند سفارت اسرائیل در کشورشان ببندند .ترکیه مصر اردن 🤣🤣🤣🤣🤣عجب زمانه ای شده .

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