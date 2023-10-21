اختلاف نظر شدید کشورهای عربی و غربی در نشست قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرهایی از وجود اختلافات میان هیئت‌های عربی و غربی حاضر در نشست قاهره که با موضوع جنگ غزه و با حضور سران برخی کشورها در حال برگزاری است مخابره شده است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که این اختلافات مانع از صدور بیانیه پایانی این نشست شده است.

از جمله اختلافاتی که وجود دارد این است که هیئت‌های غربی درخواست آتش‌بس و مسئول‌شناختن رژیم صهیونیستی در قبال کشتار غیرنظامیان فلسطینی را رد می‌کنند.

علاوه بر این خبرنگار المیادین گزارش داد: هیئت‌های غربی درخواست بازگشایی دایمی گذرگاه مرزی رفح را نپذیرفته‌اند. خبرهایی درخصوص تلاش هیئت‌های غربی برای عدم صدور بیانیه پایانی این نشست به گوش می‌رسد.

گفتنی است مقامات مصری امروز شنبه نشستی را تحت عنوان «نشست صلح قاهره» در پایتخت این کشور برگزار کردند. در این نشست سران کشورهای مختلف عربی و غربی از جمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، شیخ تمیم بن حمد امیر قطر، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان، جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و برخی سران دیگر کشورها حضور دارند.