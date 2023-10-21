به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گروه های فلسطینی روز شنبه در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که اقدمات منطقه هنوز به سطح مسئولیت و وظایف در توقف تجاوز ارتقا نیافته است.

دراین بیانیه آمده است: هرگونه تلاشی که شامل توقف نسل کشی مردم ما نباشد، فایده و اثربخشی محدودی دارد.

این بیانیه می افزاید: تلاش های مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح را تحسین می کنیم و خواستار تسریع در انتقال مجروحان برای درمان هستیم.

در بیانیه مشترک گروههای فلسطینی آمده است: ملت ما استوار در سرزمین خود است و هرگز طرحهای کوچاندن و آوارگی را نخواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است که نشست صلح قاهره امروز شنبه در پایتخت جدید اداری در شرق قاهره مصر با مشارکت بین‌المللی، کشورهای عربی و سازمان ملل برای بحث و بررسی درباره تحولات فلسطین به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر آغاز شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این اجلاس شرکت دارد.