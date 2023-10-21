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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۹

گروههای فلسطینی:

تحرکات سیاسی درباره توقف حملات تل آویو به غزه بی‌رمق است

تحرکات سیاسی درباره توقف حملات تل آویو به غزه بی‌رمق است

گروه های فلسطینی روز شنبه در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که اقدمات منطقه هنوز به سطح مسئولیت و وظایف در توقف تجاوز ارتقا نیافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گروه های فلسطینی روز شنبه در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که اقدمات منطقه هنوز به سطح مسئولیت و وظایف در توقف تجاوز ارتقا نیافته است.

دراین بیانیه آمده است: هرگونه تلاشی که شامل توقف نسل کشی مردم ما نباشد، فایده و اثربخشی محدودی دارد.

این بیانیه می افزاید: تلاش های مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح را تحسین می کنیم و خواستار تسریع در انتقال مجروحان برای درمان هستیم.

در بیانیه مشترک گروههای فلسطینی آمده است: ملت ما استوار در سرزمین خود است و هرگز طرحهای کوچاندن و آوارگی را نخواهد پذیرفت.

لازم به ذکر است که نشست صلح قاهره امروز شنبه در پایتخت جدید اداری در شرق قاهره مصر با مشارکت بین‌المللی، کشورهای عربی و سازمان ملل برای بحث و بررسی درباره تحولات فلسطین به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر آغاز شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این اجلاس شرکت دارد.

کد مطلب 5917904

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