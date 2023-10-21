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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۰

نماینده مردم ایلام در مجلس خبر داد؛

امهال یک‌ساله وام‌های کشاورزان و دامداران ایلامی

امهال یک‌ساله وام‌های کشاورزان و دامداران ایلامی

ایلام-نماینده مردم ایلام در مجلس از امهال یک‌ساله وام‌های کشاورزان و دامداران ایلامی خبر داد.

علی‌اکبر بسطامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امهال وام‌های کشاورزان و دامداران به‌عنوان جبران بخشی از خسارت‌های این عزیزان، همواره از سوی نمایندگان مجلس یازدهم و هیات محترم دولت مورد پیگیری قرار گرفته و خوشبختانه با مساعدت بانک کشاورزی و با تلاش‌های استاندار محترم، اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع استان با امهال یک‌ساله تسهیلات کشاورزان و دامداران ایلامی موافقت شد.

وی افزود: بر این اساس وام‌های کشاورزان و دامداران با شرایط پرداخت حداقل ۱۰ درصد از اصل تسهیلات و هم‌چنین پرداخت سود تسهیلات و دیرکرد به مدت یکسال امهال خواهند شد.

بسطامی تصریح کرد: این طرح شامل کشاورزان و دامداران تمامی شهرستان‌های استان ایلام خواهد بود.

کد مطلب 5918085

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      1 0
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      10 درصد اصل وام با سود و دیرکرد چه کمکی میتونه بکنه جمع کنید با این دفاع
    • صرخه IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      1 0
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      کمک به کشاورز و دامدار این بود درد درمان نمیکند
    • کشاورز IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      1 0
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      همین نماینده چندماه پیش باعنوان خبرخوب به کشاورزان ایلامی گفته بود امهال سه ساله وام های کشاورزی بدون پرداخت سود ودیرکرد حالا حرفشون عوض شد به یکساله اونهم ده درصد وام هم بایدپرداخت کنن پس یکی نیست بگه کارشما این وسط چی بوده
    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      1 0
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      این تمدید وام نیست بلکه منظور از آن بدهکار کردن کشاورز بدبخت بیچاره چرا بخشنامه اعمال نمیشه خودتون دارید بخشنامه صادر میکنید
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
      0 0
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      خد لعنت کنه

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