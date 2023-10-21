علی‌اکبر بسطامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امهال وام‌های کشاورزان و دامداران به‌عنوان جبران بخشی از خسارت‌های این عزیزان، همواره از سوی نمایندگان مجلس یازدهم و هیات محترم دولت مورد پیگیری قرار گرفته و خوشبختانه با مساعدت بانک کشاورزی و با تلاش‌های استاندار محترم، اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع استان با امهال یک‌ساله تسهیلات کشاورزان و دامداران ایلامی موافقت شد.

وی افزود: بر این اساس وام‌های کشاورزان و دامداران با شرایط پرداخت حداقل ۱۰ درصد از اصل تسهیلات و هم‌چنین پرداخت سود تسهیلات و دیرکرد به مدت یکسال امهال خواهند شد.

بسطامی تصریح کرد: این طرح شامل کشاورزان و دامداران تمامی شهرستان‌های استان ایلام خواهد بود.