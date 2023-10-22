به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر در مورد قیمت گذاری دستوری خودرو اظهار کرد: قیمت گذاری با نظارت بر بازار دو بحث جداست. ما معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد و دیگران هم نظرات خود را دارند.

وزیر صمت افزود: معتقد هستم که باید میزان دخالت دولت در بازار را کم کنیم و بیشتر به سمت حکمرانی و اعلام نظارت برویم. این سیاست را در وزارت صمت دنبال می‌کنم تا انحصارها شکسته شود که البته یک مقدار زمان می‌برد. در آن زمان دیگر نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست.

وی در مورد رشد تولید، ادامه داد: باید به سمت اقتصاد بازار برویم؛ رقابت قیمت را تعیین می‌کند. در تلاش هستیم انحصار را از بازارها برداریم تا این رقابت به نحو مناسبی شکل بگیرد.

تشکیل کمیته ناظر در دولت برای جلوگیری از کاهش آسیب ارزی واردات کارکرده‌ها

علی آبادی در مورد آئین نامه واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد: در جلسه هفته قبل آئین نامه به تصویب هیأت وزیران رسید و باید ابلاغ شود.

وزیر صمت در مورد دلیل تعلل در ابلاغ آئین نامه خودروهای کارکرده افزود: خودروهای کارکرده پدیده معمول نیستند و بعضاً ممکن است قدیمی باشند باید استانداردها را پاس کنند. لذا بحث و صحبت در مورد این خودروها در نشست‌های تخصصی بدیهی است.

وی به چالش تقاضای ارز در واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً اقدام کنند باید نگران صحنه ارز باشیم که سایر مردمی که از ارز متأثر می‌شوند اما ممکن است در این بخش بهره‌ای نبرند، نباید آسیب ببینند. بنابراین بررسی‌های زیادی در کارگروه‌های دولت انجام و بالاخره آئین نامه تصویب شد اما یک کمیته ناظری را تعیین کرده تا مراقبت کند که توده مردم از این موضوع آسیب نبینند.

به نظر من خودرو احتکار نمی‌شود

علی آبادی در مورد احتکار خودرو و تأیید تعزیرات، گفت: نمی دانم تعزیرات حکومتی چه چیزی را تأیید کرده است اما اگر احتکاری تأیید شده باشد باید با آن برخورد قضائی شود. آنچه که مسلم است آنکه روزانه بیش از ۴۲۰۰ خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور تولید می‌شود بنابراین تولید هفتگی این دو شرکت عدد بزرگی می‌شود. بعضاً با مشکلات تاییدیه های استاندارد مواجه می‌شوند و یا کسری‌هایی دارند.

وزیر صمت تاکید کرد: به نظر من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها در حال تحویل به مردم است.