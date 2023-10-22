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۳۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۸

وزیر صمت:

وقتی انحصار شکست نیازی به قیمت گذاری نیست/ خودرو احتکار نمی‌شود

وقتی انحصار شکست نیازی به قیمت گذاری نیست/ خودرو احتکار نمی‌شود

وزیر صمت با بیان اینکه به نظر من خودرو احتکار نمی شود، گفت: در تلاش هستیم تا انحصار بازار را بشکنیم که در آن زمان دیگر نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر در مورد قیمت گذاری دستوری خودرو اظهار کرد: قیمت گذاری با نظارت بر بازار دو بحث جداست. ما معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد و دیگران هم نظرات خود را دارند.

وزیر صمت افزود: معتقد هستم که باید میزان دخالت دولت در بازار را کم کنیم و بیشتر به سمت حکمرانی و اعلام نظارت برویم. این سیاست را در وزارت صمت دنبال می‌کنم تا انحصارها شکسته شود که البته یک مقدار زمان می‌برد. در آن زمان دیگر نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست.

وی در مورد رشد تولید، ادامه داد: باید به سمت اقتصاد بازار برویم؛ رقابت قیمت را تعیین می‌کند. در تلاش هستیم انحصار را از بازارها برداریم تا این رقابت به نحو مناسبی شکل بگیرد.

تشکیل کمیته ناظر در دولت برای جلوگیری از کاهش آسیب ارزی واردات کارکرده‌ها

علی آبادی در مورد آئین نامه واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد: در جلسه هفته قبل آئین نامه به تصویب هیأت وزیران رسید و باید ابلاغ شود.

وزیر صمت در مورد دلیل تعلل در ابلاغ آئین نامه خودروهای کارکرده افزود: خودروهای کارکرده پدیده معمول نیستند و بعضاً ممکن است قدیمی باشند باید استانداردها را پاس کنند. لذا بحث و صحبت در مورد این خودروها در نشست‌های تخصصی بدیهی است.

وی به چالش تقاضای ارز در واردات خودروهای کارکرده اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً اقدام کنند باید نگران صحنه ارز باشیم که سایر مردمی که از ارز متأثر می‌شوند اما ممکن است در این بخش بهره‌ای نبرند، نباید آسیب ببینند. بنابراین بررسی‌های زیادی در کارگروه‌های دولت انجام و بالاخره آئین نامه تصویب شد اما یک کمیته ناظری را تعیین کرده تا مراقبت کند که توده مردم از این موضوع آسیب نبینند.

به نظر من خودرو احتکار نمی‌شود

علی آبادی در مورد احتکار خودرو و تأیید تعزیرات، گفت: نمی دانم تعزیرات حکومتی چه چیزی را تأیید کرده است اما اگر احتکاری تأیید شده باشد باید با آن برخورد قضائی شود. آنچه که مسلم است آنکه روزانه بیش از ۴۲۰۰ خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور تولید می‌شود بنابراین تولید هفتگی این دو شرکت عدد بزرگی می‌شود. بعضاً با مشکلات تاییدیه های استاندارد مواجه می‌شوند و یا کسری‌هایی دارند.

وزیر صمت تاکید کرد: به نظر من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها در حال تحویل به مردم است.

کد مطلب 5918765
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      11 1
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      به نظر من که داخل وزارت صمت نیستم تعارض منافع باعث شده که جان مردم و مال مردم دست اشخاص بیخیال و سودجو بیفتد خواستین مطمین شوید افزایش چند صد برابری خودروهای بی کیفیت را چگونه تفسیر میکنید با اتمام مهلت پست وزارت عجبا
    • کریم IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      10 2
      پاسخ
      ازکرامات وزیر ما اینست عسل را خورد و گفت شیرین است ۳۰ سال است ملت درخواست رفع انحصار خودرو دارند ولی دولتها و مجالس وزارای صمت از خودروسازان لگن و مافیا حمایت کردند و هنوز هم واردات را سنگ اندازی میکنند(ازجمله همین وزارت صمت) حالا هم میخواد قیمت را آزاد کنند و این یعنی سپردن دنبه دست گرگ
    • علیرضا IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      6 0
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      کل حکومت بسیج شدن نتونستن انحصار این دو خودرو ساز رو بشکنن ،تو میخوای انحصار اینا رو بشکنی ؟نشکنی😂😂
    • IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      7 1
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      متاسفانه ۹۰ درصد علت تورم و گرانه چه خودرو و سایر الزامات زندگی، برمی‌گردد به همین دولتهای ارآمد دولت از یک طرف ادعای شکست انحصار رادمیدهد و از طرف دیگر با گذاشتن تعرفه های خیلی زیاد بر واردات مانع از شکستن انحصار می‌شود و در حقیقت این خود دولت است که باسیاستهای غلط زمینه تورم و گرانی را ایجاد
    • IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      5 0
      پاسخ
      متاسفانه وزیر جدید با مافیای خودروسازی و قطعه سازی آشنا نیست وزیر قبلی را همین خودروسازها زمین زدند
    • شاهین IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      3 0
      پاسخ
      الان سایپا خودرو شاهین رو درطرح یکپارچه قرار بوده تیر ماه تحویل بده الان ابان شده هنوز تحویل نداده ماشینو فاکتور کرده پلاک نمیکنه اینجوری هم سود تاخیرو نمیده هم خودرو رو احتکار کرده خب شمایی که میگی احتکار نیست و نفست از جای گرم بالا میاد تشریف بیارید ماشینو مارو از سایپا تحویل بگیرید بدید
    • دهقان IR ۰۴:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 1
      پاسخ
      آرزوی دست نیافتنی مردم ایران مابقی کشورها خودرو یک پنج قیمت داخل ایران آنهم اقساط ارایه می‌دهند خریدار نداره چون پولش ندارند ولی در ایران پنج برابر قیمت جهانی آنهم با کیفیت عهد عتیق و مصرف سوخت صد در نه لیتر و بیشتر به کیلومتر این اگر ظلم و انحصار باج زوری نیست چی هست اسمش
    • سوال از مهر IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 1
      پاسخ
      ایران خودرو و سایپا دو شرکت ابر بدهکار که همچنان با سماجت مدیران آن به کار ادامه می‌دهد چون برای مافیا سود بزرگ دارد واقعا تا کجا رانت و فساد باید به بیت المال در روز روشن تحمیل شود تا کی و تا چه مبلغی؟؟!!
    • م.د IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 1
      پاسخ
      اقای وزیرانحصارتاکی هروزیرامده همین است انحصاردردست یاران خودتان است نه مردم پس واردات را آزاد کنید مردم تاکی بایدتاوان بی کیفیت خودروایرانی را بدهند
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      2 1
      پاسخ
      برداشته شدن انحصار در خودرو..دروغ بزرگ است.. چون برای واردات محدودیت های بسیاری وجود دارد.. همین که وزیر صمت اظهار نظر میکنند نشانه انحصار است..
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      خدا ازتون نمیگذره ، حق خورای فاسد
    • علی IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      سلام . در طرح فروش یکپارچه، خودروی دنا نوشتیم بهار 403 دراومد تغییر دادیم به تارا اتومات شد پاییز 402 حالا هم 3 ماهه تکمیل وجه کردیم هنوز فاکتور نشده . یه خانواده 5 نفره بدون خودرو مدت هاست منتظریم تازه نگرانیم که این افزایش 170 - 180 میلیونی شامل ما هم میشه یا نه که توان پرداخت نداریم...
    • مجید IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      1 0
      پاسخ
      سیاست هایی که از سالیان دور توسط دولت ، برای صنعت خودروسازی ایجاد شده ، منشأ همین فساد و احتکار خودرو هست ، از کدوم رقابت حرف می زنید !؟؟ کجای دنیا اینطور خودرو میفروشند؟ باور کنید مردم دیگه همه چی رو میدونند . بهتره اگه حرف و عملی ندارید دیگه سکوت کنید تا سر ما رو با این حرف ها ، به درد نیارید .
    • ‌کاراگاه IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      وقتی تناقض در حرفها و اعمال باشه به راحتی شهروندان متوجه مافیا میشن،تا حالا میگفتید قیمت دستوری و ما به قطعه سازها بدهکاریم ،اونم با این قیمت‌های بالا،حالا چطور با شکست انحصار و افت قیمت کارتون راه میفته ،عجب
    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دروغ، فقط دروغ
    • سیامک AE ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      به نظر من تنها چیزی که میتواند جلو انحصار و گرانی خودرو را بگیرد ورود مقام معظم رهبری هست ایشان دستور دهند خودرو با خاک یکسان میشود دولت هیچ کاری بر ای مردم انجام نمی دهد باید حکومت وارد عمل شود

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