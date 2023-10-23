ریزش ۵۴۲۷ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با ریزش بیش از ۵۴۲۷ واحدی مواجه شده است.

نکته عجیب این است که نمادهای پالایشی که بهترین گزارش را در روزهای گذشته ارائه کرده بودند با وضعیت منفی مواجه شده و باعث ریزش شاخص کل بورس شده اند.

در ۴۴ دقیقه‌ای که بازار می‌گذرد ارزش معاملات خرد عدد ۱,۰۲۹ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۰۶۲ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۵۳ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۵۵ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد ۵۷ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.