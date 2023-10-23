سکه پربازده ترین کالای سرمایه ای در مهر ماه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سکه امامی در مهر ماه بیشترین بازده را بین بازارهای مالی داشته است. سکه در مهر ماه با افزایش بیش از ۴ میلیون تومانی به ۳۲ میلیون تومان رسید و در این ماه از کانال ۲۷ میلیون تومانی به ۳۲ میلیون تومان رسید و نوسان بیش از ۴ میلیون تومان را نشان داد، به عبارتی سکه در این ماه یک نوسان مثبت ۱۵ درصدی را از قیمت ۲۷ میلیون و ۸۰۰ تا ۳۲ میلیون تومان نشان داد.

قیمت سکه هم اکنون در محدوده ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد یعنی اگر سرمایه گذاری در قیمت ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در انتهای شهریور ماه سکه را خریداری می‌کرد هم اکنون بیش از یک میلیون تومان در سود قرار دارد.

نمودار زیر برای سکه بورسی ملت است که در کف قیمتی به ۲۶ میلیون تومان رسیده بود و در سقف قیمتی ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را نیز زده بوده، اما با وجود تعدیل قیمتی باز هم یک کندل سبز رنگ و مثبت ۸ درصدی را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد.

وضعیت بورس چگونه است؟

بورس در مهر ماه با ریزش نزدیک به ۱۰۰ هزار واحدی مواجه شده است، شاخص کل در ابتدای معاملات مهر ماه در محدوده ۱۲۱ هزار واحد قرار داشت که اکنون در محدوده ۲ میلیون و ۲۴ هزار واحد قرار دارد.

البته در مقاطعی که بازار ریسک سیستماتیک دارد، بازار سرمایه ریزشی است و واگرایی بین شاخص کل بورس و طلا وجود دارد، اما در مقاطعی بازار طلا به عنوان بازار لیدر قرار گرفته و می‌تواند بازار سرمایه را نیز به سمت بالا پرتاب کند.