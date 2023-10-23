پرداخت ماهانه ۳۲۰ میلیون تومان به مراکز ترک اعتیاد زنجان

سعید کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیمه سلامت تخصیص‌های مربوط به ترک اعتیاد را دریافت می‌کند، مجری پوشش درمان ترک اعتیاد در بخش سرپایی به نمایندگی از بیمه‌های پایه است.

وی ابراز کرد: به طور میانگین ماهانه ۳۲۰ میلیون تومان از طرف بیمه سلامت برای درمان ترک اعتیاد به مراکز طرف قرارداد پرداخت می‌شود تا مردم با استفاده از این خدمت از بلای خانمان‌سوز اعتیاد رهایی یابند.

مدیرکل بیمه سلامت استان زنجان اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را از دیگر خدمات بیمه سلامت برشمرد و گفت: از ابتدای امسال اجرای این برنامه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شد و با توجه به تجربه چندین ساله بیمه سلامت در نظام ارجاع سعی کردیم این تجارب موفق را به صندوق‌های بیمه همگانی منتقل کنیم.

وی با اشاره به اینکه شهرستان خدابنده در استان زنجان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده شده است، عنوان کرد: بلوک‌بندی مناطق برای انتساب به پزشکان انجام شده و در کنار پزشک دو مراقب سلامت نیز حضور دارند و با توجه به اهمیت درمان‌های ناباروری و جوانی جمعیت یکی از کارشناسان مامایی خواهد بود.

کرمی با اشاره به استمرار تفاهم‌نامه با بهزیستی در ارتباط با ۵۹ خدمت توانبخشی به بیمه‌شدگان تحت پوشش این سازمان یادآور شد: این خدمات در تعهد بیمه‌های پایه نبود که خوشبختانه در بیمه سلامت اجرایی و عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه اجرا، استقرار و ارتقای سامانه نسخه الکترونیکی از دیگر اقدامات بیمه سلامت در سال‌های اخیر بوده است، ادامه داد: زنجان در کنار یزد و بوشهر بالاترین نسخه الکترونیک را تولید کردند و این طرح ۹۸ درصد عملیاتی شده است.