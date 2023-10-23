جزئیات فروش نقدی وانت کارا و کاپرا با تحویل فوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، شرکت بهمن موتور سه محصول «وانت کارا تک کابین تی پ۴» و «وانت کارا دوکابین تی پ۴» و «وانت کاپرا۲» را نقدی و از طریق عاملیت‌های این شرکت می‌فروشد.

بر همین اساس این خودروها هفته چهارم آذرماه ۱۴۰۲ تحویل مشتریان می‌شود. متقاضیان می‌تواند ازساعت ۱۰:۰۰ تاریخ سوم آبان تا پایان روز نهم آبان ۱۴۰۲ با مراجعه به عاملیت‌های مجاز بهمن موتور که در سایت bahman.ir معرفی شده‌اند، نسبت انجام فرآیند خرید محصول اقدام کنند. در این طرح فروش محدودیتی در تعداد خرید برای هر کد ملی وجود ندارد.