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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۳

زارع پور خبر داد؛

فیلتر هزاران سایت و سرویس کاربردی برای کاربرانی ایرانی

فیلتر هزاران سایت و سرویس کاربردی برای کاربرانی ایرانی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه مدعیان حقوق بشر، هزاران سایت و سرویس کاربردی برای کاربران ایرانی فیلتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: بر اثر تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه مدعیان حقوق بشر، هزاران سایت و سرویس کاربردی برای کاربران ایرانی فیلتر شده که نیاز عموم مردم، برنامه‌نویسان، متخصصان و دانشگاهیان هستند اما عده‌ای نادانسته یا عامدانه این فیلترینگ گسترده را به داخل کشور مرتبط می‌کنند و حتی آن را با عنوان «اختلال در شبکه» فاکتور می‌کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات برای حل این مشکل، ضمن پیگیری‌های حقوقیِ بین‌المللی از طریق وزارت امور خارجه، ارائه راهکار و ایجاد خدمت را در دستور کار قرار داده که سرویس‌هایی همچون 403.online از این نوع خدمات است.

کد مطلب 5919362
هنگامه فروغی

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    نظرات

    • علیزاده IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      48 2
      پاسخ
      دروغ که شاخ و دم ندارد
    • علی IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      37 1
      پاسخ
      چه عجب امروز نگفت کیفیت اینترنت ارتقا پیدا کرده. انقدری که زارع پور کیفیت اینترنتو ارتقا داده، دنیا در شوک فرو رفته
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      27 2
      پاسخ
      خخخ،استاد فیلترینگ داره از فیلتر شکایت میکنه،خوبه شما جایی هست شکایت کنید ما به کجا شکایت ببریم،تنها امیدمون ایلان ماسک بزرگه
    • همایون LT ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      26 1
      پاسخ
      مظلوم تر از کاربر ایرانی دیگه خودش از داخل و خارج فیلتر میشه
    • سعید IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      12 0
      پاسخ
      بخاطر سرعت اینترنت بالا و تحریم های بازی ها واقعا متشکرم آقای زارع پور
    • فرزاد معین IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      19 0
      پاسخ
      گوگل پلی رو کی فیلتر کرده؟
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      فیلترینک دولت کرده است ربطی به خارج ندارد
    • ارتین IR ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      گوشی موبایل ب روز رسانی کنید

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