فیلتر هزاران سایت و سرویس کاربردی برای کاربرانی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: بر اثر تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه مدعیان حقوق بشر، هزاران سایت و سرویس کاربردی برای کاربران ایرانی فیلتر شده که نیاز عموم مردم، برنامه‌نویسان، متخصصان و دانشگاهیان هستند اما عده‌ای نادانسته یا عامدانه این فیلترینگ گسترده را به داخل کشور مرتبط می‌کنند و حتی آن را با عنوان «اختلال در شبکه» فاکتور می‌کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات برای حل این مشکل، ضمن پیگیری‌های حقوقیِ بین‌المللی از طریق وزارت امور خارجه، ارائه راهکار و ایجاد خدمت را در دستور کار قرار داده که سرویس‌هایی همچون 403.online از این نوع خدمات است.