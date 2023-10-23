برگزاری مراسم قرائت دعای توسل برای آزادی غزه در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از ملت بزرگ و شجاع ایران اسلامی و عموم مردم مؤمن، آگاه و وفادار برای حضور در مراسم دعا و زمزمه دعای توسل برای آزادی غزه دعوت کرد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم قرائت دعای توسل سه شنبه ۲ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در تمامی مساجد، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و امام زادگان سراسر کشور و با محوریت آستان های مقدسه (رضوی، فاطمی و احمدی) و مسجد مقدس جمکران و همزمان در تهران؛ حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و امام زاده صالح «علیهما السلام» برگزار خواهد شد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اینک که فلسطین مظلوم و غزۀ قهرمان؛ در سکوت مرگبار و بی عملی مجامع بین‌المللی و هدایت و حمایت همه جانبه شیطان بزرگ و کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، زیر سنگین‌ترین آماج حملات وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم جلاد و کودک‌کش صهیونیستی، مقاوم همچون کوه استوار ایستاده؛ مردم مؤمن و وفادار ایران اسلامی، با تضرع به ساحت قدس ربوبی، دست دعا و نیایش برداشته و با توسل به آستان مقدس چهارده نور هدایت الهی ائمة معصومین «صلوات الله علیهم اجمعین» همراه با قرائت دعای توسل، آزادی قدس و نجات غزه را از چنگال دژخیمان رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی مسألت کرده و نابودی این غدۀ سرطانی و رژیم وحشی را فریاد خواهند زد.

مراسم قرائت دعای توسل سه شنبه ۲ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در تمامی مساجد، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و امام زادگان سراسر کشور و با محوریت آستان های مقدسه (رضوی، فاطمی و احمدی) و مسجد مقدس جمکران و همزمان در تهران؛ حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و امام زاده صالح «علیهما السلام» برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ با نثار برترین سلام‌ها و درودها و صلوات به روان پاک و مطهر شهدای عزیز قدس و ضمن اعلام همدردی با مجروحان و جانبازان و حادثه دیدگان این فجایع شنیع ضد بشری در غزه و جای جای سرزمین‌های اشغالی و با اعلام حمایت از فلسطین مقاوم؛ از ملت بزرگ و شجاع ایران اسلامی وعموم مردم مؤمن، آگاه و وفادار دعوت می‌کند، تا با حضور پرشور و معنوی در این مراسم دعا و زمزمۀ دعای توسل برای آزادی غزه دست به دعا برداشته و فریاد حمایت خود را از آرمان آزادی قدس شریف سر دهند.»