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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

برگزاری مراسم قرائت دعای توسل برای آزادی غزه در سراسر کشور

برگزاری مراسم قرائت دعای توسل برای آزادی غزه در سراسر کشور

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از ملت ایران اسلامی و عموم مردم مؤمن، آگاه و وفادار برای حضور در مراسم دعا و زمزمه دعای توسل برای آزادی غزه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از ملت بزرگ و شجاع ایران اسلامی و عموم مردم مؤمن، آگاه و وفادار برای حضور در مراسم دعا و زمزمه دعای توسل برای آزادی غزه دعوت کرد.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم قرائت دعای توسل سه شنبه ۲ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در تمامی مساجد، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و امام زادگان سراسر کشور و با محوریت آستان های مقدسه (رضوی، فاطمی و احمدی) و مسجد مقدس جمکران و همزمان در تهران؛ حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و امام زاده صالح «علیهما السلام» برگزار خواهد شد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اینک که فلسطین مظلوم و غزۀ قهرمان؛ در سکوت مرگبار و بی عملی مجامع بین‌المللی و هدایت و حمایت همه جانبه شیطان بزرگ و کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، زیر سنگین‌ترین آماج حملات وحشیانه و دیوانه‌وار رژیم جلاد و کودک‌کش صهیونیستی، مقاوم همچون کوه استوار ایستاده؛ مردم مؤمن و وفادار ایران اسلامی، با تضرع به ساحت قدس ربوبی، دست دعا و نیایش برداشته و با توسل به آستان مقدس چهارده نور هدایت الهی ائمة معصومین «صلوات الله علیهم اجمعین» همراه با قرائت دعای توسل، آزادی قدس و نجات غزه را از چنگال دژخیمان رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی مسألت کرده و نابودی این غدۀ سرطانی و رژیم وحشی را فریاد خواهند زد.

مراسم قرائت دعای توسل سه شنبه ۲ آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در تمامی مساجد، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی و امام زادگان سراسر کشور و با محوریت آستان های مقدسه (رضوی، فاطمی و احمدی) و مسجد مقدس جمکران و همزمان در تهران؛ حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و امام زاده صالح «علیهما السلام» برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ با نثار برترین سلام‌ها و درودها و صلوات به روان پاک و مطهر شهدای عزیز قدس و ضمن اعلام همدردی با مجروحان و جانبازان و حادثه دیدگان این فجایع شنیع ضد بشری در غزه و جای جای سرزمین‌های اشغالی و با اعلام حمایت از فلسطین مقاوم؛ از ملت بزرگ و شجاع ایران اسلامی وعموم مردم مؤمن، آگاه و وفادار دعوت می‌کند، تا با حضور پرشور و معنوی در این مراسم دعا و زمزمۀ دعای توسل برای آزادی غزه دست به دعا برداشته و فریاد حمایت خود را از آرمان آزادی قدس شریف سر دهند.»

کد مطلب 5919438

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    نظرات

    • کارمند ساده IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
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      عَنْ أبی عَبْدِاللّهِ علیه السلام قالُ: قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله: ألدُّعاءُ سِلاحُ الْمُؤْمِنِ وَعَمُودُ الدّینِ وَنُورُ السَّماواتِ وَالْأرْضِ آن کسانی که می خواهند و نمی توانند کمک کنند ؛ یادشان نرود که سلاح مومن دعا است....

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