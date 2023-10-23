از خود گذشتن برای ارائه خدمت به دیگران از رسالت سربازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد معظمی گودرزی معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه مراسم تجلیل از مقام سرباز در جمع خبرنگاران گفت: مفتخریم که لباسی بر تن داریم که مایه آسایش و آرامش هم وطنانمان در سراسر کشور است.

وی افزود: به این دلیل به پوشیدن لباس مقدس انتظامی افتخار می‌کنیم که هرکس در جامعه ایران مورد ظلم و ستمی قرار می‌گیرد، برای احقاق حق خود به ما مراجعه می‌کند. ضمن این که دفاع از تمام مرزهای کشور برعهده سربازان عزیزی است که مدتی به عنوان امانت در اختیار نیروهای مسلح هستند.

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: به وجود تک‌تک عزیزانی که لباس مقدس سربازی را به تن دارند، افتخار می‌کنیم و تاکید داریم امنیت و آسایشی که امروز در سطح کشورمان برقرار است که باعث می‌شود فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به روال عادی در جریان باشد، در سایه وجود پرسنل وظیفه یگان‌های مختلف نیروهای مسلح به دست آمده است که همگی سرباز ولایت هستند.

وی افزود: با تاکید بر نقش بی‌بدیل و ارزشمند سربازان در تأمین امنیت جامعه اظهار داشت: همین نقش قابل تقدیر است که باعث می‌شود همه افراد وقتی دوره خدمت‌شان به پایان می‌رسد، به دوران سربازی خود افتخار کنند و خاطرات آن را با اعضای خانواده و هم‌رزمان خود مرور کنند.

معظمی گودرزی گفت: همه سربازان به واسطه شرایط خدمت سربازی در دوران خدمت خود نوعی پختگی را کسب می‌کنند که این موضوع یکی از مهمترین دستاوردهایی است که افراد در طول دوره خدمت سربازی کسب می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده فاتب خطاب به سربازان حاضر در این جمع گفت: خدمت سربازی یک افتخار است، چون مایه خیر، آرامش و ارائه خدمات به شهروندان است و مطمئن باشید که حتی یک شب نگهبانی دادن در راه آسایش مردم بسیار ارزشمند است و در توشه آخرت شما عزیزان ثبت خواهد شد.

وی همچنین گفت: چند صباحی که شما عزیزان به عنوان امانت در کنار ما هستید، وظیفه سنگینی نسبت به شما و خانواده‌هایتان داریم و البته امیدواریم شما هم به رسالت سربازی خود عمل کند.

معظمی گودرزی با بیان این که رسالت سربازی، از خود گذشتن برای ارائه خدمت به دیگران است، عنوان کرد: تمام کسانی که در لباس سربازی به درجه رفیع شهادت رسیده‌اند، از جان خود گذشتند تا آرامش و آسایش دیگر هموطنان را فراهم کنند.

وی بیان کرد: همچنین سلام سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت را به سربازان فاتب ابلاغ کرد و گفت: سردار محمدیان تاکید کردند که به شما بگویم زحماتی که شما عزیزان در طول دوره سربازی در مجموعه انتظامی تهران بزرگ می‌کشید، جای تقدیر و تشکر فراوانی دارد.

وی در پایان گفت: بعضی سربازان متأهل هستند و با مسائلی در زندگی خانوادگی مواجه هستند، اما هیچ‌گاه در انجام مسئولیت‌های محوله در دوره خدمت سربازی کم نمی‌گذارند و سردار محمدیان به طور خاص از این سربازان تقدیر و تشکر کردند.

گفتنی است، در پایان مراسم شانزدهمین دوره جشنواره سرباز از خانواده سرباز شهید مهدی نثاری، سرباز جانباز علیرضا صادقی و همچنین تعدادی از سربازان نمونه و نخبه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اهدای جوایز و الواح تقدیر، تجلیل شد.