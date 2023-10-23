به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر دوشنبه در بازدید از نمایشگاه کشفیات نیروهای فراجای استان البرز که در مرکز فرماندهی فراجای استان صورت گرفت، اظهار کرد: امروز کشفیات نیروی انتظامی اعم از خودروها و قطعات مسروقه و همچنین دستگیری سارقان و اراذل و اوباش در مدت ۶ ماه گذشته به مردم اطلاع رسانی شد.

وی ادامه داد: این تنها بخشی از عملکرد نیروهای قدرتمند، خدوم و ایثارگر فراجای استان البرز است که جای قدردانی دارد.

عبداللهی گفت: طی ۶ ماهه گذشته در مقایسه آمارها شاهد کاهش سرقت و افزایش کشفیات در این حوزه بوده‌ایم.

وی افزود: در این مدت در وقوع سرقت‌های مهم ۱۰ درصد کاهش، در سرقت‌های خرد ۱۴ درصد کاهش و در مجموع آمار سرقت‌ها در البرز ۱۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: همچنین در کشف اموال مسروقه مهم ۲۵ درصد افزایش، در کشف اموال مسروقه خرد ۹۴ درصد افزایش داشتیم که در مجموع به ۵۷ درصد می‌رسد.

استاندار البرز با اشاره به تنوع مسئولیت‌های نیروی انتظامی، گفت: مجموعه استان طی تلاش و تعاملی ویژه و در قالب جلسات و برنامه ریزی ها و اقدامات شبانه روزی در مجموعه جرایم و آسیب‌های اجتماعی روند کاهشی و بهبود را طی می‌کنیم.

وی افزود: درصدد هستیم با کوشش‌های ویژه، همدلی و انسجام، استان البرز را به استانی الگو و برتر در کشور تبدیل کنیم.

عبداللهی گفت: از فرماندهی و مجموعه فراجای استان برای تمامی تلاش‌های صادقانه در کاهش جرایم و همچنین کار شبانه روزی در پرونده ناگوار زنده یاد مهرجویی و همسر محترم ایشان، نهایت تشکر و قدردانی را دارم چراکه قاتلان در کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: امید است با اهتمامی که وجود دارد مراحل بعدی این پرونده نیز با سرعت طی شود و مسببان این امر مجازات شوند.