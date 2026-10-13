به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره جام جهانی کاراته از ۲۹ آبان تا اول آذرماه با حضور ۸۰ تیم برتر جهان در چهار بخش کاتا و کومیته تیمی مردان و زنان، به میزبانی چین و در شهر هانگژو برگزار خواهد شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت مسابقات تا صبح روز سه شنبه، ۲۹ کشور برای حضور در این رقابت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و نام ۵۱ تیم و ۲۴۵ کاراته‌کا در فهرست شرکت‌کنندگان قرار گرفته است. نکته قابل توجه، غیبت نام تیم‌های مدعی ژاپن، ایتالیا و ترکیه در فهرست ثبت‌نامی‌ها تا این مرحله است. با توجه به ادامه روند ثبت‌نام این آمار ممکن است در روزهای آینده تغییر کند.

تیم ملی کاراته ایران نیز در این دوره با دو سهمیه در بخش کومیته تیمی مردان و زنان و یک سهمیه در کاتای تیمی زنان حضور خواهد داشت.

در هر یک از چهار بخش رقابتی، ۲۰ تیم در چهار گروه ۵ تیمی قرار گرفته و مسابقات خود را برگزار می کنند. تیم های اول و دوم به مرحله یک چهارم نهایی راه یافته و پس از آن مسابقات خود را به صورت حذفی برگزار می کنند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی کاراته (WKF)، مراسم قرعه‌کشی دومین دوره جام جهانی کاراته روز ۲۸ مهرماه، حدود یک ماه پیش از آغاز مسابقات، در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد. این مراسم از ساعت ۱۴ به وقت محلی آغاز می‌شود و به‌صورت آنلاین پخش خواهد شد. چهار چهره شاخص کاراته جهان نیز به‌صورت آنلاین در این مراسم مشارکت خواهند داشت.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی، چهار چهره شاخص کاراته به‌صورت آنلاین در مراسم قرعه‌کشی حضور خواهند داشت

در کاتای تیمی مردان، «آنتونیو دیاز» از ونزوئلا قهرمان دو دوره جهان، ، «مو شونگ گریس لائو» از هنگ‌کنگ قهرمان فعلی جهان در بخش کاتای تیمی زنان، ، «النا کویریچی» از سوئیس قهرمان سه دوره قاره‌ای در بخش کومیته تیمی زنان و «کریستوس استفانوس زنوس» از یونان قهرمان جهان و دارنده دو عنوان قهرمانی قاره‌ای در کومیته تیمی مردان مشارکت خواهند داشت