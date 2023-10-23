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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

قیمت سکه و طلا ۱ آبان ۱۴۰۲/ سکه باز هم وارد کانال ۲۹ میلیون شد

قیمت سکه و طلا ۱ آبان ۱۴۰۲/ سکه باز هم وارد کانال ۲۹ میلیون شد

سکه امامی با افزایش قیمت نسبت به دیروز، دوباره وارد کانال ۲۹ میلیون تومان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون تومان رسیده تا نسبت به دیروز افزایش قیمت اندکی را نشان دهد، همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۳۲ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان)
سکه امامی (طرح جدید) ۲۹.۰۴۵.۰۰۰ ۵.۲۵۶.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۲۵.۷۹۱.۰۰۰ ۲.۰۶۲.۰۰۰
نیم سکه ۱۵.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۵۸۲.۰۰۰
ربع سکه ۱۰.۴۴۰.۰۰۰ ۴.۴۸۹.۰۰۰
سکه گرمی ۵.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۹۱۴.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان)
۱۸ عیار ۲.۴۵۹.۲۰۰
۲۴ عیار ۳.۲۴۳.۳۰۰
طلای دست دوم ۲.۴۰۰.۰۰۰
مثقال طلا ۱۰.۵۳۲.۰۰۰
انس طلا ۱۹۷۲ دلار و ۶۴ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۷۲ دلار و ۶۴ سنت است.

کد مطلب 5919602

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