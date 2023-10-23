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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۵

وزیر ارشاد:

حکمرانی نوین فرهنگی در وزارت ارشاد دنبال می شود

حکمرانی نوین فرهنگی در وزارت ارشاد دنبال می شود

رباط کریم- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حکمرانی نوین فرهنگی در وزارت ارشاد دنبال می‌شود تا با ایجاد فضای جدید در برنامه هفتم مبنی بر اصول روشن پیش برویم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری آئین آغاز عملیات اجرایی احداث مسکن هنرمندان و خبرنگاران در شهر پرند در جمع خبرنگاران در خصوص تعداد واحدهایی که برای هنرمندان و خبرنگاران ساخته می‌شود اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار نفر عضو صندوق هنر هستند و همزمان با فراخوانی که داده شد تقریباً ۷ هزار و ۸۰۰ نفر در کشور ثبت‌نام داشته‌اند که در گام نخست برای ۲ هزار نفر پیش‌بینی‌هایی انجام شده تا بتوانند از این امر بهره مند شوند.

اسماعیلی با بیان اینکه هدف وزارت ارشاد ارائه کارنامه قابل است گفت: حکمرانی نوین فرهنگی در وزارت ارشاد دنبال می‌شود تا با ایجاد فضای جدید در برنامه هفتم مبنی بر اصول روشن پیش برویم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایجاد برنامه‌های تحولی و دارای نقش برجسته اشاره کرد و بیان داشت: تاکید رئیس جمهور بر این است که جریان فرهنگی و هنری کشور بدون هرگونه حاشیه و مسائل آزاردهنده با پشتیبانی دولت ادامه پیدا کند.

کد مطلب 5919652

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