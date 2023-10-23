به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری آئین آغاز عملیات اجرایی احداث مسکن هنرمندان و خبرنگاران در شهر پرند در جمع خبرنگاران در خصوص تعداد واحدهایی که برای هنرمندان و خبرنگاران ساخته می‌شود اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار نفر عضو صندوق هنر هستند و همزمان با فراخوانی که داده شد تقریباً ۷ هزار و ۸۰۰ نفر در کشور ثبت‌نام داشته‌اند که در گام نخست برای ۲ هزار نفر پیش‌بینی‌هایی انجام شده تا بتوانند از این امر بهره مند شوند.

اسماعیلی با بیان اینکه هدف وزارت ارشاد ارائه کارنامه قابل است گفت: حکمرانی نوین فرهنگی در وزارت ارشاد دنبال می‌شود تا با ایجاد فضای جدید در برنامه هفتم مبنی بر اصول روشن پیش برویم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایجاد برنامه‌های تحولی و دارای نقش برجسته اشاره کرد و بیان داشت: تاکید رئیس جمهور بر این است که جریان فرهنگی و هنری کشور بدون هرگونه حاشیه و مسائل آزاردهنده با پشتیبانی دولت ادامه پیدا کند.