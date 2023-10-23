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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۷

وزیران کشور عراق و قطر تفاهمنامه امنیتی در دوحه امضا کردند

وزیران کشور عراق و قطر تفاهمنامه امنیتی در دوحه امضا کردند

وزیران کشور عراق و قطر در دوحه تفاهمنامه امنیتی امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، عراق و قطر، تفاهمنامه امنیتی امضا کردند.

بر اساس این گزارش، این تفاهمنامه در جریان دیدار عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق و خلیفه بن حمد آل ثانی، وزیر کشور قطر در دوحه امضا شد.

دو طرف در این دیدار همکاری در حوزه های امنیتی دارای اهمیت مشترک در راستای منافع مشترک امنیت دو کشور و منطقه را بررسی کردند.

وزرای کشور عراق و قطر بر تداوم و گسترش سازوکارهای همکاری دوجانبه توافق و بر تداوم همکاری امنیتی و هماهنگی میان دو کشور با استناد به یادداشت تفاهم از پیش امضا شده، تاکید کردند.

وزرای کشور عراق و قطر، همکاری در حوزه آموزش و همه زمینه های مرتبط با وزارت کشور، حمایت از نیروهای ویژه فنی و واحدهای امنیتی دو کشور، همکاری آکادمیک میان دانشکده های پلیس، همکاری بین المللی برای همراهی با همه چالش های جدید جرائم فرامرزی و هرگونه همکاری پیشنهادی میان دو طرف که بر آن توافق خواهد شد را بررسی کردند.

کد مطلب 5919671

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