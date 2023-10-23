به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی بعد از ظهر دوشنبه در اولین جلسه کارگروه تخصصی نهضت ملی مسکن استان البرز که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی، نماینده بانک مسکن، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شهر جدید هشتگرد در سالن معاونت عمران برگزار شد، اظهار داشت: این کارگروه در راستای تاکید استاندار البرز به صورت تخصصی هر هفته برگزار می‌شود تا بتواند با رصد مسائل و مشکلات نسبت به تحقق سهم استان البرز در حوزه نهضت ملی مسکن اقدام کند.

وی افزود: اهتمام دولت سیزدهم بر تکمیل و اتمام نهضت ملی مسکن متمرکز است در این راستا تمامی مسئولان مرتبط با این موضوع باید نسبت به احصای مسائل و مشکلات تا حصول نتیجه اقدام کنند.

به گفته افضلی استان البرز در طرح نهضت ملی مسکن، برای استان البرز ۹۸ هزار و ۸۵۸ واحد در قالب مسکن حمایتی دولت در مناطق شهری، بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، مسکن خود مالکی در مناطق شهری و روستایی تعریف شده است که در جلسات تخصصی هفتگی بصورت مرتب رصد می‌شود.

گفتنی است در ادامه این نشست هر یک از اعضا جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه و به بحث و تبادل نظر پرداختند.