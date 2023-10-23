به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۹۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش‌های مأموریت گرا و مسئله محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، شاخص‌های ارزیابی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آئین نامه‌ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی را بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری، شاگرد پروری و استادمحوری در سال اول برنامه اصلاح و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، با هدف اصلاح مأموریت‌ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت‌های علمی هریک از زیرنظام های آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف مدت یک سال از تصویب برنامه، آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت گرایی و مساله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروه‌های علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته‌ای به شکلی اصلاح و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند که از ابتدای سال سوم برنامه هر یک از این مراکز و گروه‌های علمی از آئین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند.

در تبصره ۲ آمده است: با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری حوزه‌های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.

از سال دوم برنامه، اقدامات مربوطه را به صورت سالانه ده درصد (%۱۰) اجرایی نمایند به گونه‌ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوطه اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین‌المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد.

سازوکار جذب و بازگشت نخبگان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور

بر اساس بند الف ماده ۹۸ این لایحه، به منظور فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین‌المللی و منطقه‌ای اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور خارجه موظفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون آئین نامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل ۲۰ درصد از جامعه هدف فراهم شود.