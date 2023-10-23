احتمال ۲۴ ساعته شدن زمان ثبت نام انتخابات مجلس

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگو با مهر و در خصوص احتمال افزایش ساعات روزانه ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در ستاد انتخابات کشور برای افزایش ساعات مرحله اصلی ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال مکاتبه با هیأت نظارت بر انتخابات هستیم تا ساعات ثبت نام در انتخابات کشور ۲۴ ساعته شود.

وی افزود: در حال حاضر مرحله اصلی ثبت نام‌ها در پنجره واحد وزارت کشور از ساعت ۸ تا ۱۸ و در طول ۱۰ ساعت صورت می‌گیرد که از پنجشنبه (۲۷ مهر ۱۴۰۲) آغاز شده است و با تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ساعات ثبت نام‌ها را شبانه روزی خواهیم کرد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوالی در خصوص میزان همکاری بانک‌ها با داوطلبان، اظهار داشت: خوشبختانه تعدادی از بانک‌ها همکاری خود را با داوطلبان افزایش داده‌اند ضمن آنکه برای آن دسته از داوطلبان که بانک‌های مورد نظر آنها همکاری لازم را در صدور گواهی نامه برای شماره حساب غیر تجاری ندارند، شماره حساب آنها را اخذ می‌کنیم تا بعداً مراحل قانونی آن تکمیل شود.

اسلامی در ادامه و در خصوص آخرین آمار ثبت نام کنندگان اظهار داشت: آمار ثبت نام کنندگان را تا ساعت حدود ۳ بعد از ظهر امروز دوشنبه (اول آبان ۱۴۰۲) به ۸۱۳۳ نفر رسید.

گفتنی است ثبت نام‌ها به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام می‌شود و طبق قانون انتخابات تا چهارشنبه، سوم آبان ۱۴۰۲ ادامه دارد.