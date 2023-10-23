به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های سه شنبه‌های طلایی با کتابِ کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن به بحث و بررسی پیرامون کتاب «چهار میثاق» اثر، دون میگوئل روئیز اختصاص دارد.

در این نشست هم اندیشی که فردا سه شنبه دوم در کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن برگزار می‌شود، شماری از نوجوانان، دانشجویان جوان و علاقه مندان به کتاب و مطالعه گرد هم آمده و پیرامون کتاب چهار میثاق نوشته دون میگوئل روئیز به بحث و بررسی خواهند پرداخت.

این پنجاه و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های سه شنبه‌های طلایی با کتاب است که به منظور آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان با کتاب‌های ارزشمند انگیزشی، تاریخی و روانشناسی کار و ترغیب به مطالعه در بستر فرهنگی برگزار می‌شود.

پیش از این کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین، کتاب باشگاه پنج صبحی‌ها اثری از رابین شارما با ترجمه رضا اسکندری آذر، کتاب کریم خان زند اثر جان_ ر_ پری و کتاب قلعه الموت از ولادیمیر بارتول، نویسنده‌ی یوگسلاوی تبار، در این برنامه مورد بررسی و بحث‌های علمی و کارشناسی اعضای فعال کتابخانه قرارگرفته است.

این برنامه فردا سه شنبه دوم آبان از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فرهنگسرای بهمن واقع در میدان بهمن، خیابان شهید وفایی، کتابخانه شهید فهمیده فرهنگسرای بهمن برگزار می شود.