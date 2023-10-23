تنها ۸ درصد با این گزاره که «اسراییل مظلوم است» موافقت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع عملیات «طوفان الاقصی» بار دیگر مساله فلسطین و مبارزات به صدر اخبار جهان بازگشت و در ده روز گذشته، در بخش‌های مختلف جهان، تجمعات کوچک و بزرگی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نیز همدردی با مردم غزه برگزار می‌شود.

در ایران نیز با اعلام خبر انجام عملیات طوفان الاقصی و نیز مراحل بعدی نبرد مبارزان فلسطینی با رژیم صهیونیستی و فجایعی که در غزه شکل گرفت، همدردی گسترده‌ای با مردم مظلوم فلسطین و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در قالب راهپیمایی و برگزاری تجمعات شکل گرفت.

دفتر افکارسنجی مرکز طرح هیأت ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بنا به وظیفه ذاتی خود اقدام به برگزاری نظرسنجی کشوری با موضوع «نظر مردم پیرامون مبارزات ملت فلسطین» به‌صورت تلفنی در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مهر نموده است.

بر اساس این نظرسنجی ۷۷.۵ درصد از پاسخگویان با این گزاره که مبارزه با اسرائیل حق مردم فلسطین است موافقت داشته‌اند. همچنین ۷۶.۹ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که حمایت از مردم فلسطین در شرایط فعلی وظیفه هر کشور اسلامی است.

۶۸.۳ درصد از پاسخگویان تأیید کرده‌اند که با تصمیم ایران برای حمایت از فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل موافقم و ۷۱ درصد از پاسخگویان نیز باور داشتند که فلسطینی‌ها در نهایت سرزمین خود را از اسرائیل پس خواهند گرفت.

از سوی دیگر ۷۰.۳ درصد پاسخگویان با این گزاره که اسرائیل دشمن ایران است موافقت داشتند و ۶۲.۴ درصد پاسخگویان معتقد بودند که وجود اسرائیل برای امنیت ایران خطرناک است. چنین آماری به‌خوبی بطلان ادعاهای گروه‌های سلطنت‌طلب و عملکرد آنها در دوست‌انگاری اسرائیل و ایران از نظر مردم را آشکار می‌کند.

با عنایت به تبلیغاتی که صهیونیست‌ها پس از موفقیت طوفان الاقصی به‌منظور مظلوم‌نمایی رژیم اشغالگر در سطح جهانی به راه انداختند این گزاره که «اسرائیل مظلوم است» مطرح شد و ۷۲.۹ درصد پاسخگویان با آن مخالفت داشتند و تنها ۸ درصد با آن موافقت کرده‌اند.

یادآور می‌شود که در نظرسنجی پیشین دفتر افکارسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات که در هفته وحدت سال جاری و قبل از وقایع اخیر غز) برگزار شد، ۷۵ درصد از پاسخگویان معتقد بودند که حمایت از مردم مظلوم فلسطین، وظیفه هر مسلمان است.