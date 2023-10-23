کنگره ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی به دنبال کارهای نمایشی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل جمال پور روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اولین دوره کنگره ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی در سال ۷۴ برگزار شد و اکنون پس از گذشت ۲۸ سال، دومین دوره آن برگزار می‌شود و فاصله بسیار طولانی است.

وی ادامه داد: وجود ۱۰ هزار شهید در استان اقتضا می‌کند که حداقل هر دهه یک کنگره به نام این شهیدان و در راستای احیای فرهنگ و آرمان‌های مقدسی که به خاطر آن‌ها شهید شده‌اند، جهت تذکر، یادآوری و انتقال این مفاهیم به نسل‌های بعدی برگزار شود.

وی افزود: برگزاری دومین دوره کنگره به خاطر شرایط کرونایی سال‌های قبل به تعویق افتاد، اما ظرفیت‌های استان طی دو سال گذشته در راستای برگزاری این کنگره جمع بندی شده و کمیته‌های بسیاری از جمله کمیته علمی در حال فعالیت هستند.

جمال پور خاطرنشان کرد: هدف ما این است که بتوانیم این دوره از کنگره را با دستی پر برگزار کرده و داشته‌های استان در زمینه علمی و پژوهشی را به خصوص در راستای احیای فرهنگ دفاع مقدس و آرمان‌های شهدای آن دوران بازگو کنیم.

وی گفت: کنگره ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی در سطح استانی برگزار می‌شود و تعداد ۱۵ پیش نشست علمی، پیرامون دفاع مقدس در موضوعات متنوع در نهادهای مختلفی چون نیروی انتظامی، سازمان جهاددانشگاهی و دانشگاه‌ها در تبریز برگزار شده و عملکرد سازمان‌ها در دوران دفاع مقدس به ویژه از نظر علمی و نه کارکرد کلی، مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با تاکید بر اینکه کمیته علمی کنگره ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی به هیچ عنوان دنبال کارهای نمایشی نیست، یادآورشد: بر همین اساس برنامه‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنیم که توان مرجعیت برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی برای سال‌های آینده را داشته باشد.

رییس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی گفت: در ۲۹ دانشگاه با مرکزیت دانشگاه پیام نور شهرستان‌های سراسر استان نیز با مشارکت فرمانداری، شورای شهر، امام جمعه و نهادهای دیگر تعداد ۲۹ پیش نشست دیگر برگزار شد و تا به امروز در مجموع ۴۴ پیش نشست علمی توسط کمیته علمی کنگره ۱۰ هزار شهید در سطح استان برگزار شده است که محتوای تمامی این نشست‌ها روز پنجشنبه، چهارم آبان ماه به عنوان یکی از محصولات کنگره و کمیته علمی رونمایی شده و پس از اتمام کنگره نیز به عنوان یکی از ثمرات ارزشمند علمی آن تقدیم مسئولان و علاقمندان می‌شود.

وی یادآور شد: تعداد ۵۰۰ استاد دانشگاه، حوزه و محققان و پژوهشگران در این نشست‌ها درگیر بحث کنگره شده اند و مرکزیت کمیته علمی پژوهشی برعهده دانشگاه پیام نور است و سازمان‌هایی چون جهاددانشگاهی نیز به عنوان معاونت در کمیته علمی، نهایت تلاش و زحمات خود را برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌ها انجام داده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب مطالبات جدی از تمام مردم این خطه برای عمل به مفاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دارند که این موضوع مسئولیت مردم آذربایجان را چند برابر و بسیار خطیر می‌کند.

وی متذکر شد: تمامی فعالیت‌های کمیته علمی کنگره ۱۰ هزار شهید استان طی دو برنامه تبلور خواهد یافت، روز پنجشنبه، چهارم آبانماه همایش «نقش آذربایجان پیشرو در دفاع مقدس» با حضور امام جمعه و فرمانده سپاه عاشورا ساعت ۱۰ صبح در محل تالار اجتماعات دانشگاه پیام نور تبریز برگزار می‌شود.

جمال پور افزود: علم و فناوری و مهندسی رزمی، جایگاه مدیریت علم و فناوری رزمندگان آذربایجان در دفاع مقدس، نقش آفرینی دانشگاهیان آذربایجان در دفاع مقدس، نقش دانشگاهیان در رشد و تعالی علمی کشور، حوزه فرماندهان و طراحی عملیات‌ها و حوزه‌های فرهنگی و اخلاقی از جمله محورهای این همایش هستند.

وی گفت: نزدیک به ۷۰ عنوان مقاله به دبیرخانه کمیته علمی کنگره ۱۰ هزار شهید استان ارسال شده است و مقالات برگزیده به چاپ رسیده و به عنوان یک منبع علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: روز پنجشنبه، ۱۱ آبان ماه نیز جشنواره‌ای با حال و هوای فناورانه برگزار شده و برخی از کارهای مهم فناوران استان در این جشنواره رونمایی و معرفی می‌شوند.

جمال پور اخذ مجوز رسمی برای انتشار نشریه در قالب فصلنامه ویژه دفاع مقدس را یکی دیگر از اقدامات مهم فرهنگی و علمی و پژوهشی کمیته علمی کنگره ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی عنوان کرد که تاکنون در سطح کشور هیچ نشریه‌ای در این موضوع چاپ و منتشر نشده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه نشریه فوق با نمایه بین المللی چاپ خواهد شد، یادآور شد: رونمایی از این نشریه در جریان برگزاری کنگره به انجام می‌رسد و تلاش می‌کنیم شماره نخست آن تا پایان امسال به زیور چاپ آراسته شود.