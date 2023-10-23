برخورد شدید سواری پژو با ایستگاه بی آرتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران گفت: در ساعت ۰۳:۲۰ صبح امروز در محدوده ضلع جنوبی تقاطع آیت - دماوند راننده سواری پژو به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با جزیره (ورودی ایستگاه بی آرتی) ابتدای لاین برخورد می‌کند.

وی افزود: این خودرو همچنان در حالت واژگون پیش رفته تا جایی که با همان شدت مجدد با ایستگاه بی آرتی برخورد می‌کند.

سرهنگ جوانبخت اظهار کرد: متأسفانه شدت برخورد به حدی بوده که در دم منجر به فوت راننده جوان حدود ۲۵ ساله می‌شود. بلافاصله تیم کارشناسی منطقه ۸ پلیس راهور تهران بزرگ در محل حاضر و مشغول بررسی علت تصادف شدند که مشخص شد علت حادثه عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت زیاد بوده است که پرونده تشکیل و کروکی لازم ترسیم شد.

وی از رانندگان خواست همواره به تابلوها و عدد سرعت در بزرگراه‌ها توجه داشته و به این نکته دقت کنند که سرعت بالا یعنی استقبال از خطر و حادثه. شاید اگر این راننده سرعت کمتری داشت می‌توانست خودروی خود را کنترل کرده و آسیب کمتری ببیند و یا اصلاً حادثه‌ای روی نمی‌داد و الان در کنار خانواده خود بود.