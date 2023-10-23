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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۴۸

اولین تصادف فوتی آبان ماه؛

برخورد شدید سواری پژو با ایستگاه بی آرتی

برخورد شدید سواری پژو با ایستگاه بی آرتی

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران از تصادف منجر به فوت راننده جوان سواری پژو در محدوده ضلع جنوبی تقاطع آیت - دماوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران گفت: در ساعت ۰۳:۲۰ صبح امروز در محدوده ضلع جنوبی تقاطع آیت - دماوند راننده سواری پژو به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با جزیره (ورودی ایستگاه بی آرتی) ابتدای لاین برخورد می‌کند.

وی افزود: این خودرو همچنان در حالت واژگون پیش رفته تا جایی که با همان شدت مجدد با ایستگاه بی آرتی برخورد می‌کند.

سرهنگ جوانبخت اظهار کرد: متأسفانه شدت برخورد به حدی بوده که در دم منجر به فوت راننده جوان حدود ۲۵ ساله می‌شود. بلافاصله تیم کارشناسی منطقه ۸ پلیس راهور تهران بزرگ در محل حاضر و مشغول بررسی علت تصادف شدند که مشخص شد علت حادثه عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت زیاد بوده است که پرونده تشکیل و کروکی لازم ترسیم شد.

وی از رانندگان خواست همواره به تابلوها و عدد سرعت در بزرگراه‌ها توجه داشته و به این نکته دقت کنند که سرعت بالا یعنی استقبال از خطر و حادثه. شاید اگر این راننده سرعت کمتری داشت می‌توانست خودروی خود را کنترل کرده و آسیب کمتری ببیند و یا اصلاً حادثه‌ای روی نمی‌داد و الان در کنار خانواده خود بود.

کد مطلب 5919955

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