به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی روز دوشنبه در جلسه فقه خود اظهار: سوره مبارکه جاثیه، شرح‌حال جاهلیت گذشته و جاهلیت مدرن است و در این سوره آمده است که مردم [کافر] سه جمله دارند و گرفتاری شرق و غرب همین سه چیز است؛ می‌گویند غیر از دنیا خبری نیست، غیر از مرگ و حیات خبری نیست و به غیر از طبیعت عامل دیگری نیست؛ و کسی که این‌گونه می‌اندیشد، اینجور درنده می‌شود، شرف، انسانیت، عدل، انصاف در نزد این‌ها، حرف‌های مهمل بافی است.

وی ادامه داد: وضع غزه را می‌بینند و از ظلم حمایت می‌کنند، چه کسانی مدعی هستند و حمایت می‌کنند؟ انگلیس و آمریکا.

آیت‌الله جوادی آملی در ادامه تصریح کرد: اهل‌بیت عصمت و طهارت گفتند: علم، خوب است اما علم، چراغ است و از چراغ هیچ، یعنی هیچ به سالبه کلیه، هیچ کاری ساخته نیست، چراغ باید نور بدهد، از چشم فقط باید نور بخواهید اما از چشم اگر نجات بخواهید کاری از دستش برنمی‌آید، چشم می‌بیند مار و عقرب را ولی آنکه فرار می‌کند دست و پای سالم هست، علم را باید عقال کنید و به جان خود گره بزنید و اگر گره نزنید، یک چیز رهایی است، و بالعقل یعتقل! این الان در جامعه بشری نیست.