عامل تیراندازی در بروجرد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تیراندازی به‌سوی سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری در بروجرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل تیراندازی و دستگیری وی در مخفیگاهش شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد با بیان اینکه متهم ضمن اعتراف به جرم خود، علت و انگیزه تیراندازی را اختلافات قبلی اعلام کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.