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۱ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۴۱

فرمانده انتظامی بروجرد:

عامل تیراندازی در بروجرد دستگیر شد

عامل تیراندازی در بروجرد دستگیر شد

بروجرد - فرمانده انتظامی بروجرد از دستگیری عامل تیراندازی منجر به جرح در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد تیراندازی به‌سوی سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری در بروجرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی عامل تیراندازی و دستگیری وی در مخفیگاهش شدند.

فرمانده انتظامی بروجرد با بیان اینکه متهم ضمن اعتراف به جرم خود، علت و انگیزه تیراندازی را اختلافات قبلی اعلام کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد.

کد مطلب 5920067

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      31 2
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      تور خدا یه فکری هم به حال محله علی بیات بروجرد کنید کوچه ها پر شده از مواد فروش. بخدا جرات ندا یم بچه هامون برن دم حیاط بازی خواهش میکنم. فکر و چاره ای بکنید
    • محمد IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      18 2
      پاسخ
      ضمن سلام ،آرزوی سلامتی و سربلندی دارم برای سرهنگ مهدوی کیا فرمانده ی میدانی شهرستان بروجرد.
    • محمدگودرزی IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      8 8
      پاسخ
      سلام دستشون دردنکنه ناامنی یعنی فقروهمه چیز
      • حمید IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
        11 2
        فقر یعنی ناامنی و همه چیز
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
      11 3
      پاسخ
      تو رو خدا به داد جوون هامون برسید به دام اعتیاد نیوفتن محله های بروجرد پر شده از مواد فروش
    • عباس معظمی گودرزی IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      شهری که فرهنگ وتمدنش سوخت وازبین رفت به دلیل مهاجرت ساکنان اصلیش به شهرهای بزرگ ووارد شدن غیربومی های اطراف
    • نرگس IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام خدا قوت میگم ب سرهنگ مهدوی لطفا ب موتور سوار های داخل شهر هم رسیدگی کنید اکثرا ب کیف دزدی و گوشی دزدی متوسل شدن
    • سمانه IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید از سرهنگ مهدوی خواهش میکنم. رسیدگی کنید به پرونده هایی که میرن اخازی تو جاده و شاکی الکی میشن و شاهدهای کذب میبرن پیش دادستان ها حرف دل

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