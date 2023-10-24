ذخایر نفتی شناور کشور صفر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کپلر، آمارهای موجود نشان می‌دهد که حجم ذخایر نفتی شناور ایران که به خاطر نبود مشتری تا پیش از این به صورت شناور نگهداری می‌شدند تقریباً صفر شده است.

در ابتدای دولت کنونی حجم این ذخایر بالغ بر ۶۰ میلیون بشکه بود و با روی کار آمدن دولت سیزدهم به طور مستمر شاهد روند کاهشی سطح این ذخایر بودیم.

در حالی شاهد به صفر رسیدن ذخایر شناور نفتی کشورمان هستیم که نه تنها تولید نفت ایران در بازه پس از آگوست ۲۰۲۲ کاهش نیافته بلکه بیش از یک میلیون بشکه در روز هم افزایش یافته است.

از سوی دیگر شاهد افزایش اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه صنعت نفت و پتروشیمی کشورمان هم بوده ایم به گونه‌ای که دولت بایدن صدها تحریم علیه کشورمان به خصوص در حوزه نفتی اعمال کرده است.

به گزارش مهر، ذخایر نفتی شناور به ذخایری گفته می‌شود که به خاطر نبود مشتری پس از بارگیری در نفتکش‌ها به صورت ثابت تا یافتن مشتری در نقطه معینی از دریا متوقف می‌مانند.