به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با کارکنان واحدهای مختلف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اظهار کرد: برخورد مناسب و اخلاق مدارانه با سایرین، آثار فرهنگی مثبتی ایجاد خواهد کرد و به همین منظور تکریم پیشکسوتان و مدیران سابق مجموعه از محورهای اصلی کار ما خواهد بود.

وی با اشاره به تعلق خاطر کارکنان دستگاه‌های فرهنگی به حوزه فرهنگ تصریح کرد: چند روزی را به عنوان مهمان در خدمت همکاران و اصحاب فرهنگ و هنر هستم و معتقدم در این ایام باید به دور از تکبر و با خداترسی کار کنیم که هم مورد رضایت خدا و هم مردم باشد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: حمایت از خانواده از اولویت‌های کاری ما است و جهت گیری فعالیت‌های فرهنگی باید در حمایت از قانون جوانی جمعیت باشد به گونه‌ای که هم همکاران مجموعه و هم مخاطبین ما به خوبی این موضوع را حس کنند.

وی ادامه داد: اینکه می‌توانیم در حوزه فرهنگ و هنر برای آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی کار کنیم از الطاف رحیمیه خداوند است که شامل حال ما شده و باید قدر این نعمت را بدانیم.

جلالی یادآور شد: باید به دنبال کار فرهنگی هنری والا یا همان هنر متعهد باشیم که رذیله‌های اخلاقی را نشانه بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: نیاز است که این موضوع تبیین شود که منظور از هنر متعهد، صرفاً هنر مذهبی نیست بلکه گاهی ممکن است یک نمایشنامه توسط فردی مثل چوخوف با آن مختصات خاص خودش نوشته شده باشد و رذیله اخلاقی همچون ربا خواری را تقبیح کند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به این موضوع که کرمانشاه می‌تواند کانون رخدادهای بزرگ ملی باشد از همه همکاران خواست که در جذب اعتبارات ملی و استانی تمام تلاش خود را به کار گیرند.