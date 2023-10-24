صدراله بابلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنجارشکنی در سطح خیابانهای شهر معضلی است که نیازمند برنامه ریزی مناسب برای جلوگیری از انجام اینگونه اقداماتی است که نظم و آرامش شهر را سلب مینماید.
وی افزود: نیروی انتظامی برای پیشگیری و حتی برخورد با این موارد گشتهای ویژه ای را در سطح شهر برقرار کرده که با دستور قضائی دادستان با اینگونه رالیهای خودرویی شبانه برخورد شود.
فرماندار شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: حفظ آرامش شهر و برخورد با هنجار شکنان یک مطالبه عمومی است.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی شهرستان قطعاً با اینگونه موارد هنجار شکنانه برخورد خواهد کرد و خودروهای آنها توقیف شده و برخورد لازم نیز با رانندگان خاطی انجام میگیرد.
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