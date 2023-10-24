به گزارش خبرگزاری مهر، احسان یاوری در سخنانی، اظهار داشت: تا کنون ۴۰۸ نامزد واجدالشرایط در لرستان برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام قطعی خود را انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز چهارشنبه آخرین روز نام‌نویسی نهایی نامزدهای انتخابات است، گفت: از این تعداد ۳۷۱ نفر مرد و ۳۷ نفر زن هستند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، تصریح کرد: ۴۲ درصد از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و ۵۸ درصد دارای مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی هستند.

یاوری، ادامه داد: بیشتر ثبت‌نام‌کنندگان شامل ۴۱ درصد در رده سنی ۵۴ تا ۵۵ سال هستند.

وی گفت: بیشتر نامزدهای انتخاباتی از حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی و کمترین آنها از حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان هستند.