خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها - نیره شفیعی‌پور: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی در کشور کلید خورد که برخی استان‌ها از جمله یزد، همچنان چشم انتظار انجام اصلاحات در حوزه‌های انتخابیه هستند اما ظاهراً این بار نیز یزدی‌ها تنها چهار کرسی در مجلس دارند.

در حالی که اکنون استان یزد دارای چهار حوزه انتخابیه و چهار نماینده است، ۳۶۳ نفر برای کسب این چهار کرسی اعلام آمادگی کرده‌اند و پس از بررسی صلاحیت آنها، رقابت رسماً آغاز می‌شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: استان یزد دارای چهار حوزه انتخابیه از جمله اردکان، میبد و تفت، یزد، اشکذر و زارچ، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مروست و مهریز است که در هر حوزه یک نماینده با رأی مردم انتخاب می‌شود و به مجلس راه می‌یابد.

حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان تنها یک نماینده دارد

سعید رستگاری با بیان اینکه از چندی پیش بحث افزایش حوزه‌ها و نمایندگان مطرح بود، افزود: به نظر می‌رسد نمایندگان فعلی علاقه‌ای به طرح و پیگیری این موضوع ندارند و این در حالی است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای ۶ شهرستان است و فاصله یک شهرستان از شهرستان دیگر به بیش از ۳۰۰ کیلومتر نیز می‌رسد.

در حال حاضر محمدصالح جوکار (اصولگرا) نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ است، سیدجلیل میرمحمدی (اصولگرا) نماینده مردم تفت و میبد، محمدرضا دشتی اردکانی (اصولگرا)، نماینده اردکان و محمدرضا صباغیان (اعتدالگرا) نماینده ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مهریز و مروست هستند و اخبار موثق حاکی از آن است که هر چهار نماینده در انتخابات مجلس دوازدهم نیز ثبت نام کرده اند و فقط یکی از آنها از حوزه انتخابیه دیگری اقدام به ثبت کرده است.

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز محمدرضا تابش (اصلاح طلب) نماینده اردکان، سید ابوالفضل موسوی (اصلاح طلب) نماینده یزد و اشکذر، محمدرضا صباغیان (اعتدالگرا) نماینده ابرکوه، بهاباد، بافق، خاتم و مهریز و کمال دهقانی فیروزآبادی (اصلاح طلب) بوده‌اند.

مشارکت احزاب و طیف‌های مختلف در ثبت نام رقابت انتخاباتی مجلس دوازدهم

بررسی برخی اسامی مطرح شده در ثبت نام قطعی انتخابات حاکی از آن است که احزاب مختلف مشارکت خوبی در این بخش از برگزاری انتخابات داشته اند اما قالب چهره‌های ثبت نام شده، دانشگاهی بوده و نام آنها به طور مشخص در فهرست حزب یا گروه خاصی نبوده است.

در میان افراد ثبت نام شده نام چند مسئول اسبق یزد نیز به چشم می‌خورد اما تعداد افراد شاخص و شناخته شده‌ای که اقدام به ثبت نام برای نامزدی انتخابات مجلس کرده اند کمتر از ۳۰ نفر است بنابراین مردم یزد با چهره‌های جدیدی در انتخابات پیش رو مواجه خواهند بود و به نظر می‌رسد همین امر، حضور مردم یزد را در انتخابات پرشورتر کند.

البته یزدی‌ها در اغلب انتخابات‌های گذشته مشارکت خوبی داشته اند به نحوی که در آخرین انتخابات که مربوط به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال ۱۴۰۰ بوده است، ۵۸.۳۶ درصد افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات در این همه‌پرسی شرکت کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان یزد در این زمینه به مهر گفت: بر اساس جمع بندی آرای جمع آوری شده در شعب اخذ رأی سراسر استان یزد، نرخ مشارکت مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۵۸ درصد بوده است.

نرخ مشارکت شهرستان‌های مختلف استان یزد در آخرین انتخابات

علی اکبر عزیزی، نرخ مشارکت شهرستان‌های استان یزد را به تفکیک اردکان ۵۶ درصد، بهاباد ۱۱۲ درصد، بافق ۷۳ درصد، مهریز ۹۹ درصد، یزد ۴۴ درصد، اشکذر ۶۶ درصد، تفت ۱۲۹ درصد، میبد ۶۸ درصد، ابرکوه ۶۹ درصد و خاتم ۷۳ درصد اعلام کرد.

وی یادآور شد: بیشترین نرخ مشارکت در انتخابات گذشته مربوط به مردم شهرستان بهاباد بوده و اینکه نرخ مشارکت از ۱۰۰ درصد فراتر رفته به دلیل مراجعه بسیاری از اهالی غیر ساکن این شهرستان در روزهای تعطیل به زادگاه خویش است.

عزیزی ادامه داد: مهریز و تفت نیز از آنجا که از شهرستان‌های ییلاقی استان به شمار می‌روند و بیشترین آمار مهاجر به مرکز استان را دارند، در روز انتخابات مشارکت قابل توجهی داشته اند.

یزدی‌ها نسبت به سرنوشت شهر و استان خود بی‌تفاوت نخواهند بود

یزدی‌ها گرچه مطالبات جدی در حوزه‌های مختلف معدن، صنعت، محیط زیست، آب، گردشگری، مسکن و … از نمایندگان خود دارند و عملکرد برخی نمایندگان به ویِژه در ادوار گذشته آنها را دل آزرده کرده اما عملکرد خوب و قابل دفاع برخی دیگر از نمایندگان سبب شده تا این مردم نسبت به آینده شهر و استان خود بی‌تفاوت نباشند.

برخی شهرهای استان یزد به لحاظ حمایت از احزاب وضعیت کاملاً روشنی دارند به نحوی که مثلاً اردکان به عنوان مهد اصلاحات شناخته می‌شود یا میبد شهری کاملاً با ذائقه اصولگرایی است.

این ویژگی‌ها استان یزد را به لحاظ تنوع ذائقه سیاسی، استانی متمایز از سایر استان‌ها می‌کند.

یکی از مواردی که سبب حضور گسترده و مشارکت جدی مردم در انتخابات می‌شود، حضور احزاب و گروه‌های مختلف در انتخابات است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مردم اگر در میان نامزدهای انتخاباتی، افرادی نزدیک به سلایق خود پیدا کنند، با انگیزه بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد و این انگیزه، شور انتخاباتی و میزان مشارکت را به طور قطع افزایش خواهد داد.

علی اکبر عزیزی بیان کرد: حضور داوطلبان برای نامزدی انتخابات مجلس دوازدهم در محل‌های ثبت نام، حضوری متنوع بود و از همه طیف‌های سیاسی و اجتماعی را می‌شد در این مرحله مشاهده کرد.

آخرین خبرهای انتخاباتی یزد

دبیر ستاد انتخابات استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار داوطلبان نامزدی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در استان یزد به ۳۶۳ نفر رسید.

سعید رستگاری یادآور شد: در حوزه انتخابیه اردکان ۴۵ نفر، از حوزه انتخابیه تفت و میبد ۷۳ نفر، از حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم، مهریز و مروست ۷۲ نفر و از حوزه انتخابیه یزد، اشکذر و زارچ ۱۷۳ نفر ثبت‌نام قطعی کرده‌اند.

رستگاری، تحصیلات ثبت‌نام شده‌ها را شامل ۵۷ دکتری، ۲۸۵ کارشناسی ارشد، ۸ کارشناسی و ۱۳ نفر تحصیلات حوزوی اعلام کرد.

پیش‌بینی مشارکت پررنگ یزدی‌ها در انتخابات اسفندماه مجلس

دبیر ستاد انتخابات استان یزد بیان کرد: بیش از ۷۷۰ نفر در یزد در مرحله پیش ثبت نام نامزدی انتخابات مجلس، ثبت نام کرده بودند.

غلامعلی سفید از چهره‌های شاخص اصلاح طلب استان یزد در مورد انتظاراتی که مردم از نمایندگان مجلس دارند، اظهار کرد: مردم دیگر به وعده و وعیدها بها نمی‌دهند و آنچه برای آنها حائز اهمیت است، عملکرد واقعی نمایندگان است.

وی عنوان کرد: در انتخابات پیش رو نیز بی‌شک مردم به سمت چهره‌هایی تمایل دارند که امتحان خود را پس داده باشند.

سفید ادامه داد: پس از تعیین صلاحیت‌ها، حضور نامزدهایی از احزاب مختلف، انتخاباتی پرشور رقم خواهد زد.

رئیس دفتر شورای نگهبان استان یزد هم اظهار کرد: رعایت دقیق مُر قانون انتخابات در تمام مراحل و شرایط، موضوع مهمی است که نامزدها و هواداران آنها باید نسبت به رعایت مقررات وظایف خود را انجام دهند.

حجت‌الاسلام سیدناصر محمدی عنوان کرد: رعایت قانون حضور مردم در انتخابات را افزایش می‌دهد و مشارکت آنها را جدی‌تر می‌کند.

وی با اشاره به مهمترین انتظار مردم از نماینده مجلس عنوان کرد: مردم به دنبال احقاق حق و حقوق استان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه آب، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و انجام صحیح تعهدات و مسئولیت‌های نمایندگان خود هستند.

حضور افراد از طیف‌های مختلف برای ثبت نام در رقابت انتخاباتی، سابقه مشارکت مردم یزد در انتخابات و عوامل متعدد دیگر خبر از مشارکت جدی مردم استان یزد در انتخابات اسفندماه می‌دهد، انتخاباتی که مردم امید دارند آینده و فردایی بهتر برای آنها را رقم بزند.