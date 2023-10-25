اجرای طرح تأمین پایدار آب شهرستان فریمان برای افق ۱۴۰۷

حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تهیه و شروع اجرای طرح تأمین آب کمی و کیفی شهر فریمان برای پنج سال آینده (افق ۱۴۰۷) خبر داد و اظهار کرد: این طرح شامل دو پروژه اجرای ۱۴ کیلومتر خط انتقال و ساخت یک باب مخزن ذخیره به ظرفیت هزار متر مکعب است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی بیان کرد: مخزن ذخیره آب احداث شده و آماده سازی زیرساخت‌های لوله گذاری خطوط انتقال در دست اقدام است.

وی افزود: طرح تأمین آب شهر فریمان سال گذشته با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال از محل منابع ملی آغاز شد و از پیشرفت ۶۵ درصدی برخوردار است.

امامی با بیان اینکه تأمین و مصرف آب شهر فریمان در وضعیت نارنجی و سر به سر قرار دارد، اصلاح و بازسازی تأسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی را از دیگر اهداف طرح برشمرد و اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح، تأمین آب شهر فریمان با ۶۵ هزار نفر جمعیت و صرف جمعاً ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در شرایط پایدار قرار می‌گیرد.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی شهر فریمان در افق طرح به بیش از ۱۲ هزار متر مکعب آب در شبانه روز نیاز دارد.

وی با اشاره به ۱۰ حلقه چاه به عنوان منابع تأمین آب فریمان یادآور شد: تولید فعلی آب شرب در این شهر ۹ هزار و ۳۰۰ متر مکعب در شبانه روز است.