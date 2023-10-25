اجرای طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر اراک ضروری است

محسن خیرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای پیشگیری و کاهش تصادفات نیازمند اقداماتی هستیم که اولویت تمامی آن‌ها باید بر اساس کنترل و کاهش بار ترافیکی معابر صورت گیرد.

وی تاکید کرد: در شهر اراک، به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران، اکنون این نیاز احساس می‌شود که طرح زوج و فرد، باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی و اجرا شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به گستردگی حوزه ترافیک، بر اساس سنجش‌های کنترل و کاهش ترافیک به‌ویژه در هسته مرکزی شهر نیاز است گام‌های مؤثری برداشته شود.

خیرمند ضمن ابراز رضایت از اجرای طرح تغییر میدان ولی‌عصر (عج) اراک به تقاطع چراغ‌دار گفت: یکی از موضوعات و مشکلات اولویت دار حوزه شهری، مسأله اجرای طرح تغییر هندسی این میدان و چراغ‌دار کردن این تقاطع بود که با توجه به تجمع بی ضابطه خودروها، نقطه‌ای حادثه‌خیز و جلوه شهری نامناسب ایجاد کرده بود که با تغییرات انجام شده، این مشکلات تا درصد بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

وی گفت: طرح‌ریزی و ایجاد پیاده‌راه در نقاط مرکزی شهر اراک، از تصمیمات مناسب دستگاه مدیریت شهری است که انجام آن مستلزم ۲ پیش‌نیاز مهم همچون تغییر کاربری اصناف حاشیه پیاده‌راه و به‌کارگیری المان‌های شهری نو و هدف‌مند است.

وی افزود: پیاده مداری شهر و خودرو زدایی از آن، تأثیر بسزایی در سرزندگی شهر و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان دارد و منجر به کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: اکنون در آستانه افتتاح بیمارستان ولی‌عصر (عج)، موضوع نگران‌کننده در خصوص پیش بینی نکردن پارکینگ برای خودروی مراجعان به این مرکز درمانی است که باید در اسرع وقت و پیش از افتتاح، اقدامات لازم در راستای جانمایی و احداث پارکینگ برای این بیمارستان، صورت گیرد.