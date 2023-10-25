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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵

معاون دادگستری استان مرکزی:

اجرای طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر اراک ضروری است

اجرای طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر اراک ضروری است

اراک- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: اجرای طرح ترافیک در هسته مرکزی شهر اراک ضروری است چرا که پیاده مداری شهر موجب افزایش نشاط اجتماعی شهروندان می شود.

محسن خیرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای پیشگیری و کاهش تصادفات نیازمند اقداماتی هستیم که اولویت تمامی آن‌ها باید بر اساس کنترل و کاهش بار ترافیکی معابر صورت گیرد.

وی تاکید کرد: در شهر اراک، به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای ایران، اکنون این نیاز احساس می‌شود که طرح زوج و فرد، باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی و اجرا شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به گستردگی حوزه ترافیک، بر اساس سنجش‌های کنترل و کاهش ترافیک به‌ویژه در هسته مرکزی شهر نیاز است گام‌های مؤثری برداشته شود.

خیرمند ضمن ابراز رضایت از اجرای طرح تغییر میدان ولی‌عصر (عج) اراک به تقاطع چراغ‌دار گفت: یکی از موضوعات و مشکلات اولویت دار حوزه شهری، مسأله اجرای طرح تغییر هندسی این میدان و چراغ‌دار کردن این تقاطع بود که با توجه به تجمع بی ضابطه خودروها، نقطه‌ای حادثه‌خیز و جلوه شهری نامناسب ایجاد کرده بود که با تغییرات انجام شده، این مشکلات تا درصد بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

وی گفت: طرح‌ریزی و ایجاد پیاده‌راه در نقاط مرکزی شهر اراک، از تصمیمات مناسب دستگاه مدیریت شهری است که انجام آن مستلزم ۲ پیش‌نیاز مهم همچون تغییر کاربری اصناف حاشیه پیاده‌راه و به‌کارگیری المان‌های شهری نو و هدف‌مند است.

وی افزود: پیاده مداری شهر و خودرو زدایی از آن، تأثیر بسزایی در سرزندگی شهر و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان دارد و منجر به کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله خشونت می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: اکنون در آستانه افتتاح بیمارستان ولی‌عصر (عج)، موضوع نگران‌کننده در خصوص پیش بینی نکردن پارکینگ برای خودروی مراجعان به این مرکز درمانی است که باید در اسرع وقت و پیش از افتتاح، اقدامات لازم در راستای جانمایی و احداث پارکینگ برای این بیمارستان، صورت گیرد.

کد مطلب 5921633

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    نظرات

    • AE ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      0 0
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      برادر عزیز خسته نباشی ببخشید اخه اراک که کلا چهار تا خیابون اصلی بیشتر نداره طرح زوج و فرد داره؟ اصفهان و مشهد طرح زوج و فرد نداره بعد تو اراک رو که دهات بزرگه میخای زوج وفرد کنی اگه بافت مرکزی شلوغه چون خیابانهای الان با 100سال قبل دقیقا یکی هستن بدون کوچکترین تغییر
    • رضا AE ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      0 0
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      اخه اراک که کلا 3تا خیابون اصلی داره زوج وفردش دیگه چیه بفکر تدبیری درجهت بافت قدیمی هسته مرکزی شهر باشید خیابانهای اراک باخ زمان ناصرالدین شاه یکی هستن وهیچ تدبیری وطرح ابداعی اتخاذ نشده
    • مجید IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      3 0
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      شهروندهای اراکی چندساله دارند میگن ولی گوش شنوایی نبود
    • علی IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
      0 1
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      اتفاقا از وقتی میدان ولیعصر جمع شده ترافیک بسیار بیشتر شده و لطفا یکبار حضورا بیایید نگاه کنید چی شد،ماشینها ساعتها باید پشت چراغ قرمز بمونن، این چه طرح اشتباهی بود که گذاشتید!
    • یوسف خان گرجی IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      0 0
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      با امکانات امروزی خیلی پیشرفت داشتید.

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