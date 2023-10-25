حمله موشکی جدید قسام به حیفا/ عملیات جدید از لبنان به «آویویم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قسام اعلام کردند که با موشک آر۱۶۰ و در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، حیفای اشغالی را هدف قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک موشک از غزه شلیک شده و در آسمان منطقه جبال الکرمل در نزدیکی حیفا منفجر شده است.

از سوی دیگر در جبهه جنوب لبنان هم رادیو رژیم صهیونیستی از شلیک موشک ضدتانک از لبنان به نزدیکی آویویم خبر داد.

رسانه های رژیم صهیونیستی هم از بسته شدن محورهای متعدد اطراف منطقه آویویم در شمال فلسطین اشغالی به دنبال حادثه امنیتی خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که موشکی از لبنان به تانکی در آویویم اصابت کرده است.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از حملات توپخانه ای به محلی که موشک از آنجا شلیک شده است، هم خبر داد.