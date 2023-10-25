به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) در ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۵ اظهار کرد: با هدف بهره‌مندی زائران و مجاوران از فیوضات این شب نورانی، مراسم عزاداری ویژه شب، روز و شام وفات این بانوی کریمه به همت این معاونت با حضور سخنرانان و مداحان برجسته کشوری در رواق امام خمینی (ره) تدارک دیده شده است.

سخنرانی حجت الاسلام عالی در شب وفات حضرت معصومه (س)

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: مراسم عزاداری شب وفات حضرت فاطمه معصومه (س) چهارشنبه ۳ آبان ماه ساعت ۱۷:۴۵ با قرائت زیارت امین الله با نوای مهدی سروری آغاز می‌شود و زائران و مجاوران پس از شعرخوانی آئینی سید رضا یعقوبی آل، از سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی از وعاظ برجسته کشورمان بهره‌مند خواهند شد و قرائت زیارت جامعه کبیره و روضه خوانی علی برادران از مداحان مشهدی پایان بخش این مراسم نورانی است.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه سوگواری صبح وفات حضرت فاطمه معصومه (س) پنج شنبه ۴ آبان ماه ساعت ۹:۳۰ با بیان احکام توسط حجت الاسلام والمسلمین روح الله نامنی شروع می‌شود، ادامه داد: پس از آن شعرخوانی آئینی توسط مصطفی جلیلیان، مهدی نیکبخت از مداحان اهل بیت (ع) در سوگ وفات این بانوی کریمه به نوحه خوانی می‌پردازد و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی ماندگاری از وعاظ برجسته کشورمان سرانجام این محفل عزاداری است.

عزاداری زائران رضوی در شام رحلت اُخت الرضا (ع)

شریعتی نژاد تصریح کرد: مراسم شام وفات حضرت فاطمه معصومه (س) پنجشنبه ۴ آبان ماه ساعت ۱۷:۴۵ با قرائت زیارت امین الله با نوای مهدی سروری گشایش می‌یابد و پس از آن حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی به ایراد سخنرانی و عباس واعظی به قرائت دعای کمیل و روضه خوانی می‌پردازد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: برپایی محفل دکلمه خوانی با حضور دکلمه خوانان نوجوان همچون سید رضا یعقوبی آل، مهدی بهروزیان، ابوالفضل سیبویه، سید امیر عباس موسوی و محمد صالح رضایی نژاد پایان بخش ویژه برنامه‌های ایام وفات اُخت الرضا (ع) در حرم مطهر رضوی است.