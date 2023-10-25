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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۹

ویژه برنامه‌های حرم رضوی برای وفات حضرت معصومه(س) اعلام شد

ویژه برنامه‌های حرم رضوی برای وفات حضرت معصومه(س) اعلام شد

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی جزییات ویژه برنامه‌های این آستان مقدس به مناسبت فرارسیدن سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) در ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۵ اظهار کرد: با هدف بهره‌مندی زائران و مجاوران از فیوضات این شب نورانی، مراسم عزاداری ویژه شب، روز و شام وفات این بانوی کریمه به همت این معاونت با حضور سخنرانان و مداحان برجسته کشوری در رواق امام خمینی (ره) تدارک دیده شده است.

سخنرانی حجت الاسلام عالی در شب وفات حضرت معصومه (س)

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: مراسم عزاداری شب وفات حضرت فاطمه معصومه (س) چهارشنبه ۳ آبان ماه ساعت ۱۷:۴۵ با قرائت زیارت امین الله با نوای مهدی سروری آغاز می‌شود و زائران و مجاوران پس از شعرخوانی آئینی سید رضا یعقوبی آل، از سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی از وعاظ برجسته کشورمان بهره‌مند خواهند شد و قرائت زیارت جامعه کبیره و روضه خوانی علی برادران از مداحان مشهدی پایان بخش این مراسم نورانی است.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه سوگواری صبح وفات حضرت فاطمه معصومه (س) پنج شنبه ۴ آبان ماه ساعت ۹:۳۰ با بیان احکام توسط حجت الاسلام والمسلمین روح الله نامنی شروع می‌شود، ادامه داد: پس از آن شعرخوانی آئینی توسط مصطفی جلیلیان، مهدی نیکبخت از مداحان اهل بیت (ع) در سوگ وفات این بانوی کریمه به نوحه خوانی می‌پردازد و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی ماندگاری از وعاظ برجسته کشورمان سرانجام این محفل عزاداری است.

عزاداری زائران رضوی در شام رحلت اُخت الرضا (ع)

شریعتی نژاد تصریح کرد: مراسم شام وفات حضرت فاطمه معصومه (س) پنجشنبه ۴ آبان ماه ساعت ۱۷:۴۵ با قرائت زیارت امین الله با نوای مهدی سروری گشایش می‌یابد و پس از آن حجت الاسلام و المسلمین حیدری کاشانی به ایراد سخنرانی و عباس واعظی به قرائت دعای کمیل و روضه خوانی می‌پردازد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: برپایی محفل دکلمه خوانی با حضور دکلمه خوانان نوجوان همچون سید رضا یعقوبی آل، مهدی بهروزیان، ابوالفضل سیبویه، سید امیر عباس موسوی و محمد صالح رضایی نژاد پایان بخش ویژه برنامه‌های ایام وفات اُخت الرضا (ع) در حرم مطهر رضوی است.

کد مطلب 5921794

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