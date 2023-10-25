اجرای طرح مسکن جوانان در ۱۰۰ روستا گلستان

سید محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر موضوع مسکن را نیاز مبرم برای جوانان دانست و اظهار کرد: طرح مسکن جوانان برای رفع دغدغه‌های جوانان، مستاجران و علاقه مندان به سکونت در روستاها فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون این طرح در بیش از ۱۰۰ روستا در حال انجام است، افزود: در برخی از روستاها مشکل تامین زمین داریم که امید است این مشکل رفع شود تا بتوانیم برنامه خود را در تمامی روستاهای هدف اجرایی کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با بیان اینکه ساخت هزار واحد مسکن جوانان در روستاهای استان در دستور کار قرار دارد، گفت: اکنون در ۲۰ روستا مانند روستا نصرآباد و جعفر آباد گرگان، رحمت آباد، محمد آباد و اودک درجی علی آباد و حاجی قوشان شهرستان گنبد پروژه فعال داریم.

وی یادآور شد: پروژه ۷۰ واحدی روستای حاجی قوشان شهرستان گنبد اولین پروژه‌ای است که در طرح مسکن جوانان انجام شده است و اکنون فاز نخست آن در مراحل پایانی ساخت و ساز قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: در این طرح یک قطعه زمین به قیمت دولتی، آماده سازی شد و تسهیلات قرض الحسنه برای ساخت واحدهای مسکونی توسط بنیاد مسکن استان تامین شد.